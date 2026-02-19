Ένα σπάνιο εύρημα κατέγραψε υποβρύχια κάμερα στην Ανταρκτική.

Τον ισχυρισμό πολλών ειδικών ότι οι καρχαρίες δεν ζουν στα παγωμένα νερά της Ανταρκτικής κατέρριψε μία υποβρύχια κάμερα, ανοικτά των Νήσων Σέτλαντ.

Η κάμερα που ανήκει στο θαλάσσιο κέντρο ερευνών Minderoo-UWA «έπιασε» με τον φακό της έναν καρχαρία μήκους περίπου τεσσάρων μέτρων, σε ένα βάθος ιδιαίτερα άγονο, καθώς δεν φτάνουν καν οι ακτίνες του ήλιου.

{https://x.com/AP/status/2024022319966961933}

Την ανακοίνωση έκανε ο ερευνητής Άλαν Τζέιμσον, ο οποίος ανέφερε: «Κατεβήκαμε εκεί χωρίς να περιμένουμε ότι θα δούμε καρχαρίες, καθώς υπάρχει ένας γενικός 'άγραφος κανόνας' ότι δεν συναντά κανείς καρχαρίες στην Ανταρκτική. Και δεν πρόκειται καν για μικρό. Είναι ένας ογκώδης καρχαρίας. Αυτά τα ζώα είναι σαν τανκς».

Το σημείο που εντοπίστηκε ο καρχαρίας, στα Νησιά Σέτλαντ, βρίσκεται σαφώς εντός των ορίων του Ανταρκτικού Ωκεανού, γνωστού και ως Νότιου Ωκεανού, ο οποίος ορίζεται γεωγραφικά ως η θαλάσσια ζώνη νοτίως του 60ού παράλληλου νότιου γεωγραφικού πλάτους.