Με κακουργηματικές κατηγορίες είναι αντιμέτωποι οι 17 συλληφθέντες από τη Βόρεια Ελλάδα, για τη νέα υπόθεση παράνομων ευρωπαϊκών επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οδηγήθηκαν το πρωί οι 17 συλληφθέντες για παράνομες ευρωπαϊκές επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα που τους άσκησε ποινική δίωξη, κατά περίπτωση, για τα αδικήματα της διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης, της συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση, της απάτης σε βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε βαθμό κακουργήματος, της άμεσης συνέργειας στην απάτη, καθώς και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Όλοι, και οι 17, παραπέμφθηκαν να απολογηθούν στον αρμόδιο ανακριτή από τον οποίο ζήτησαν και πήραν προθεσμία για τις επόμενες ημέρες. Οι κατηγορούμενοι φέρονται ότι δραστηριοποιούνταν από το 2019 στους νομούς Θεσσαλονίκης και Σερρών και αποκόμισαν παράνομο όφελος που ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ εξαπατώντας την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ελληνικό Δημόσιο μέσω ψευδών δηλώσεων για επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Αρκετοί από αυτούς συνδέονταν με συγγενικές σχέσεις ενώ κάποιοι δεν ήταν καν αγρότες ή κτηνοτρόφοι. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η δικογραφία περιλαμβάνει συνολικά 317 πρόσωπα που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση.