Το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι αντί η Ελλάδα να προχωρά σε ερευνητικές γεωτρήσεις, καταγράφονται αποχωρήσεις εταιρειών που είχαν ήδη παρουσία στη χώρα.

Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής θέτει ευθέως ερωτήματα προς την κυβέρνηση μετά την αποχώρηση της κοινοπραξίας ExxonMobil – HELLENiQ Energy από το θαλάσσιο οικόπεδο «Δυτικά της Κρήτης», κάνοντας λόγο για μια αρνητική εξέλιξη που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τους πρόσφατους κυβερνητικούς πανηγυρισμούς για τις νέες συμβάσεις έρευνας υδρογονανθράκων.

Σε ανακοίνωση του Τομέα Ενέργειας και του υπεύθυνου Κ.Τ.Ε. Ενέργειας του ΠΑΣΟΚ, Φραγκίσκου Παρασύρη, επισημαίνεται ότι η επιστροφή του συγκεκριμένου μπλοκ στο Δημόσιο πραγματοποιείται έπειτα από διαδοχικές αναβολές, την ώρα που – όπως αναφέρεται – διεθνείς ενεργειακοί όμιλοι και χώρες αναζητούν νέες περιοχές δραστηριοποίησης, λόγω της αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας στον Περσικό Κόλπο.

Το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι αντί η Ελλάδα να προχωρά σε ερευνητικές γεωτρήσεις, καταγράφονται αποχωρήσεις εταιρειών που είχαν ήδη παρουσία στη χώρα, εκφράζοντας παράλληλα προβληματισμό για τη στάση της κυβέρνησης. Όπως σημειώνεται, η «σιωπή» γύρω από την αποχώρηση της κοινοπραξίας εγείρει ζητήματα σχετικά με τη συνοχή και την αξιοπιστία της ενεργειακής πολιτικής στον τομέα των υδρογονανθράκων.

Στην ίδια ανακοίνωση γίνεται αναφορά σε σειρά προηγούμενων αποχωρήσεων από χερσαίες και θαλάσσιες παραχωρήσεις, όπως αυτές των Repsol και Energean από την Αιτωλοακαρνανία, της HELLENiQ Energy από τις περιοχές Άρτας – Πρέβεζας, Βορειοδυτικής Πελοποννήσου και Δυτικού Πατραϊκού, καθώς και της Energean από τα Ιωάννινα, με το ΠΑΣΟΚ να χαρακτηρίζει την αποχώρηση από τη Δυτική Κρήτη ως «τον τελευταίο κρίκο» μιας αλυσίδας εξελίξεων κατά την περίοδο διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.

Το κόμμα ζητά από την κυβέρνηση να δώσει επίσημες απαντήσεις για τους πραγματικούς λόγους αποχώρησης της κοινοπραξίας από το έργο που χαρακτηρίζει στρατηγικής σημασίας, αλλά και να αποσαφηνίσει – όπως αναφέρει – το κόστος των καθυστερήσεων για την ενεργειακή ασφάλεια και την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Παράλληλα, το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι εάν είχε συνεχιστεί η πολιτική που είχε δρομολογηθεί τα προηγούμενα χρόνια και δεν είχαν μεσολαβήσει καθυστερήσεις περίπου μίας δεκαετίας, η χώρα θα μπορούσε σήμερα, υπό την προϋπόθεση θετικών ερευνητικών αποτελεσμάτων, να διαθέτει ενεργή παραγωγή υδρογονανθράκων, ενισχύοντας τη θέση της απέναντι στη διεθνή ενεργειακή κρίση.

Κλείνοντας, το κόμμα τονίζει ότι οι πολίτες απαιτούν «σοβαρότητα και καθαρές απαντήσεις» και όχι, όπως αναφέρει, «ανέξοδους πανηγυρισμούς για μια αποτυχημένη πολιτική».