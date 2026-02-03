Πρόταση ώστε ο επανυπολογισμός της σύνταξης να πραγματοποιείται ανά πενταετία και όχι σωρευτικά

Σημαντικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο αποδίδονται οι προσαυξήσεις στη σύνταξη των εργαζόμενων συνταξιούχων εξετάζει ο e-ΕΦΚΑ. Σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews στο τραπέζι βρίσκεται πρόταση ώστε ο επανυπολογισμός της σύνταξης να πραγματοποιείται ανά πενταετία και όχι σωρευτικά μετά την οριστική διακοπή της εργασίας, όπως ισχύει σήμερα.

Η προτεινόμενη ρύθμιση αφορά περίπου 250.000 συνταξιούχους που, παρότι έχουν αποχωρήσει από την ενεργό υπηρεσία, συνεχίζουν να εργάζονται νόμιμα και να καταβάλλουν κανονικά ασφαλιστικές εισφορές. Με το υφιστάμενο καθεστώς, οι προσαυξήσεις που προκύπτουν από την πρόσθετη απασχόληση ενσωματώνονται στη σύνταξη μόνο μετά τη διακοπή της εργασίας, γεγονός που συχνά οδηγεί σε πολυετείς καθυστερήσεις και σε συσσώρευση εκκρεμοτήτων.

Η αλλαγή που εξετάζεται φιλοδοξεί να δώσει άμεση οικονομική ανάσα στους εργαζόμενους συνταξιούχους, επιτρέποντάς τους να βλέπουν νωρίτερα το όφελος από τις εισφορές που καταβάλλουν. Παράλληλα, εκτιμάται ότι θα λειτουργήσει ως κίνητρο για τη δήλωση της εργασίας και τη συνέχιση της απασχόλησης, ιδίως σε κλάδους που αντιμετωπίζουν έντονα προβλήματα έλλειψης προσωπικού.

Σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο, όσοι συνταξιούχοι έχουν δηλώσει κανονικά την απασχόλησή τους στην ειδική πλατφόρμα του e-ΕΦΚΑ και καταβάλλουν εισφορές, δικαιούνται προσαύξηση τόσο στην κύρια όσο και στην επικουρική τους σύνταξη. Η προσαύξηση υπολογίζεται με βάση τα ποσοστά αναπλήρωσης που αντιστοιχούν στα έτη εργασίας μετά τη συνταξιοδότηση.

Ειδικότερα, για κάθε έτος πρόσθετης απασχόλησης προβλέπεται ποσοστό αναπλήρωσης 0,77% επί των αποδοχών που έλαβε ο συνταξιούχος κατά τη διάρκεια της εργασίας του. Έτσι, ένας συνταξιούχος που εργάστηκε για επτά χρόνια μετά τη συνταξιοδότηση δικαιούται συνολική προσαύξηση 5,39% στη σύνταξή του (0,77% x 7 έτη).

Ο τρόπος υπολογισμού διαφοροποιείται ανάλογα με την περίοδο κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η απασχόληση. Για τους λεγόμενους «παλαιούς» εργαζόμενους συνταξιούχους, δηλαδή όσους είχαν συνταξιοδοτηθεί πριν τις 12 Μαΐου 2016, ο χρόνος απασχόλησης υπολογίζεται με βάση τις προϊσχύουσες ασφαλιστικές διατάξεις. Αντίθετα, για όσους εργάστηκαν μετά τις 13 Μαΐου 2016, η προσαύξηση υπολογίζεται σύμφωνα με τον ν. 4387/2016 (νόμος Κατρούγκαλου), βάσει των εισφορών που καταβλήθηκαν μετά τη συνταξιοδότηση.

Σε περιπτώσεις όπου η απασχόληση εκτείνεται και πριν και μετά το 2016, εφαρμόζεται μεικτός τρόπος υπολογισμού, με το κάθε χρονικό διάστημα να αξιολογείται με το αντίστοιχο θεσμικό πλαίσιο.

Οι τελικές αποφάσεις για τον επανυπολογισμό ανά πενταετία αναμένεται να ληφθούν το επόμενο διάστημα, μετά την ολοκλήρωση της αναλογιστικής και δημοσιονομικής αξιολόγησης. Σε κάθε περίπτωση, η ενεργοποίηση της ψηφιακής πλατφόρμας του e-ΕΦΚΑ αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την αποσυμφόρηση των εκκρεμοτήτων και τη δικαιότερη μεταχείριση των συνταξιούχων που συνεχίζουν να στηρίζουν το ασφαλιστικό σύστημα με τις εισφορές τους.