Τι αναφέρει σε ανάρτησή του ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ, Θάνος Παπαϊωάννου.

Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) προχωρά σε μια σημαντική αναβάθμιση του συστήματος γραπτών διαγωνισμών με την προσθήκη 800 νέων ερωτήσεων γνώσεων στο Μητρώο Θεμάτων. Η εξέλιξη αυτή ενισχύει τη διαφάνεια, τη σύγχρονη αξιολόγηση και την αξιοκρατία στις διαδικασίες επιλογής προσωπικού του Δημοσίου.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του ΑΣΕΠ, Αθανάσιος Παπαϊωάννου, οι νέες ερωτήσεις έχουν ήδη τεθεί σε δημόσια διαβούλευση μέσω ειδικής ψηφιακής πλατφόρμας. Οι πολίτες και οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν σχόλια και προτάσεις, ώστε το περιεχόμενο να ελεγχθεί, να βελτιωθεί και να επικαιροποιηθεί πριν από την τελική ένταξή του στο Μητρώο.

Οι ερωτήσεις που θα περιλαμβάνει το Μητρώο

Οι 800 νέες ερωτήσεις θα προστεθούν στις 1.200 ήδη διαθέσιμες, οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν στον τελευταίο Πανελλήνιο Γραπτό Διαγωνισμό (Ιούνιος – Ιούλιος 2025).

Έτσι, το Μητρώο Θεμάτων Γνώσεων του ΑΣΕΠ θα αριθμεί συνολικά 2.000 ερωτήσεις, από τις οποίες θα αντλούνται τα θέματα για τους επόμενους διαγωνισμούς.

Αυτό σημαίνει ότι οι υποψήφιοι καλούνται πλέον να προετοιμαστούν σε ένα ευρύτερο και πιο σύγχρονο φάσμα γνώσεων, ανταποκρινόμενο στις σημερινές απαιτήσεις της Δημόσιας Διοίκησης.

Στο πλαίσιο αυτό, ενισχύονται τα ήδη υφιστάμενα γνωστικά αντικείμενα, ήτοι:

Συνταγματικό Δίκαιο

Διοικητικό Δίκαιο

Ευρωπαϊκοί Θεσμοί και Δίκαιο

Οικονομικές Επιστήμες

Δημόσια Διοίκηση και Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού

Πληροφορική και Ψηφιακή Διακυβέρνηση

Σύγχρονη Ιστορία της Ελλάδας (1864 – σήμερα)

Προσθήκη νέων γνωστικών αντικειμένων και ειδικότερα:

Κώδικας Κατάστασης Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (GDPR).

Αναδιάρθρωση του γνωστικού αντικειμένου «Δημόσια Διοίκηση και Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού» και εξειδίκευσή του σε επιμέρους πεδία, με στόχο την πληρέστερη και πιο στοχευμένη αξιολόγηση των υποψηφίων, ως ακολούθως:

Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού Κώδικας Συμπεριφοράς Δημοσίων Υπαλλήλων , που περιλαμβάνει:

Κώδικα Ηθικής και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς Υπαλλήλων

Κώδικα Ορθής Διοικητικής Συμπεριφοράς

Κώδικα Επικοινωνίας Δημοσίων Υπηρεσιών

Οδηγό για την εξυπηρέτηση ευάλωτων ομάδων πληθυσμού από δημοσίους υπαλλήλους.

Οι νέες ερωτήσεις ανά γνωστικό πεδίο θα αναρτηθούν στην ειδική ανοικτή ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΑΣΕΠ «Δημόσια Διαβούλευση για το Μητρώο Θεμάτων Γνώσεων του ΑΣΕΠ», η οποία θα είναι ελεύθερα προσβάσιμη, προκειμένου οι πολίτες που ενδιαφέρονται να έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν παρατηρήσεις, σχόλια και προτάσεις βελτίωσης, μετά την συμπλήρωση των σχετικών πεδίων.

Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοικτή από Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου έως και Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026.

Με τη διαδικασία αυτή, το ΑΣΕΠ συνεχίζει να αναπτύσσει και να επικαιροποιεί το Μητρώο Θεμάτων Γνώσεων, καθιστώντας το ένα σύγχρονο, διαφανές και δυναμικό εργαλείο που ανταποκρίνεται στις εξελίξεις των επιστημονικών πεδίων και στις ανάγκες των μελλοντικών διαγωνισμών.