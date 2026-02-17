Σε ισχύ το έκτακτο δελτίο καιρού της ΕΜΥ: Πού αναμένονται ισχυρά φαινόμενα;

Νέα επιδείνωση παρουσιάζει ο καιρός από τα ξημερώματα της Τρίτης, με έντονες βροχοπτώσεις, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους που θα επηρεάσουν μεγάλο μέρος της επικράτειας για περίπου ένα 24ωρο.

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), τα φαινόμενα θα κάνουν την εμφάνισή τους αρχικά στη δυτική Ελλάδα και σταδιακά θα κινηθούν ανατολικότερα, επηρεάζοντας περιοχές του Αιγαίου και την Κρήτη.

Πιο αναλυτικά η ΕΜΥ προβλέπει κατά τόπους αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, την Κρήτη (κυρίως τα δυτικά και νότια τμήματα), τις Κυκλάδες (κυρίως τα νοτιότερα νησιά), τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα είναι τοπικά ισχυρές.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά που κατά τόπους στα ορεινά Ηπείρου και Μακεδονίας θα είναι πρόσκαιρα πυκνές.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο και τα παράκτια της δυτικής ηπειρωτικής χώρας δυτικοί νοτιοδυτικοί 7 με 8 μποφόρ και από το απόγευμα - βράδυ βορειοδυτικοί 9 με 10 μποφόρ. Στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τη νοτιοανατολική Πελοπόννησο νοτιοδυτικοί 7 με 8 μποφόρ και από το βράδυ δυτικοί 8 με 9 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα βόρεια και τα δυτικά. Θα φτάσει στα βόρεια τους 12 με 14 βαθμούς, στα δυτικά τους 13 με 15, στις υπόλοιπες περιοχές τους 16 με 17 και τοπικά στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη τους 18 βαθμούς, ενώ στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά δεν θα ξεπεράσει τους 08 με 10 βαθμούς Κελσίου και τις βραδινές ώρες θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός.

Δείτε live τη κακοκαιρία

Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας τέσσερις Περιφέρειες

Σε «κόκκινο» συναγερμό έχουν τεθεί:

η Περιφέρεια Πελοποννήσου

η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

η Περιφέρεια Ηπείρου

Πού θα είναι εντονότερα τα φαινόμενα:

Για την Τρίτη, οι πιο ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Στην Ήπειρο και τη δυτική Στερεά έως και το απόγευμα

Στη δυτική και νότια Πελοπόννησο από τις προμεσημβρινές μέχρι τις απογευματινές ώρες

Στην Κρήτη, κυρίως στα δυτικά και νότια τμήματα, από το μεσημέρι

Στις Κυκλάδες, κυρίως στα νοτιότερα νησιά, παροδικά το απόγευμα

Στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου καθώς και στα Δωδεκάνησα από νωρίς το απόγευμα έως αργά το βράδυ

Θυελλώδεις άνεμοι έως 10 μποφόρ

Ισχυροί έως πολύ ισχυροί θα είναι οι άνεμοι, ιδίως στο Ιόνιο και στο Αιγαίο.

Στο Ιόνιο και στα παράκτια της δυτικής ηπειρωτικής χώρας θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί άνεμοι 7 με 8 μποφόρ έως το μεσημέρι, ενώ από το απόγευμα και μέχρι τις πρώτες ώρες της Τετάρτης θα στραφούν σε βορειοδυτικούς, αγγίζοντας τα 9 με 10 μποφόρ.

Στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τη νοτιοανατολική Πελοπόννησο οι άνεμοι θα είναι νοτιοδυτικοί 7 με 8 μποφόρ από το πρωί, με περαιτέρω ενίσχυση σε δυτικούς έως 9 μποφόρ από το βράδυ.

Τι θα συμβεί στην Αττική

Στην Αττική αναμένονται κατά τόπους βροχές, χωρίς ιδιαίτερη ένταση.

Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει ελαφρώς, ενώ χιονοπτώσεις θα σημειωθούν κυρίως σε ορεινές περιοχές.

Από την Τετάρτη ο καιρός θα παρουσιάσει βαθμιαία βελτίωση, με σταδιακή εξασθένηση των ανέμων και περιορισμό των φαινομένων. Ωστόσο, νέα μεταβολή αναμένεται την Παρασκευή με βροχές, ενώ για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας τα έως τώρα δεδομένα δείχνουν πιθανότητα βροχοπτώσεων το Σάββατο και βελτιωμένες συνθήκες την Κυριακή και την Καθαρά Δευτέρα.