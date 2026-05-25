«Υπάρχει η δυνατότητα της συνεργασίας μετά τις εκλογές, μακάρι και πριν», δήλωσε η Θεοδώρα Τζάκρη.

Έχουμε ακούσει και διαβάσει πολλά πιθανά σενάρια μετεκλογικών συνεργασιών. Όχι όμως αυτό για σύμπραξη του ΠΑΣΟΚ, του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα και της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» της Μαρίας Καρυστιανού. Το κατέθεσε στον δημόσιο διάλογο η Θεοδώρα Τζάκρη, υπό τη μορφή μάλιστα… ευχής.

Ρωτήθηκε λοιπόν η βουλευτής από τον Άκη Παυλοπουλο «ποιος μπορεί να κερδίσει τον Μητσοτάκη αυτή τη στιγμή; Ο Ανδρουλάκης, η Καρυστιανού ή ο Τσίπρας;» και η αντιπρόεδρος των «Δημοκρατών» απάντησε: «Όλοι αυτοί ενωμένοι, αν ενωθούν, την επομένη των εκλογών. Γιατί υπάρχει η δυνατότητα της συνεργασίας μετά τις εκλογές, μακάρι και πριν», με το πάνελ) να ξεσηκώνεται και να της απαντά ότι δεν υπάρχει ενδεχόμενο για ένα τέτοιο σχήμα.

Μάλλον η δήλωσή της αυτή δεν βοηθά και πολύ να καμφθούν οι ενστάσεις εντός της Χαριλάου Τρικούπη για το ενδεχόμενο επιστροφής της. Χαρακτηριστική ήταν η απάντηση του Θεόδωρου Παπαθεοδώρου, ο οποίος βρισκόταν δίπλα της: «Μην λέτε τρέλες, αυτό που λέτε είναι ανυπόστατο».

Δείτε το σχετικό απόσπασμα στο 10:19'' του βίντεο:

