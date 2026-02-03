Ο αξιόμαχος Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα γνωρίζοντας την ήττα στην παράταση.

Ο Ολυμπιακός αντιμετώπισε τη νεοφώτιστη Dubai BC στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στο πλαίσιο της 26ης αγωνιστικής της Euroleage.

Το σερί 5 νικών του Ολυμπιακού σταμάτησε στην Coca-Cola Arena, με την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα να λυγίζει στην παράταση. Ο Ολυμπιακός με ένα εντυπωσιακό 3ο δεκάλεπτο κατάφερε να αντιστρέψει την εις βάρος του κατάσταση και με τρίποντο του Φουρνιέ στα τελευταία δύο δευτερόλεπτα έστειλε το ματς στην παράταση (95-95), ωστόσο στο τέλος ηττήθηκε στο έξτρα πεντάλεπτο με σκορ 108-98 μη μπορώντας να ανταπεξέλθει στο 13-0 σερί της Dubai.

{https://youtu.be/7IQz9Lr0HBM?si=zF12sghFq81j9nAe}

Για τους «Πειραιώτες» ξεχώρισαν οι Τάιλερ Ντόρσεϊ και Εβάν Φουρνιέ με 18 και 16 πόντους αντίστοιχα. Από τους γηπεδούχους σε μεγάλη βραδιά ήταν ο Μφιόντου Καμπεγκέλε με double-double (21pts-14reb), ενώ οι Ντουέιν Μπέϊκον, Μακίνλεϊ Ράιτ και Αλέξα Αβράμοβιτς συνείσφεραν τα μέγιστα επιθετικά.

Ο Ολυμπιακός είδε το σερί του να υποχωρεί στο 16-9 μετά από 5 συνεχόμενες νίκες ενώ η Dubai αύξησε το σερί της σε 12-14 φτάνοντας μία ανάσα από την δεκάδα.

Τα δεκάλεπτα: 26-17, 52-40, 74-70, 95-95κ.δ., 108-98 παρ.