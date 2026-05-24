Από αέρος, το θέαμα έμοιαζε με επτά μικρά «μυρμήγκια» πάνω σε ένα λευκό κομμάτι πάγου. Στην πραγματικότητα, όμως, επρόκειτο για μεγάλα κοντέινερ τοποθετημένα πάνω σε παγοκρηπίδα, η οποία αργότερα αποκολλήθηκε σχηματίζοντας παγόβουνο διαστάσεων περίπου 500 επί 300 μέτρων.

Ένα εντυπωσιακό και ταυτόχρονα ανησυχητικό περιστατικό καταγράφηκε στα νερά της Ανταρκτικής, όπου γιγαντιαίο παγόβουνο παρέσυρε επτά εμπορευματοκιβώτια που περιείχαν, μεταξύ άλλων, ντίζελ, εξοπλισμό και απόβλητα, προκαλώντας προβληματισμό για τους περιβαλλοντικούς κινδύνους σε μία από τις πιο ευαίσθητες περιοχές του πλανήτη.

Το περιστατικό, όπως αναφέρει το abc.net.au, συνδέεται με τον γερμανικό ερευνητικό σταθμό Neumayer III Station, ο οποίος βρίσκεται πάνω σε παγοκρηπίδα περίπου 18 χιλιόμετρα από την ακτογραμμή. Στο πλαίσιο προετοιμασίας για ανεφοδιασμό, επτά εμπορευματοκιβώτια είχαν τοποθετηθεί σε απόσταση μερικών εκατοντάδων μέτρων από τη θάλασσα.

Τα κοντέινερ περιείχαν μεταξύ άλλων περίπου 9.500 λίτρα ντίζελ, γεννήτριες, μη επικίνδυνα απόβλητα και εξοπλισμό για τη στέγαση προσωπικού. Την περίοδο εκείνη, σύμφωνα με τις αναφορές, δεν υπήρχαν εμφανή σημάδια αστάθειας στον πάγο.

Ωστόσο, μέσα σε λίγες ημέρες, μια σφοδρή χιονοθύελλα με ανέμους που έφταναν τα 130 χιλιόμετρα την ώρα έπληξε την περιοχή. Μετά την κακοκαιρία, οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι ένα μεγάλο τμήμα της παγοκρηπίδας είχε αποκολληθεί και είχε παρασυρθεί στη θάλασσα Γουέντελ (Weddell Sea), παίρνοντας μαζί του τα κοντέινερ.

Επιχείρηση εντοπισμού

Αρχικά εξετάστηκε το ενδεχόμενο αεροπορικής έρευνας για τον εντοπισμό του χαμένου φορτίου. Τελικά, το γερμανικό παγοθραυστικό RV Polarstern εντόπισε το παγόβουνο, περίπου 140 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του σταθμού.

Η ανάλυση έδειξε ότι το παγόβουνο είχε πάχος περίπου 81 μέτρων, με 15 μέτρα να εξέχουν πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Ακολούθησε επιχείρηση με ελικόπτερα, κατά την οποία ανακτήθηκε μέρος του φορτίου, περίπου ένας τόνος εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων φιαλών αερίου, μπαταριών και μικρής ποσότητας ντίζελ.

Ωστόσο, το μεγαλύτερο μέρος των εμπορευματοκιβωτίων δεν κατέστη δυνατό να διασωθεί, καθώς ο κίνδυνος διάσπασης του παγόβουνου αυξανόταν και οι συνθήκες καθιστούσαν την επιχείρηση εξαιρετικά επικίνδυνη.

Περιβαλλοντικός κίνδυνος και ανησυχίες

Σύμφωνα με την επίσημη έκθεση που κατατέθηκε στη Συμβουλευτική Συνάντηση της Συνθήκης της Ανταρκτικής, το παγόβουνο τελικά πιθανότατα διαλύθηκε εβδομάδες αργότερα, με τα κοντέινερ να βυθίζονται στον πυθμένα της θάλασσας.

Ενώ τα κοντέινερ με οικιακά απορρίμματα εκτιμάται ότι είχαν περιορισμένο άμεσο περιβαλλοντικό αντίκτυπο, το δοχείο με το ντίζελ θεωρείται ότι ενέχει σημαντικότερο κίνδυνο. Οι χαμηλές θερμοκρασίες της Ανταρκτικής ενδέχεται να επιβράδυναν τη φυσική αποδόμηση του καυσίμου, παρατείνοντας την παραμονή του στο θαλάσσιο οικοσύστημα.

Η έκθεση επισημαίνει επίσης ότι, στο μέλλον, τέτοια φορτία θα πρέπει να αποθηκεύονται σε μεγαλύτερη απόσταση από την άκρη της παγοκρηπίδας, τουλάχιστον 5 χιλιομέτρων, προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος απώλειας σε περίπτωση αποκόλλησης πάγου.