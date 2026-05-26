Σε αυστηρό φορολογικό κλοιό μπαίνουν οι βραχυχρόνιες μισθώσεις, καθώς η ΑΑΔΕ προχωρά σε μαζικό άνοιγμα φακέλων χιλιάδων ιδιοκτητών ακινήτων που δραστηριοποιούνται μέσω ψηφιακών πλατφορμών τύπου Airbnb, αξιοποιώντας τα στοιχεία που λαμβάνει απευθείας από τις ίδιες τις πλατφόρμες δύο φορές τον χρόνο.

Οι πρώτες ηλεκτρονικές διασταυρώσεις έχουν ήδη αποκαλύψει σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των εισοδημάτων που δηλώθηκαν στην εφορία και των πραγματικών εσόδων που καταγράφηκαν στις πλατφόρμες.

Τα ευρήματα ενεργοποίησαν νέο κύμα ελέγχων, με τη φορολογική διοίκηση να έχει ήδη αποστείλει χιλιάδες ειδοποιητήρια μέσω της πλατφόρμας myAADE σε φορολογούμενους που εμφανίζουν αναντιστοιχίες στα δηλωθέντα εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις.

Στα ενημερωτικά σημειώματα καταγράφονται αναλυτικά τα ποσά που εντόπισε η ΑΑΔΕ από τις πλατφόρμες και οι διαφορές που προκύπτουν σε σχέση με τις φορολογικές δηλώσεις που έχουν υποβληθεί.

Στο επίκεντρο των ελέγχων βρίσκονται ιδιοκτήτες που δραστηριοποιήθηκαν στις βραχυχρόνιες μισθώσεις την περίοδο 2020-2023, με τις διασταυρώσεις να πραγματοποιούνται μέσω αυτοματοποιημένων ηλεκτρονικών εργαλείων που επιτρέπουν τον άμεσο εντοπισμό εισοδημάτων τα οποία είτε δεν δηλώθηκαν είτε εμφανίστηκαν μειωμένα.

Οι φορολογούμενοι που έλαβαν ειδοποίηση καλούνται είτε να αποδεχθούν τα ευρήματα και να υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις είτε να αμφισβητήσουν τα στοιχεία προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Οι διορθώσεις αφορούν τόσο το έντυπο Ε2 όσο και τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, ώστε να ευθυγραμμιστούν πλήρως με τα δεδομένα που διαβίβασαν οι πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις υποθέσεις του φορολογικού έτους 2020, καθώς η δυνατότητα ελέγχου παραγράφεται στο τέλος του 2026. Για τον λόγο αυτό, η ΑΑΔΕ έχει θέσει ως προθεσμία συμμόρφωσης την 15η Ιουνίου 2026, επιδιώκοντας να κλείσει τις εκκρεμότητες πριν από την παραγραφή των υποθέσεων. Για τις χρήσεις 2021 έως 2023, η προθεσμία υποβολής διορθωτικών δηλώσεων παρατείνεται έως τις 30 Ιουλίου 2026.

Μετά την υποβολή των τροποποιητικών δηλώσεων θα εκδοθούν νέα εκκαθαριστικά με τον πρόσθετο φόρο που αντιστοιχεί στα μη δηλωθέντα ή υποδηλωμένα εισοδήματα, ενώ θα επιβληθούν τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής και, όπου προβλέπεται, πρόστιμα για ανακριβείς δηλώσεις. Ωστόσο, η έγκαιρη συμμόρφωση μπορεί να περιορίσει σημαντικά τις επιβαρύνσεις, καθώς η νομοθεσία προβλέπει μειώσεις προστίμων που μπορούν να φτάσουν έως και το 50% για όσους προχωρήσουν οικειοθελώς σε διορθώσεις πριν από την ολοκλήρωση του ελέγχου.

Πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες της αγοράς, μέρος των αποκλίσεων ενδέχεται να μην συνδέεται με απόκρυψη εισοδημάτων αλλά με τεχνικές ή λογιστικές αστοχίες, όπως ακυρωμένες κρατήσεις που δεν εισπράχθηκαν ποτέ, διπλοεγγραφές, διαφορές λόγω προμηθειών που παρακρατούν οι πλατφόρμες ή ακόμη και λανθασμένες διαβιβάσεις στοιχείων προς την εφορία.

Ήδη λογιστικά γραφεία προχωρούν σε επαλήθευση των ποσών που εμφανίζονται στις πλατφόρμες σε σχέση με τις δηλώσεις βραχυχρόνιας διαμονής που έχουν υποβληθεί, προκειμένου να διαπιστωθεί αν απαιτούνται διορθωτικές κινήσεις ή αν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για την υποβολή αντιρρήσεων προς την ΑΑΔΕ.

Όσοι, πάντως, επιλέξουν να αγνοήσουν τις ειδοποιήσεις κινδυνεύουν να βρεθούν αντιμέτωποι με πλήρη φορολογικό έλεγχο, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικούς καταλογισμούς, καθώς πέραν του πρόσθετου φόρου προβλέπονται αυξημένοι τόκοι και βαρύτερα πρόστιμα.