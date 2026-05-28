Ημέρα πληρωμών η σημερινή για τα επιδόματα ΟΠΕΚΑ. Τα χρήματα θα φανούν μετά τις 5 το απόγευμα, σήμερα, στα ΑΤΜ όλης της χώρας. Οι δικαιούχοι που επιθυμούν να κάνουν αναλήψεις από τα γκισέ των τραπεζών θα πρέπει να περιμένουν μέχρι αύριο.
Ποια επιδόματα πληρώνονται σήμερα:
- Επίδομα Στέγασης
- Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα
- Αναπηρικά
- Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής Ανασφάλιστων Υπερηλίκων
- Επίδομα Ομογενών
- Σύνταξη Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, ν.1296/1982
- Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων
- Έξοδα Κηδείας
- Επίδομα Γέννησης
- Επίδομα Ορεινών και μειονεκτικών περιοχών
- Κόκκινα Δάνεια
- Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές
- Ευάλωτοι Οφειλέτες
- Επίδομα Αναδοχής
- Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού
- Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων σε μέλη της Ελληνικής μειονότητα Αλβανίας