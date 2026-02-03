Δείτε αναλυτικά τα κέρδη, που μοιράζει απόψε το Λαϊκό Λαχείο.

Στη δημοσιότητα έδωσε η Allwyn τον πίνακα των κερδών της αποψινής κλήρωσης του Λαϊκού Λαχείου.

Στην κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου της Allwyn, τυχερός αριθμός αναδείχθηκε ο 44808, σειρά η 6η και στοιχείο το E.

Ο τυχερός λαχνός δεν έχει πωληθεί άρα έχουμε νέο, τέταρτο, τζάκποτ. Τα συνολικά κέρδη της επόμενης κλήρωσης θα ανέλθουν ως το ποσό των 2.100.000 ευρώ περίπου.

Ο αριθμός 44808 σε όλες τις σειρές εκτός από τις 5η, 6η και 7η και στοιχεία Α-Ε κερδίζουν από 15.000 ευρώ ενώ 5.000 κερδίζει ο αριθμός 4705 σε όλες τις σειρές.

Από 1.000 ευρώ κερδίζουν οι: 11852, 20621, 36748, 39532, 55500, 60678, 67565, 71782 και 74931.