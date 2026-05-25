Οι κλήσεις, για το σύνολο των συνδρομητών των εταιριών τηλεπικοινωνίας, είναι δωρεάν και η γραμμή για τις Πανελλήνιες 2026 θα λειτουργεί έως και την 30η Ιουνίου.

Την προσεχή Παρασκευή 29/5 ξεκινούν οι Πανελλήνιες 2026 για χιλιάδες υποψηφίους των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων, σηματοδοτώντας την έναρξη της τελικής δοκιμασίας για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Δωρεάν γραμμή 1550 για ψυχολογική υποστήριξη των υποψηφίων των Πανελληνίων 2026

Ενόψει των Πανελληνίων το Υπουργείο Παιδείας ενεργοποιεί ένα ένα εκτεταμένο και οργανωμένο σύστημα, δωρεάν, ψυχολογικής υποστήριξης και συμβουλευτικής ενδυνάμωσης για τους υποψηφίους και τις οικογένειές τους. Με πρωτοβουλία της Υπουργού Παιδείας Σοφίας Ζαχαράκη, δημιουργήθηκε τηλεφωνική γραμμή με τον αριθμό 1550, με ψυχολόγους των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) της χώρας αλλά και του Υπουργείου Υγείας, με σκοπό την παροχή υπηρεσιών ψυχολογικής υποστήριξης των υποψηφίων των Πανελληνίων Εξετάσεων και των οικογενειών τους.

Η Σοφία Ζαχαράκη, δήλωσε: «Οι Πανελλήνιες 2026, είναι, ομολογουμένως, μια απαιτητική διαδικασία για τους υποψηφίους και για τις οικογένειες τους. Εμείς είμαστε μαζί τους. Δεν αφήνουμε κανένα παιδί μόνο του. Με την ενεργοποίηση του Πανελλαδικού Δικτύου Ψυχολογικής Υποστήριξης στις 13 Περιφέρειες της χώρας και την δωρεάν τηλεφωνική γραμμή 1550 που θα λειτουργεί, μερικά 24ωρα πριν την έναρξη των Πανελλαδικών αλλά και καθ’όλη την εξεταστική περίοδο, στέλνουμε ένα δυνατό μήνυμα στα παιδιά μας: Μιλήστε. Συνεχίστε με επιμονή να διεκδικείτε τα όνειρά σας. Μέσα από την γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης, τις επιτόπιες παρεμβάσεις ειδικών και τις συμβουλευτικές συναντήσεις, τις ενημερωτικές δράσεις για γονείς και εκπαιδευτικούς, τα προγράμματα διαχείρισης άγχους και τη θεματική ενότητα «Πανελλαδικές Εξετάσεις – ΣΕΠ» στο YouTube, ενισχύουμε την ψυχική ισορροπία και δημιουργούμε ένα ασφαλές και υποστηρικτικό περιβάλλον για όλους τους υποψηφίους. Θέλω να διαβεβαιώσω τα παιδιά, ότι η στήριξή μας δεν είναι συγκυριακή. Η ψυχική τους υγεία αποτελεί σταθερή προτεραιότητα της Πολιτείας και η ενδυνάμωση της σχέσης στο τρίγωνο σχολείο-παιδιά-οικογένεια είναι κομβικής σημασίας και κοινή ευθύνη μας. Γι’ αυτό και από το 2019 έως σήμερα, έχουμε αυξήσει τον αριθμό ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών στα σχολεία, με στόχο μια δημόσια εκπαίδευση πιο ανθρώπινη, πιο ασφαλή και πιο κοντά στις πραγματικές τους ανάγκες. Ευχαριστώ θερμά τις εταιρείες τηλεπικοινωνιών, που στέκονται αρωγοί σε αυτή την ξεχωριστή προσπάθεια και ανταποκρίθηκαν άμεσα στο αίτημά μας να δημιουργήσουμε τον 4ψήφιο αριθμό. Αποδεικνύουμε έμπρακτα, ότι μέσα από την γόνιμη συνεργασία, μπορούμε να στεκόμαστε ουσιαστικά δίπλα σε κάθε παιδί που μας χρειάζεται».

Παράλληλα, μέσω των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.), των Σχολικών Δικτύων Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) και των υποστηρικτικών δομών της εκπαίδευσης, έχει ενεργοποιηθεί ένα πανελλαδικό δίκτυο παρεμβάσεων, σε όλες τις 13 Περιφέρειες της χώρας, που περιλαμβάνει:

τηλεφωνικές γραμμές ψυχολογικής υποστήριξης,

συστηματικές επιτόπιες επισκέψεις ειδικών στις σχολικές μονάδες.

δυνατότητα προγραμματισμού συμβουλευτικών συναντήσεων

ενημερωτικές δράσεις για γονείς και εκπαιδευτικούς,

προγράμματα διαχείρισης άγχους και ενίσχυσης ψυχικής ανθεκτικότητας,

λειτουργία θεματικής ενότητας με τίτλο «Πανελλαδικές Εξετάσεις – ΣΕΠ» στο επίσημο κανάλι Δράσεις ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας – YouTube

Από πλευράς ΥΠΑΙΘΑ τονίζεται ότι στόχος της πρωτοβουλίας είναι η ουσιαστική στήριξη των μαθητών και μαθητριών κατά τη διάρκεια της απαιτητικής εξεταστικής περιόδου, η ενίσχυση του υποστηρικτικού ρόλου της οικογένειας και η δημιουργία ενός ασφαλούς και ενθαρρυντικού πλαισίου για όλους τους υποψηφίους.

Πανελλήνιες 2026: Το πρόγραμμα των εξετάσεων για ΓΕΛ και ΕΠΑΛ – Όσα πρέπει να γνωρίζουν οι υποψήφιοι

Για τους υποψηφίους των ΓΕΛ, η «πρεμιέρα» των εξετάσεων είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή 29 Μαΐου με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας. Οι εξετάσεις συνεχίζονται την Τετάρτη 3 Ιουνίου με τα μαθήματα των Αρχαίων Ελληνικών για την Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών, των Μαθηματικών για τις Θετικές Σπουδές και τις Σπουδές Οικονομίας και Πληροφορικής, καθώς και της Βιολογίας για τις Σπουδές Υγείας.

Στη συνέχεια, την Παρασκευή 5 Ιουνίου, οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στα Λατινικά, τη Χημεία και την Πληροφορική, ανάλογα με την Ομάδα Προσανατολισμού τους. Οι Πανελλαδικές για τα βασικά μαθήματα ολοκληρώνονται τη Δευτέρα 8 Ιουνίου με την Ιστορία, τη Φυσική και την Οικονομία.

Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται η 08:30 π.μ., κοινή για όλους τους υποψηφίους. Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08:00 π.μ. Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις (3) ώρες. Η εξεταστέα ύλη και τα θέματα των εξετάσεων είναι κοινά για όλους τους υποψηφίους ημερησίων και εσπερινών ΓΕΛ.

Για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ, οι εξετάσεις ξεκινούν το Σάββατο 30 Μαΐου με το μάθημα των Νέων Ελληνικών, ενώ την Τρίτη 2 Ιουνίου ακολουθούν τα Μαθηματικά (Άλγεβρα). Από τις 4 έως και τις 15 Ιουνίου θα διεξαχθούν οι εξετάσεις στα μαθήματα ειδικότητας.

Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται η 08:30 π.μ. Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08:00 π.μ. Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις (3) ώρες, εκτός από το μάθημα ειδικότητας: Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, για το οποίο η διάρκεια εξέτασης είναι τέσσερις (4) ώρες. Η εξεταστέα ύλη και τα θέματα των εξετάσεων είναι κοινά για όλους τους υποψηφίους ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑΛ.

Πανελλήνιες 2026: Πρόγραμμα Εξετάσεων Ειδικών και Μουσικών Μαθημάτων 2026 για ΓΕΛ και ΕΠΑΛ

Παράλληλα, οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων έχουν προγραμματιστεί από τις 16 έως και τις 25 Ιουνίου 2026. Στο ίδιο χρονικό διάστημα θα πραγματοποιηθούν και οι Υγειονομικές Εξετάσεις και οι Πρακτικές Δοκιμασίες για τους υποψηφίους που επιθυμούν την εισαγωγή τους στα ΤΕΦΑΑ.

Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης :

μέχρι τις 08:00 π.μ. για τα μαθήματα με ώρα εξέτασης 08:30 π.μ.,

μέχρι τις 09:30 π.μ. για τα μαθήματα με ώρα εξέτασης 10:00 π.μ.

Η διάρκεια εξέτασης για τα μαθήματα:

- των ξένων γλωσσών είναι τρεις (3) ώρες,

- των Σχεδίων ( Ελεύθερο και Γραμμικό) είναι έξι (6) ώρες,

- για το μουσικό μάθημα «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» η εξέταση της φωνητικής ή οργανικής

μουσικής διαρκεί 4 ́ έως 6 ́ λεπτά ανά υποψήφιο.

- για το μουσικό μάθημα «Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία», η εξέταση συνολικά έχει διάρκεια

τρεις (3) ώρες και 30 ́ λεπτά.

Πότε βγαίνουν τα αποτελέσματα των Πανελληνίων 2026

Η διαδικασία των Πανελληνίων Εξετάσεων ολοκληρώνεται κάθε χρόνο με δύο βασικά στάδια ανακοίνωσης αποτελεσμάτων πρώτα για τις βαθμολογίες των μαθημάτων και εν συνεχεία για τις βάσεις εισαγωγής στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ). Με βάση τον καθιερωμένο προγραμματισμό των τελευταίων ετών, οι βαθμολογίες των Πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων αναμένεται να ανακοινωθούν προς τα τέλη Ιουνίου 2026. Σε αυτή τη φάση, οι υποψήφιοι ενημερώνονται αναλυτικά για τις επιδόσεις τους ανά μάθημα, γεγονός που αποτελεί καθοριστικό βήμα για τον επόμενο και πιο κρίσιμο στάδιο, τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής των μηχανογραφικών, ακολουθεί η ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής, η οποία εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί στις αρχές Αυγούστου 2026. Τότε θα γίνει και η τελική κατανομή των θέσεων στα πανεπιστημιακά τμήματα και θα οριστικοποιηθεί η εισαγωγή των υποψηφίων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

