LIVE - Ο πόλεμος στη 18η μέρα: Σφυροκόπημα σε Ιράν και Λίβανο – Επίθεση της Τεχεράνης σε Ισραήλ και πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ιράκ

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε νωρίς το πρωί ότι εξαπέλυσε βομβαρδισμούς «ευρείας κλίμακας» εναντίον «υποδομών» στην Τεχεράνη καθώς και εναντίον του σιιτικού κινήματος Χεζμπολάχ, που πρόσκειται στο Ιράν, στο νότιο τομέα της Βηρυτού, τη 18η ημέρα του πολέμου που πλέον βάζει φωτιά και στο Ιράκ, θέατρο αλλεπάλληλων επιθέσεων.
Τις δυο και πλέον εβδομάδες που διαρκεί ο πόλεμος που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας έχει στοιχίσει τη ζωή σε πάνω από 2.200 ανθρώπους, στη μεγάλη πλειονότητά τους στο Ιράν και στον Λίβανο, σύμφωνα με επίσημα δεδομένα.
Η γεωπολιτική αστάθεια εξαιτίας της ένοπλης σύρραξης και οι οικονομικές συνέπειες θορυβούν όλο τον κόσμο και προκαλούν συνεχιζόμενη νευρικότητα στις αγορές, με τις τιμές του πετρελαίου να συνεχίζουν το φλερτ με το φράγμα των 100 δολαρίων το βαρέλι.
Πάνω από ένα εκατομμύριο άνθρωποι έχουν ξεριζωθεί αφότου άρχισαν τα πλήγματα του Ισραήλ στον Λίβανο στις αρχές Μαρτίου, με τη χώρα να σύρεται στον πόλεμο έπειτα από επίθεση της Χεζμπολάχ εναντίον της ισραηλινής επικράτειας για να «εκδικηθεί» τον θάνατο του ιρανού ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, που σκοτώθηκε τις πρώτες ώρες του πολέμου, την 28η Φεβρουαρίου.
Το Ιράν παράλληλα συνεχίζει να βάζει στο στόχαστρο γείτονές του στον Κόλπο, που φιλοξενούν βάσεις ή συμφέροντα των ΗΠΑ, με επιδρομές drones καθημερινά, ιδίως στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι, έναν από τους σημαντικότερους κόμβους για τις διεθνείς αερομεταφορές. Η υπηρεσία πολιτικής αεροπορία των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων έκλεισε (και) σήμερα για κάποιες ώρες τον εναέριο χώρο.
Οι Φρουροί της Επανάστασης, ο ιδεολογικός στρατός της Ισλαμικής Δημοκρατίας, προειδοποίησαν τους υπαλλήλους αμερικανικών εταιρειών στην περιοχή να φύγουν, διότι οι επιχειρήσεις αυτές θα μετατραπούν «σύντομα» σε στόχους για το Ιράν.
Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ από την πλευρά του επέμεινε χθες να απαιτεί από συμμάχους των ΗΠΑ, ιδίως Ευρωπαίους, να συμμετάσχουν σε επιχειρήσεις για την αποκατάσταση της ασφαλούς ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ - θαλάσσιας αρτηρίας καίριας σημασίας, καθώς από αυτή περνά υπό κανονικές συνθήκες το ένα πέμπτο των υδρογονανθράκων με προορισμό τις διεθνείς αγορές- που έχει ουσιαστικά κλείσει το Ιράν από το ξέσπασμα του πολέμου.
Η Γερμανία, η Ισπανία και η Ιταλία είναι ανάμεσα στις χώρες που έχουν αποκλείσει κάτι τέτοιο. Επίσης, συνολικά η ΕΕ - προς το παρόν - απέκλεισε μια επέκταση της επιχείρησης «Ασπίδες».
Η Ιαπωνία και η Αυστραλία, ιστορικοί σύμμαχοι των ΗΠΑ, επίσης απέκλεισαν την αποστολή στρατιωτικών μέσων.
{https://www.youtube.com/watch?v=gCNeDWCI0vo}
LIVE
-
Διαπραγματεύσεις Ιράν με FIFA για να μεταφερθούν οι αγώνες του Μουντιάλ στο Μεξικό07:51:06
Σε ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στο X από την Ιρανική Πρεσβεία στο Μεξικό, ο πρόεδρος της ιρανικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, Μεχντί Τατζ, φέρεται να δήλωσε ότι η χώρα «βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις» με την παγκόσμια ομοσπονδία ποδοσφαίρου (FIFA) ώστε να μεταφερθούν όλοι οι αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου που αφορούν την ιρανική ομάδα στο Μεξικό.
Το Ιράν έχει προκριθεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο, το οποίο θα διεξαχθεί από κοινού στις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Μεξικό από τις 11 Ιουνίου, και δύο από τους αγώνες του είναι προγραμματισμένοι να διεξαχθούν στο Λος Άντζελες και στο Σιάτλ.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι δεν θα ήταν σκόπιμο να συμμετάσχει η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου του Ιράν στο Παγκόσμιο Κύπελλο, «για τη δική τους ζωή και ασφάλεια».
«Όταν ο Τραμπ έχει δηλώσει ρητά ότι δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια της εθνικής ομάδας του Ιράν, σίγουρα δεν θα ταξιδέψουμε στην Αμερική. Αυτή τη στιγμή διαπραγματευόμαστε με τη FIFA να διεξαχθούν οι αγώνες του Ιράν στο Μεξικό», δήλωσε ο Τατζ.
{https://x.com/IraninMexico/status/2033682796737073599}
-
Προειδοποίηση του Ισραήλ σε κατοίκους περιοχής του Λιβάνου: «Εγκαταλείψτε»07:28:28
Οι κάτοικοι του λιβανέζικου χωριού Αράμπ αλ-Τζαλ, στο νότιο Λίβανο, έλαβαν εντολή από τον ισραηλινό στρατό να εγκαταλείψουν την περιοχή ενόψει επικείμενης επίθεσης.
-
Κατάρ: Θραύσματα πυραύλου έπεσαν σε βιομηχανική περιοχή07:04:29
Το Υπουργείο Εσωτερικών του Κατάρ ανακοίνωσε ότι το προσωπικό της Πολιτικής Άμυνας αντιμετωπίζει μια «περιορισμένη πυρκαγιά» σε βιομηχανική περιοχή, μετά την πτώση θραυσμάτων από έναν πύραυλο που αναχαιτίστηκε.
«Δεν έχουν καταγραφεί τραυματίες», ανέφερε το υπουργείο σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Το Υπουργείο Άμυνας του Κατάρ επιβεβαίωσε λίγο νωρίτερα ότι αναχαιτίστηκε μια πυραυλική επίθεση.
-
Βλήμα πλήττει δεξαμενόπλοιο αγκυροβολημένο ανοικτά των ΗΑΕ06:52:44
Βλήμα άγνωστου τύπου έπληξε δεξαμενόπλοιο αγκυροβολημένο κάπου 23 ναυτικά μίλια (42 χιλιόμετρα και πλέον) από τη Φουτζάιρα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, προκαλώντας «περιορισμένες» ζημιές και χωρίς να τραυματιστεί κανένα από τα μέλη του πληρώματος, ανέφερε τις πρώτες πρωινές ώρες η υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO, η οποία υπάγεται στις βρετανικές ένοπλες δυνάμεις.
Κατά την ίδια πηγή, δεν υπήρξε περιβαλλοντική επίπτωση.
-
Πάνω από 100 δολάρια του βαρέλι πετρελαίου ξανά06:49:26
Οι τιμές του πετρελαίου ξαναπήραν την ανηφόρα στις ασιατικές αγορές νωρίς το πρωί, με την πορεία τους εμφανώς επηρασμένη από τις εξελίξεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τη διατάραξη της προσφοράς, παρά την αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων από χώρες μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (ΔΟΕ).
Περί τις 04:30 (ώρα Ελλάδας), η τιμή του βαρελιού της αμερικανικής ποικιλίας αναφοράς West Texas Intermediate (WTI) σημείωνε άνοδο 2,71% στα 96,03 δολάρια, ενώ είχε κλείσει με πτώση 5,28% την προηγουμένη. Αυτή του Brent Βόρειας Θάλασσας κατέγραφε άνοδο 2,78% στα 103 δολάρια, ενώ είχε κλείσει με πτώση 2,84% χθες.
-
Εκρήξεις ακούστηκαν στο Ντουμπάι06:25:51
Τρεις ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν σε διάφορα σημεία του Ντουμπάι νωρίς την Τρίτη, σύμφωνα με ανταποκριτή του AFP.
Οι εκρήξεις σημειώθηκαν λίγα λεπτά μετά την αποστολή ειδοποίησης μέσω κινητών τηλεφώνων προς τους κατοίκους, με την οποία τους ζητούνταν να αναζητήσουν άμεσα ασφαλές καταφύγιο λόγω «πιθανών πυραυλικών απειλών».