Απαντήσεις στις πιο συχνές απορίες και τους μύθους γύρω από τα voucher.

Πολλοί απορρίπτουν τα προγράμματα voucher πριν διαβάσουν τι προσφέρουν. Συγκεντρώσαμε τις πιο συχνές απορίες για να ξεκαθαρίσουμε τι ισχύει.

1) «Σε ποιους απευθύνεται;»

Συμμετέχουν εργαζόμενοι ιδιωτικού τομέα, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της πρόσκλησης.

2) «Τα χρήματα δεν τα βλέπεις ποτέ;»

Λάθος. Το επίδομα έως 750€ καταβάλλεται απευθείας στον συμμετέχοντα από τη ΔΥΠΑ, στον IBAN που έχει δηλώσει, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση παρακολούθησης του προγράμματος και των εξετάσεων πιστοποίησης.

3) «Είναι παλιομοδίτικα σεμινάρια;»

Όχι. Οι νέες δράσεις εστιάζουν σε ψηφιακές, πράσινες και δεξιότητες οικονομικού εγγραματισμού που ζητά σήμερα η αγορά, με πρακτικές εφαρμογές.

4) «Θα χάσω ώρες από τη δουλειά;»

Η κατάρτιση είναι ευέλικτη: κυρίως εξ αποστάσεως, με σύγχρονη/ασύγχρονη παρακολούθηση, ώστε να προσαρμόζεται στο πρόγραμμά σου.

5) «Είναι πολύπλοκη η διαδικασία;»

Με τη EUROTRAINING, τα βήματα είναι σαφή και γρήγορα: αίτηση, ένταξη, παρακολούθηση, ολοκλήρωση, πληρωμή.

Γιατί EUROTRAINING;

Η EUROTRAINING είναι πιστοποιημένος φορέας κατάρτισης με πολυετή εμπειρία στα προγράμματα voucher. Σε καθοδηγούμε βήμα-βήμα: από τον έλεγχο δικαιώματος συμμετοχής και τη σωστή συμπλήρωση της αίτησης, μέχρι την παρακολούθηση, τις παρουσίες και την τελική πληρωμή. Προσφέρουμε υποστήριξη τηλεφωνικά και online, ευέλικτο ωρολόγιο πρόγραμμα και φιλική ηλεκτρονική πλατφόρμα. Αν θέλεις να είσαι στους πρώτους που θα ενημερωθούν μόλις ανοίξουν οι αιτήσεις, δήλωσε τώρα το ενδιαφέρον σου και εξασφάλισε προτεραιότητα!

Τηλ. 214 4089319 | ✉️ Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Αν θέλετε να είστε στους πρώτους που θα ενημερωθούν μόλις ανοίξουν οι αιτήσεις, δηλώστε τώρα το ενδιαφέρον σας στη λίστα προτεραιότητας εδώ.