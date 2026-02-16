Πολλά προβλήματα άφησε πίσω της η κακοκαιρία σε Ηλεία, Πρέβεζα, Ζάκυνθο και σε άλλες περιοχές.

Πληγές αφήσε πίσω της η κακοκαιρία σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Πιερία, Πρέβεζα και Ηλεία δοκιμάστηκαν αρκετά από την κακοκαιρία ενώ υπάρχουν σε διάφορα σημεία προβλήματα.

Πιερία

Σύμφωνα με το delalis.gr, μια πρωτόγνωρη εικόνα αντικρίζουν σήμερα κάτοικοι και επαγγελματίες στην Ολυμπιακή Ακτή, καθώς η θάλασσα υποχώρησε αφήνοντας πίσω της τεράστιους όγκους άμμου. Οι δρόμοι του οικισμού έχουν μετατραπεί σε απέραντη αμμουδιά. Η επόμενη μέρα βρίσκει την περιοχή να μετρά τις πληγές της.

Από νωρίς το πρωί, μηχανήματα της αυτοδιοίκησης επιχειρούν στον οικισμό για να απομακρύνουν την άμμο, η οποία σε πολλά σημεία ξεπερνά τα 30 εκατοστά. Το φαινόμενο είναι τόσο έντονο που αρκετά σταθμευμένα οχήματα έχουν κυριολεκτικά εγκλωβιστεί, ενώ οι επαγγελματίες δίνουν μάχη για να καθαρίσουν τους εξωτερικούς χώρους. Σοκαρισμένοι δηλώνουν πως δεν έχουν ξαναζήσει παρόμοια κατάσταση στο παρελθόν.

Η προσπάθεια τους να περισώσουν τον εξοπλισμό και τις περιουσίες τους συνεχίζεται με κάθε διαθέσιμο μέσο κάτω από δύσκολες συνθήκες. Η αποκατάσταση της εικόνας στην Ολυμπιακή Ακτή αποτελεί προτεραιότητα, καθώς οι ζημιές είναι μεγάλες. Η επόμενη μέρα απαιτεί συντονισμό για να επανέλθει ο οικισμός στους κανονικούς του ρυθμούς.

Αρχαία Ολυμπία

Τεράστιες και εκτεταμένες καταστροφές έχει αφήσει πίσω της η κακοκαιρία σε όλο το Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας, ενώ η ανησυχία εντείνεται καθώς το φαινόμενο παραμένει σε εξέλιξη. Όπως αναφέρει το ilialive, σε 31 κοινότητες έχουν καταγραφεί ανυπολόγιστες ζημιές σε δημοτικό και αγροτικό δίκτυο και υποδομές με την πολιτική προστασία και τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου να βρίσκονται διαρκώς επί ποδός, καταγράφοντας τα συμβάντα και επεμβαίνοντας με μηχανήματα.

Ήδη από την πρώτη ημέρα εκδήλωσης του φαινομένου μέχρι σήμερα, έχουν επέμβει 21 μηχανήματα και στις τέσσερις δημοτικές ενότητες του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας. Η εικόνα είναι αποκαρδιωτική καθώς καθημερινά επιχειρείται διένεξη δρόμων την στιγμή που άλλοι κλείνουν από κατολισθήσεις και καθιζήσεις. «Οι δρόμοι ανοίγουν και κλείνουν καθώς το μεγαλύτερο πρόβλημα παρουσιάζεται στις διαβρώσεις του εδάφους» δηλώνει ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολιτικής Προστασίας Γιώργος Λινάρδος. « Σε όλο σχεδόν το δημοτικό και αγροτικό δίκτυο έχουμε σοβαρές διαβρώσεις σε καθημερινή βάση. Καθημερινά ανακοινώνουμε απαγόρευση διέλευσης αυτοκινήτων μέχρι την προσωρινή αποκατάσταση του δρόμου. Υπάρχει πρόβλημα με την ασφάλεια οχημάτων βαρέως τύπου και πρέπει να αποφεύγονται οι μετακινήσεις» συνεχίζει ο κ. Λινάρδος.

Ήδη, όπως ενημερώνει ο κ. Λινάδρος η καταγραφή των ζημιών συνεχίζεται σε καθημερινή βάση και ο δήμος έχει ήδη αποστείλει τεχνικό δελτίο και αίτημα χρηματοδότησης στο αρμόδιο υπουργείο.

Σημαντικά προβλήματα έχουν καταγραφεί και στο αγροτικό κεφάλαιο τις προηγούμενες ημέρες, κυρίως σε ελαιώνες, πορτοκαλεώνες, καθώς και σε άλλες δενδρώδεις καλλιέργειες. Οι πλημμύρες είχαν ως αποτέλεσμα την παρατεταμένη παραμονή υδάτων στα χωράφια, προκαλώντας ασφυκτικές συνθήκες για τα φυτά και αυξημένο κίνδυνο απώλειας εισοδήματος για τους παραγωγούς.

Ο αντιδήμαρχος, για άλλη μια φορά εφιστά την προσοχή σε όλους τους οδηγούς καθώς ο κίνδυνος παραμένει. «Προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε την μετακίνηση των αγροτών και κτηνοτρόφων της περιοχής με άμεσες επεμβάσεις. Απαιτείται μεγάλη προσοχή μέχρι την πλήρη αποκατάσταση του δικτύου».

Πρέβεζα

Ένα γνώριμο, αλλά φέτος ιδιαίτερα επίμονο φαινόμενο παρατηρείται τις τελευταίες ημέρες στην παραλία της Πρέβεζα, στο σημείο όπου δεσπόζει το άγαλμα της γοργόνας.

Σύμφωνα με το prevezatoday, η πλημμυρίδα, με τα νερά της θάλασσας να «ανεβαίνουν» και να καταλαμβάνουν τμήμα της παραλιακής ζώνης, έχει επανεμφανιστεί, όπως σχεδόν κάθε χρόνο, όμως αυτή τη φορά παρουσιάζει μια βασική ιδιαιτερότητα και δεν είναι άλλη από την διάρκεια.

Το φαινόμενο δεν είναι άγνωστο στους κατοίκους της πόλης. Ιδιαίτερα έντονη ήταν η εμφάνισή του το 2021, όταν τα νερά είχαν και πάλι καλύψει τμήματα της παραλιακής.

Ωστόσο, η φετινή πλημμυρίδα ξεχωρίζει καθώς παραμένει για συνεχόμενες ημέρες, χωρίς να υποχωρεί, γεγονός που την έχει μετατρέψει σε θέμα όχι μόνο τοπικής αλλά και πανελλήνιας προβολής, με σχετικές αναφορές σε δελτία ειδήσεων και ενημερωτικές εκπομπές.

Στο σημείο μπροστά από το άγαλμα της Γοργόνα Πρέβεζας, όπου το όριο της παραλιακή χαμηλώνει αισθητά, η εικόνα είναι χαρακτηριστική.

Το νερό της θάλασσας «σβήνει» την στεριά δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό σκηνικό, που προσελκύει βλέμματα, φωτογραφίες και σχόλια.

Σύμφωνα με όσα επισημαίνουν ειδικοί, η πλημμυρίδα των τελευταίων ημερών οφείλεται αφενός στους ανέμους που επικρατούν στην περιοχή, αλλά κυρίως στην αυξημένη στάθμη των θαλάσσιων υδάτων. Η αύξηση αυτή συνδέεται άμεσα με τις έντονες και παρατεταμένες βροχοπτώσεις, οι οποίες έχουν οδηγήσει σε μεγαλύτερους όγκους νερού να καταλήγουν στη θάλασσα, πιέζοντας το παράκτιο μέτωπο.

Ζάκυνθος

Σύμφωνα imerazante, πολλά προβλήματα προκλήθηκαν και στην Ζάκυνθο. Η κακοκαιρία δημιούργησε βλάβη στον αγωγό ύδρευσης στην παραλία του Λαγανά όπως ανακοίνωσε η ΔΕΥΑΖ . Όπως αναφέρει η επιχείρηση τα έντονα καιρικά φαινόμενα προκάλεσαν την αποσταθεροποίηση του εδάφους και την καταπόνηση του δικτύου. Μάλιστα σημειώνει ότι γίνονται παρεμβάσεις για να αποκατασταθεί το πρόβλημα.

«Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης & Αποχέτευσης Ζακύνθου ενημερώνει τους πολίτες και τους επαγγελματίες της περιοχής του Λαγανά ότι, εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων που επικράτησαν κατά το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, προκλήθηκε βλάβη σε τμήμα του αγωγού ύδρευσης που διέρχεται από την παραλιακή ζώνη.

Τα ακραία φαινόμενα κυματισμού και η έντονη διάβρωση της ακτογραμμής είχαν ως αποτέλεσμα την αποσταθεροποίηση του εδάφους και την καταπόνηση του υφιστάμενου δικτύου ύδρευσης, γεγονός που οδήγησε στην εμφάνιση της συγκεκριμένης βλάβης.

Σε ό,τι αφορά τον αγωγό αποχέτευσης της ίδιας περιοχής, από τους μέχρι στιγμής ελέγχους των τεχνικών υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α.Ζ. δεν έχουν διαπιστωθεί ιδιαίτερα προβλήματα ή δυσλειτουργίες και το δίκτυο λειτουργεί κανονικά, χωρίς να τίθεται θέμα δημόσιας υγείας ή περιβαλλοντικής επιβάρυνσης.

Η Δ.Ε.Υ.Α.Ζ. παρακολουθεί συνεχώς την εξέλιξη των καιρικών συνθηκών και έχει ήδη προχωρήσει στον προγραμματισμό των απαιτούμενων παρεμβάσεων. Η πλήρης αποκατάσταση και αντικατάσταση του τμήματος του αγωγού ύδρευσης θα πραγματοποιηθεί άμεσα μόλις οι καιρικές συνθήκες το επιτρέψουν, με στόχο τη μόνιμη και ασφαλή θωράκιση του δικτύου.

Η Διοίκηση και τα συνεργεία της Δ.Ε.Υ.Α.Ζ. βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια για την προστασία των υποδομών και τη διασφάλιση της απρόσκοπτης υδροδότησης.

Η Δ.Ε.Υ.Α.Ζ. ευχαριστεί τους πολίτες για την κατανόηση και θα συνεχίσει να ενημερώνει υπεύθυνα για κάθε εξέλιξη. Από τη Διοίκηση της Δ.Ε.Υ.Α.Ζ”