LIVE - Ο πόλεμος στη 18η μέρα: Σφυροκόπημα σε Ιράν και Λίβανο – Επίθεση της Τεχεράνης σε Ισραήλ και πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ιράκ

Σειρήνες ήχησαν τα ξημερώματα της Τρίτης στο Τελ Αβίβ, ενώ ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε νέο κύμα επιθέσεων σε Τεχεράνη και Βηρυτό.

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε νωρίς το πρωί ότι εξαπέλυσε βομβαρδισμούς «ευρείας κλίμακας» εναντίον «υποδομών» στην Τεχεράνη καθώς και εναντίον του σιιτικού κινήματος Χεζμπολάχ, που πρόσκειται στο Ιράν, στο νότιο τομέα της Βηρυτού, τη 18η ημέρα του πολέμου που πλέον βάζει φωτιά και στο Ιράκ, θέατρο αλλεπάλληλων επιθέσεων.

Τις δυο και πλέον εβδομάδες που διαρκεί ο πόλεμος που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας έχει στοιχίσει τη ζωή σε πάνω από 2.200 ανθρώπους, στη μεγάλη πλειονότητά τους στο Ιράν και στον Λίβανο, σύμφωνα με επίσημα δεδομένα.

Η γεωπολιτική αστάθεια εξαιτίας της ένοπλης σύρραξης και οι οικονομικές συνέπειες θορυβούν όλο τον κόσμο και προκαλούν συνεχιζόμενη νευρικότητα στις αγορές, με τις τιμές του πετρελαίου να συνεχίζουν το φλερτ με το φράγμα των 100 δολαρίων το βαρέλι.

Πάνω από ένα εκατομμύριο άνθρωποι έχουν ξεριζωθεί αφότου άρχισαν τα πλήγματα του Ισραήλ στον Λίβανο στις αρχές Μαρτίου, με τη χώρα να σύρεται στον πόλεμο έπειτα από επίθεση της Χεζμπολάχ εναντίον της ισραηλινής επικράτειας για να «εκδικηθεί» τον θάνατο του ιρανού ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, που σκοτώθηκε τις πρώτες ώρες του πολέμου, την 28η Φεβρουαρίου.

Το Ιράν παράλληλα συνεχίζει να βάζει στο στόχαστρο γείτονές του στον Κόλπο, που φιλοξενούν βάσεις ή συμφέροντα των ΗΠΑ, με επιδρομές drones καθημερινά, ιδίως στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι, έναν από τους σημαντικότερους κόμβους για τις διεθνείς αερομεταφορές. Η υπηρεσία πολιτικής αεροπορία των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων έκλεισε (και) σήμερα για κάποιες ώρες τον εναέριο χώρο.

Οι Φρουροί της Επανάστασης, ο ιδεολογικός στρατός της Ισλαμικής Δημοκρατίας, προειδοποίησαν τους υπαλλήλους αμερικανικών εταιρειών στην περιοχή να φύγουν, διότι οι επιχειρήσεις αυτές θα μετατραπούν «σύντομα» σε στόχους για το Ιράν.

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ από την πλευρά του επέμεινε χθες να απαιτεί από συμμάχους των ΗΠΑ, ιδίως Ευρωπαίους, να συμμετάσχουν σε επιχειρήσεις για την αποκατάσταση της ασφαλούς ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ - θαλάσσιας αρτηρίας καίριας σημασίας, καθώς από αυτή περνά υπό κανονικές συνθήκες το ένα πέμπτο των υδρογονανθράκων με προορισμό τις διεθνείς αγορές- που έχει ουσιαστικά κλείσει το Ιράν από το ξέσπασμα του πολέμου.

Η Γερμανία, η Ισπανία και η Ιταλία είναι ανάμεσα στις χώρες που έχουν αποκλείσει κάτι τέτοιο. Επίσης, συνολικά η ΕΕ - προς το παρόν - απέκλεισε μια επέκταση της επιχείρησης «Ασπίδες».

Η Ιαπωνία και η Αυστραλία, ιστορικοί σύμμαχοι των ΗΠΑ, επίσης απέκλεισαν την αποστολή στρατιωτικών μέσων.

