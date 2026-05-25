Σήμερα αναμένεται να πληρωθούν οι συντάξεις Ιουνίου από τον ΕΦΚΑ με τις πρώτες πληρωμές να εμφανίζονται στα ΑΤΜ το απόγευμα, μετά τις 5 μ.μ.

Σήμερα μετά τις 5 μ.μ. αναμένεται να ολοκληρωθεί η πρώτη πληρωμή από τον ΕΦΚΑ για τις συντάξεις Ιουνίου. Όπως συμβαίνει πάντα με τις συντάξεις, παρόλο που η επίσημη ημερομηνία πληρωμής είναι αύριο Τρίτη 26/5, η πληρωμή θα ξεκινήσει από σήμερα το απόγευμα και θα ολοκληρωθεί την προσεχή Τετάρτη.

Ο ΕΦΚΑ προ ημερών εξέδωσε δελτίο Τύπου με τις ημερομηνίες πληρωμής για τις συντάξεις Ιουνίου:

Πιο αναλυτικά, την Τρίτη 26 Μαΐου 2026 θα καταβληθούν:

Οι κύριες συντάξεις των πρώην ταμείων μη μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ)

Οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του e-ΕΦΚΑ και μετά, με βάση τον ν. 4387/2016, μέσω ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (μισθωτών και μη μισθωτών από 1/1/2017 και έπειτα)

Όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (μισθωτών και μη μισθωτών)

Την Πέμπτη 28 Μαΐου 2026 θα καταβληθούν:

Οι κύριες συντάξεις των πρώην ταμείων μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, λοιπών εντασσόμενων ταμείων: ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ)

Οι συντάξεις ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

Οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου

Όπως συμβαίνει κάθε μήνα, η πληρωμή θα ξεκινήσει από την προηγούμενη το απόγευμα. Έτσι η πρώτη πληρωμή θα είναι διαθέσιμη για ανάλυψη στα ΑΤΜ από την προσεχή Δευτέρα το απόγευμα ενώ η δεύτερη πληρωμή και τελευταία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 27 Μαΐου το απόγευμα.

* Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Μία εβδομάδα μας χωρίζει από τις πληρωμές του ΟΠΕΚΑ, καθώς παραδοσιακά πληρώνονται την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα.