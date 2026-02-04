Σήμερα, 4 Φεβρουαρίου 2026, είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά του καρκίνου. Η Κατερίνα Καινούργιου έστειλε το δικό της μήνυμα μέσω της εκπομπής της.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Κατά του Καρκίνου, η Κατερίνα Καινούργιου, μέσα από την εκπομπή της «Super Κατερίνα», αναφέρθηκε στο ζήτημα, κάνοντας μία προσωπική τοποθέτηση και στέλνοντας το δικό της ηχηρό μήνυμα.

Η γνωστή παρουσιάστρια, το πρωί της Τετάρτης 4 Φεβρουαρίου αναφέρθηκε στους ανθρώπους από το περιβάλλον της που έχει χάσει εξαιτίας της ασθένειας, ενώ παράλληλα υπενθύμισε πως υπάρχουν και περιπτώσεις ασθενών που έχουν καταφέρει να την ξεπεράσουν.

Με συγκίνηση λοιπόν, η Κατερίνα Καινούργιου ανέφερε: «Και εγώ αυτό το άλλο που θέλω να πω, το πολύ σημαντικό… έχω δει ανθρώπους στο περιβάλλον μου να φεύγουν από αυτή την ασθένεια και έχω δει και ανθρώπους να γίνονται καλά. Και να είναι καλά, και να μην… απλά να κάνουν τις εξετάσεις τους και να έχουν θεραπευτεί 100%...», και συνέχισε:

«Σ’ όλους αυτούς, λοιπόν, που θεραπεύονται από αυτή τη νόσο, που έχουν περάσει αυτή τη δυσκολία, εγώ αυτό που έχω να πω είναι ευγνωμοσύνη. Και καθημερινά να ευχαριστείς τον Θεό, γι’ αυτό το θείο δώρο και που είσαι από τους τυχερούς… Από τους τυχερούς που το πρόλαβες, και αυτή τη στιγμή είσαι ζωντανός», κατέληξε η παρουσιάστρια.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg61o5dl4n0p?integrationId=40599y14juihe6ly}