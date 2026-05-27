Αργά το βράδυ της Τρίτης, η λέξη «ΕΛΑΣ» αποτελούσε το νούμερο ένα θέμα συζήτησης στα κοινωνικά δίκτυα. Κάποιοι το υποστήριξαν, κάποιοι όχι. Επικοινωνιακά, πάντως, φαίνεται να πέτυχε τον πρώτο στόχο, καθώς είναι μια λέξη που είναι από δύσκολο ως και απίθανο κάποιος να την ξεχάσει.

Τρία χρόνια ήταν αρκετά. Η αναμονή των υποστηρικτών του Αλέξη Τσίπρα, τελείωσε. Πλέον, υπάρχει το κόμμα, οι εγγραφές μελών ξεκίνησαν και προφανώς η Ελληνική Αριστερή Συμπόρευση ή απλούστερα ΕΛΑΣ, ξεκινάει από σήμερα να κάνει τα πρώτα της «βήματα», με στόχο να μπορέσει να εκφράσει τους πολίτες που δοκιμάζονται από μια κρίση σχεδόν 18 ετών, η οποία στην πραγματικότητα αλλάζει απλώς μορφή.

Και αν ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε τους βασικούς πυλώνες μέσω των επτά σημείων της ιδρυτικής Διακήρυξης, αλλά και των όσων είπε κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο Θησείο, το όνομα του νέου κόμματος είναι εκείνο που προκαλεί τις περισσότερες συζητήσεις.

Η ΕΛΑΣ των συμβολισμών…

Αργά το βράδυ της Τρίτης, η λέξη «ΕΛΑΣ» αποτελούσε το νούμερο ένα θέμα συζήτησης στα κοινωνικά δίκτυα. Κάποιοι το υποστήριξαν, κάποιοι όχι. Επικοινωνιακά, πάντως, φαίνεται να πέτυχε τον πρώτο στόχο, καθώς είναι μια λέξη που είναι από δύσκολο ως και απίθανο κάποιος να την ξεχάσει.

Για τους συνεργάτες και τους υποστηρικτές του Αλέξη Τσίπρα, είναι ένα όνομα υψηλού συμβολισμού με πολλαπλές αναγνώσεις. Και κυρίως θεωρούν ότι μπορεί να συσπειρώσει γύρω της τους δημοκρατικούς πολίτες που θέλουν να απαλλαγούν από το «καθεστώς Μητσοτάκη».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Αρχικά, από την Αμαλίας λένε ότι διαψεύστηκαν όσοι βιάστηκαν να δηλώσουν τον προηγούμενο καιρό ότι ο πρώην πρωθυπουργός έχει πάρει «διαζύγιο» από την Αριστερά, που υπάρχει ως πολιτικός προσδιορισμός ξεκάθαρος. Θεωρούν ότι έκανε την πιο αριστερή ομιλία των τελευταίων μηνών, μιλώντας για μια Αριστερά που έχει ως στόχο να αναλάβει και πάλι κυβερνητικές ευθύνες, χωρίς να κρυφτεί, δίνοντας το στίγμα για τη συνέχεια.

Προφανώς η συγκεκριμένη αναφορά αποτέλεσε μια «μπηχτή» για πρώην συντρόφους τους που κατηγορούν του Αλ.Τσίπρα για «σοσιαλδημοκρατικοποίηση» ή «δεξιά στροφή». Και η αλήθεια είναι ότι διαχρονικά, οι διαφορές ανάμεσα στην Ανανεωτική Αριστερά και τη Σοσιαλδημοκρατία -τουλάχιστον σε επίπεδο ρητορικής- δεν είναι και εύκολα διακριτές. Επομένως, ζήτημα «συνέπειας» δεν τίθεται.

Η «Συμπαράταξη» που αποτελεί την τελευταία λέξη στο ακρωνύμιο, θεωρούν ότι είναι σαφώς πιο ισχυρή από τη «Συμμαχία». Διότι η τελευταία στήνεται συνήθως πάνω σε ένα μίνιμουμ πρόγραμμα, για ορισμένο χρονικό διάστημα, ενώ η πρώτη αποτελεί τη βάση για μια μόνιμη συμπόρευση, σε πιο στέρεη βάση.

Η Θεώνη Κουφονικολάκου, μιλώντας στο Action24, αργά το βράδυ της Τρίτης, εξήγησε για το όνομα πιο «συμπυκνωμένα» πως «για την Ελλάδα θέλουμε να δουλέψουμε. Τα πρόσωπα των ανθρώπων της ελληνικής κοινωνίας έχουμε στο μυαλό μας και αυτά μας ενδιαφέρουν. Αριστερή, γιατί σε όλο το φάσμα και σε όλη την πολυμορφία η Αριστερά ήταν ο μεγάλος πυλώνας της κοινωνικής Δικαιοσύνης ανέκαθεν. Και Συμπαράταξη γιατί θέλουμε κάθε δημοκρατικός πολίτης να μπορεί να ενταχθεί, να στρατευτεί σε αυτή τη γραμμή. Δουλεύουμε για έναν νέο πατριωτισμό στη χώρα. Δεν είναι σωστό τον πατριωτισμό να τον οικειοποιείται η δεξιά».

…και των αντιδράσεων

Για την ελληνική Αριστερά, το «ΕΛΑΣ» αποτελεί μια λέξη ιστορική, διότι αυτομάτως συνδέεται με την εποποιία της Εθνικής Αντίστασης και τον θρυλικό Λαϊκό Στρατό της. Και δεν μπορεί κανείς να πιστέψει ότι στην Αμαλίας δεν καταλάβαιναν τον συνειρμό όταν έκαναν την επιλογή. Εξ ου και υπάρχουν πολλές αντιδράσεις που προέρχονται από τον χώρο στα αριστερά της Ελληνικής Αριστερής Συμπόρευσης, θεωρώντας ότι πρόκειται για «καπηλεία» της μεγαλύτερης στιγμής του λαϊκού κινήματος της χώρας.

Από τα δεξιά, πάντως, ισχυρίζονται ότι πρόκειται για «διχαστική επιλογή». Ανεξάρτητα από το αν κάποιος συμφωνεί ή όχι με την επιλογή Τσίπρα, είναι προφανές ότι και μόνο στο άκουσμα του ονόματος του Λαϊκού Στρατού -που ουδεμία σχέση μπορεί να έχει με το νέο κόμμα- η Νέα Δημοκρατία, ταράζεται…

Χιλιάδες υπογραφές

Μέσα σε αυτό το κλίμα, δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητη η μαζική υπογραφή της Διακήρυξης της ΕΛΑΣ από χιλιάδες πολίτες, από τα πρώτα κιόλας λεπτά που ανέβηκε στο διαδίκτυο η σχετική πλατφόρμα myelas.gr. Όπως ανέφεραν πηγές από τους διαχειριστές της, στα πρώτα είκοσι λεπτά που βρίσκονταν στον «αέρα», είχαν συγκεντρωθεί περισσότερες από 3.500 υπογραφές.

Και αυτό, πριν καλά, καλά προλάβουν οι ενημερωτικές ιστοσελίδες να δημοσιεύσουν το όνομα της. Μάλιστα, όπως ισχυρίζονται οι ίδιες πηγές, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι εκείνων που υπέγραφαν, προχωρούσαν στο επόμενο βήμα, που ήταν η εγγραφή τους στο κόμμα, ως μέλη – γεγονός που προκαλεί τεράστια ικανοποίηση στο επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα.