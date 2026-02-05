Η Chevron ανακοίνωσε χθες πως υπέγραψε μνημόνιο κατανόησης με τη Syrian Petroleum Company και την καταριανή εταιρεία UCC Holding, με στόχο την αξιολόγηση δυνατοτήτων έρευνας για πετρέλαιο και φυσικό αέριο στα ανοιχτά της Συρίας.

Η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία της Τουρκίας, Turkish Petroleum Corporation (TPAO), υπέγραψε μνημόνιο κατανόησης (MoU) με τον αμερικανικό ενεργειακό κολοσσό Chevron για πιθανή ενεργειακή συνεργασία, σύμφωνα με όσα δήλωσε την Πέμπτη ο υπουργός Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ.

Ο Μπαϊρακτάρ ανέφερε στην πλατφόρμα X ότι η συμφωνία, η οποία υπογράφηκε στην Κωνσταντινούπολη, ενδέχεται να περιλαμβάνει επίσης έρευνα και παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου, προσθέτοντας ότι η Άγκυρα στοχεύει στην ανάπτυξη κοινών έργων τόσο στην Τουρκία όσο και διεθνώς.

«Στην Κωνσταντινούπολη, υπογράφηκε Μνημόνιο Κατανόησης μεταξύ της εθνικής μας πετρελαϊκής εταιρείας, TPAO, και της Chevron, για την αξιολόγηση πιθανών συνεργασιών στις δραστηριότητες έρευνας και παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθώς και στον ενεργειακό τομέα», έγραψε ο υπουργός στο X.

«Υποστηρίζοντας το έργο μας στο Γκαμπάρ και στη Μαύρη Θάλασσα με τις διεθνείς μας πρωτοβουλίες, θα συμβάλουμε επίσης στο όραμά μας να μετατρέψουμε την TPAO σε μια παγκόσμια εταιρεία με παραγωγική ικανότητα 1 εκατομμυρίου βαρελιών», πρόσθεσε.

Η συμφωνία είχε ανακοινωθεί προηγουμένως και έρχεται μετά από παρόμοια συμφωνία με την ExxonMobil. Ο υπουργός δήλωσε πρόσφατα ότι το τρέχον έτος θα καταγραφεί ως «χρονιά ρεκόρ» για το φυσικό αέριο στη χώρα, ενώ δεσμεύτηκε να ενισχύσει τις έρευνες τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.

Στο πλαίσιο των προσπαθειών της για τον περιορισμό των εισαγωγών και με στόχο την ενεργειακή ανεξαρτησία, η Τουρκία έχει πρόσφατα προσθέσει στον στόλο της δύο νέα γεωτρύπανα, τα Yıldırım και Çağrı Bey, τα οποία θα συμμετάσχουν σε επιχειρήσεις στη βόρεια ακτή της χώρας στη Μαύρη Θάλασσα και στη Σομαλία, σύμφωνα με τον Μπαϊρακτάρ.

«Σύντομα θα υπογράψουμε νέες συμφωνίες για διαφορετικές διεθνείς συνεργασίες και θα μοιραστούμε με το έθνος μας τα συγκεκριμένα έργα που έχουμε υλοποιήσει», επανέλαβε ο υπουργός την Πέμπτη.

