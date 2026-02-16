Έπεσαν οι υπογραφές των τεσσάρων συμβάσεων παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της κοινοπραξίας Chevron και HELLENIQ ENERGY.

Αυτήν την ώρα γίνεται η ειδική τελετή για την υπογραφή των τεσσάρων συμβάσεων παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της κοινοπραξίας Chevron και HELLENIQ ENERGY, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην αξιοποίηση των εγχώριων υδρογονανθράκων.

Η τελετή των υπογραφών έγινε στο Μέγαρο Μαξίμου, παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Το ελληνικό Δημόσιο θα εκπροσωπηθεί από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου, και τον διευθύνοντα σύμβουλο της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων, Αριστοφάνη Στεφάτο.

Εκ μέρους των παραχωρησιούχων, τις συμβάσεις υπέγραψαν ο αντιπρόεδρος της Chevron, Γκάβιν Λιούις, και ο διευθύνων σύμβουλος της HELLENIQ ENERGY, Ανδρέας Σιάμισης, ενώ το Ελληνικό Δημόσιο εκπροσωπούν ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, και ο διευθύνων σύμβουλος της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων, Αριστοφάνης Στεφάτος.

Η Ελλάδα κάνει αποφασιστικό βήμα στον ενεργειακό χάρτη, υποδεχόμενη την Chevron σε μια σημαντική συμφωνία για την εξερεύνηση υδρογονανθράκων στα ελληνικά θαλάσσια μπλοκ, όπως τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Μέγαρο Μαξίμου κατά την υπογραφή της συμφωνίας.

Οι υπογραφές μπήκαν στο Μέγαρο Μαξίμου το μεσημέρι της Δευτέρας (16/2) τον υπουργό Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου και τους εκπροσώπους της κοινοπραξίας της Chevron και της Helleniq Energy.

Ο Πρωθυπουργός, καλωσορίζοντας την εταιρεία και τον Αμερικανό πρέσβη, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα προχωρά δυναμικά με σεισμικές έρευνες σε έκταση μεγαλύτερη από ό,τι είχε γίνει την τελευταία δεκαετία, διπλασιάζοντας ουσιαστικά την περιοχή διαθέσιμη για ανακαλύψεις φυσικού αερίου και πετρελαίου. «Δεν είναι απλά ένα βήμα. Είναι άλμα», είπε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι η πρώτη ερευνητική δραστηριότητα θα ξεκινήσει σύντομα.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι οι επενδύσεις σε υποδομές LNG, αγωγούς και εργοστάσια μετατροπής, σε συνδυασμό με την ευρωπαϊκή στρατηγική να μειωθεί η εξάρτηση από το ρωσικό αέριο, δημιουργούν νέες γεωπολιτικές και οικονομικές ευκαιρίες.

Η Ελλάδα πλέον μπορεί να παράξει και να προμηθεύσει φυσικό αέριο στις γειτονικές χώρες, ενισχύοντας τον ρόλο της ως ενεργειακός κόμβος της περιοχής. «Όταν κοιτάξουμε λοιπόν αυτό το πρόγραμμα εξερεύνησης, έχουμε περίπου 48 χιλιάδες τετραγωνικά χιλιόμετρα και μετά τις συμφωνίες θα έχουμε 94.000. Η περιοχή η οποία θα είναι διαθέσιμη για έρευνες στην Ελλάδα θα διπλασιαστεί», τόνισε και πρόσθεσε ότι «δεν είναι μια απλή συμφωνία αυτό, αλλά είναι μια τεράστια ώθηση στην στρατηγική μας. Και φυσικά η Ελλάδα καταλαβαίνει πολύ το ρόλο που παίζουν υδρογονάνθρακες σε ολόκληρο το σύστημα και το ρόλο που θα παίξουν στο μέλλον».

«Η Ελλάδα έχει ήδη την υποδομή έτοιμη για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους γείτονές μας να έχουν πρόσβαση στο φυσικό αέριο και πιστεύουμε ξεκάθαρα ότι αυτός ο κάθετος διάδρομος θα είναι μια πολύ καλή εναλλακτική στο ρωσικό φυσικό αέριο» ανέφερε και πρόσθεσε πως «δεν θα χρειάζεται άλλο πια να παίρνουμε φυσικό αέριο από τη Ρωσία».

Η συνεργασία με την Chevron και την Εθνική Εταιρεία Υδρογονανθράκων στέλνει, σύμφωνα με τον Κ. Μητσοτάκη ένα ισχυρό μήνυμα στρατηγικών σχέσεων Ελλάδας – ΗΠΑ και δέσμευσης για βιώσιμη ανάπτυξη στον ενεργειακό τομέα.