Το λάθος που παραδέχθηκε ο showrunner του Knight of the Seven Kingdoms.

Ο showrunner της prequel σειράς του Game of Thrones, Knight of the Seven Kingdoms, Ira Parker, ζητά συγγνώμη από όλους τους θαυμαστές του Dunk and Egg.

Μέχρι στιγμής, η νέα σειρά του ΗΒΟ έχει λάβει θετικές κριτικές για την μεταφορά του μυθιστορήματος The Hedge Knight του George R.R. Martin στη μικρή οθόνη, ενώ παραμένει εντυπωσιακά πιστή στο πρωτότυπο υλικό (ένα στοιχείο της σειράς που ο ίδιος ο Martin έχει επανειλημμένα επαινέσει).

Ωστόσο, ο Πάρκερ έχει επίσης πάρει ορισμένες δημιουργικές πρωτοβουλίες και έχει προχωρήσει με κάποιες προσαρμοστικές αλλαγές — συμπεριλαμβανομένης μιας σημαντικής συνομιλίας — για τις οποίες τώρα φαίνεται να μετανιώνει.

{https://youtu.be/sItUCKJQLTU?si=pXKHt4TFfTjjMHVf}

Συγκεκριμένα, πρόσφατα ένας φαν στο Reddit επέπληξε τον Parker για την παράλειψη μιας (ουσιαστικής) σκηνής μεταξύ του Dunk (Peter Claffey) και του Steely Pate (Youssef Kerkour). Η στιγμή, η οποία θα έπρεπε να είχε ενταχθεί στο τέταρτο επεισόδιο της σειράς (αλλά κόπηκε), έρχεται καθώς ο Dunk προετοιμάζεται να παλέψει για τη ζωή του στη Δίκη των Επτά. Καθώς οι δυο τους βαδίζουν προς την αρένα μαζί, αρκετοί χαιρετούν τον Dunk, τον χτυπούν ενθαρρυντικά στην πλάτη και του εύχονται καλή τύχη.

Ο Dunk είναι μπερδεμένος και ρωτά τον Steely Pate, «Γιατί; Ποιος είμαι εγώ γι' αυτούς;», με εκείνον να του απαντά, «Ένας ιππότης που θυμήθηκε τους όρκους του».

Ο φαν του βιβλίου παραπονέθηκε, σχολιάζοντας: «Πολλοί αναγνώστες θεωρούν [το σημείο αυτό] την ψυχή και το ηθικό δίδαγμα ολόκληρης της νουβέλας», και όπως λέει δεν μπορεί να εξηγήσει γιατί ο Parker το παρέλειψε από τη σειρά, δεδομένου πόσο πιστός έχει παραμείνει (έως τώρα) στο βιβλίο.

Ο Parker -προς τιμήν του- έδωσε μια ειλικρινή απάντηση σε αυτή την κριτική, χωρίς να προσπαθήσει να δικαιολογηθεί. «Ειλικρινά, ήταν ένα λάθος εκ μέρους μου», παραδέχτηκε με αφοπλιστική ειλικρίνεια συμπληρώνοντας: «Ούτε το πρώτο μου, ούτε το τελευταίο μου σε αυτό τη σειρά».

«Αυτή η σκηνή ήταν στο σενάριο κάποια στιγμή, αλλά έμεινε έξω», είπε και συνέχισε «συμφωνώ ότι "ένας ιππότης που θυμάται τους όρκους του" είναι η ψυχή αυτής της ιστορίας, αλλά νομίζω ότι αυτό παραμένει αρκετά στον πυρήνα της σειράς, ακόμα κι αν από βλακεία μου άφησα έξω αυτή τη σκηνή. Μπορεί να μην λέγεται ρητά, αλλά οι πράξεις του Dunk παραμένουν οι ίδιες».

Σε άλλο σημείο, ο Parker παραδέχτηκε ακόμα ένα λάθος που έκανε, όταν ένας θαυμαστής ρώτησε γιατί οι πρίγκιπες Maekar και Aerion δεν φορούν το προσωπικό τους οικόσημο όπως περιγράφεται στα βιβλία.

«Μέχρι στιγμής έχω δει τους θαυμαστές να επισημαίνουν δύο λάθη στη σειρά, που δεν ήξερα», απάντησε ο Parker. «Αυτό είναι ένα από αυτά. Σίγουρα έπρεπε να είχαμε του Maekar... Αυτό θα το έκανε τόσο εύκολο να τον διακρίνουμε στην ομίχλη. Ουπς».

Ευτυχώς, κανένα από αυτά τα λάθη δεν εμπόδισε τον Martin να επαινέσει τον Parker, ο οποίος έχει ξεκαθαρίσει ότι «αγάπησε» και τα έξι επεισόδια της πρώτης σεζόν του A Knight of the Seven Kingdoms.

Όσον αφορά τους θαυμαστές και τους κριτικούς, η σειρά έχει κερδίσει εξαιρετικές βαθμολογίες στο Rotten Tomatoes (95% από τους κριτικούς, 74% από τους θεατές) και στο IMDb (8.8 στα 10).