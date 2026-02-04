Δέκα χρόνια ολοκληρώνονται φέτος από την απώλεια του Παντελή Παντελίδη. Συγκινεί ο αδερφός του Κωνσταντίνος Παντελίδης.

Τον Φεβρουάριο του 2016, ο Παντελής Παντελίδης έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα και φέτος συμπληρώνονται δέκα χρόνια από την απώλειά του. Ο αδερφός του, Κωνσταντίνος Παντελίδης, μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα», αναφερόμενος στα πρώτα χρόνια της απώλειας, αλλά και στην απόφασή του να ερμηνεύσει ένα τραγούδι του αδερφού του.

Ο νεαρός καλλιτέχνης μέσα από τις δηλώσεις που προβλήθηκαν σήμερα, Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου, αποκάλυψε πως η απώλεια του αδερφού του τον έκανε να ωριμάσει απότομα καθώς τότε ήταν μόλις 14 ετών. Ο ίδιος, πριν από λίγο καιρό κυκλοφόρησε τραγούδι σε στίχους και μουσική του Παντελή Παντελίδη, ενώ με αφορμή αυτό δήλωσε:

«Η πρώτη λέξη που έρχεται είναι συγκίνηση και μετά περηφάνια. Πολύ χαρούμενος που είπα ένα τέτοιο τραγούδι του Παντελή και πολύ χαρούμενος που το αγκάλιασε ο κόσμος».

Σε δεύτερο χρόνο απαντώντας στα ερωτήματα της δημοσιογράφου ο Κωνσταντίνος Παντελίδης, ανέφερε: «Έπρεπε και εγώ λίγο να μεγαλώσω, μεταφορικά και κυριολεκτικά. Θες εμπειρία για να πεις κομμάτι του Παντελή. Για εμάς, είναι σαν πέθανε εχθές. Τον πρώτο καιρό δεν αντέχαμε να ακούμε τα τραγούδια του. Τώρα, όσο περνάει ο καιρός το ζητάς, γίνεται το ανάποδο… Όταν χάνεις στα 14 τον αδερφό σου, η γραμμή μεταξύ παιδιού και εφηβείας... γίνεται κάτι περίεργο… Σίγουρα μεγαλώνεις απότομα».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg616psvkmsp?integrationId=40599y14juihe6ly}