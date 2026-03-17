Η πυρκαγιά ήταν απλώς το τελευταίο περιστατικό σε μια σειρά προβλημάτων συντήρησης στο Ford, το νεότερο αεροπλανοφόρο του Ναυτικού.

Περισσότερες από 30 ώρες χρειάστηκαν οι νάυτες για να σβήσουν τη φωτιά που ξέσπασε την περασμένη στο αεροπλανοφόρο Gerald R. Ford, το ταλαιπωρημένο πλοίο που συνεχίζει τη πολύμηνη συμμετοχή του στις στρατιωτικές επιχειρήσεις του προέδρου Τραμπ.

Σύμφωνα με μαρτυρίες που επικαλούνται οι New York Times, η φωτιά ξέσπασε την περασμένη Πέμπτη στον κύριο χώρο πλυντηρίων του πλοίου.

Πιο συγκεκριμένα, ξεκίνησε στον αεραγωγό ενός στεγνωτηρίου στις εγκαταστάσεις πλυντηρίων του πλοίου και εξαπλώθηκε γρήγορα, με τους ναύτες να παλεύουν με τις φλόγες για περισσότερες από 30 ώρες. Μέχρι να τεθεί υπό έλεγχο, περισσότεροι από 600 ναύτες και μέλη του πληρώματος είχαν χάσει τα κρεβάτια τους και έκτοτε κοιμούνται στο πάτωμα ή σε τραπέζια.

Η Κεντρική Διοίκηση του αμερικανικού στρατού ανέφερε ότι δύο ναύτες τραυματίστηκαν, αλλά μέλη του πληρώματος ανέφεραν ότι δεκάδες υπέφεραν από την εισπνοή καπνού.

Το πλοίο, μαζί με τους 4.500 ναύτες και πιλότους μαχητικών αεροσκαφών, βρισκόταν στη Μεσόγειο στις 24 Οκτωβρίου, όταν ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ διέταξε να κατευθυνθεί προς την Καραϊβική για να ενισχύσει την εκστρατεία πίεσης του προέδρου Τραμπ εναντίον του Νικολάς Μαδούρο. Από την Καραϊβική, το αεροπλανοφόρο έσπευσε στην συνέχεια στη Μέση Ανατολή για τον αμερικανοϊσραηλινό πόλεμο κατά του Ιράν, ο οποίος βρίσκεται πλέον στην τρίτη εβδομάδα του.

Η επικοινωνία με ναύτες που βρίσκονται σε αεροπλανοφόρα είναι δύσκολη ακόμη και υπό φυσιολογικές συνθήκες. Κατά τη διάρκεια πολέμου, τα πλοία και οι στρατιωτικές βάσεις που συμμετέχουν στις επιχειρήσεις «σιωπούν», περιορίζοντας τη δυνατότητα των στρατιωτικών να επικοινωνούν με τον έξω κόσμο. Οι αξιωματούχοι και οι ναύτες που μίλησαν στους New York Times το έκαναν υπό τον όρο της ανωνυμίας, επειδή δεν είχαν άδεια να μιλήσουν δημόσια.

Το Ford εισέρχεται τώρα στον δέκατο μήνα ανάπτυξης. Στα μέσα Απριλίου θα καταρρίψει το ρεκόρ της μακρύτερης ανάπτυξης αεροπλανοφόρου μετά τον πόλεμο του Βιετνάμ. Το ρεκόρ αυτό, στις 294 ημέρες, είχε σημειώσει το U.S.S. Abraham Lincoln το 2020.

Στα μέλη του πληρώματος του Ford έχει ειπωθεί ότι η αποστολή τους πιθανότατα θα παραταθεί έως τον Μάιο, κάτι που σημαίνει ότι θα συμπληρώσουν σχεδόν έναν ολόκληρο χρόνο στη θάλασσα, δηλαδή διπλάσιο χρόνο από μια συνηθισμένη ανάπτυξη αεροπλανοφόρου.

Κατά τη διάρκεια των πολέμων στο Ιράκ και το Αφγανιστάν, το Ναυτικό διατηρούσε αεροπλανοφόρα σε αποστολές για περίπου εννέα μήνες - μερικές φορές και λίγο περισσότερο. Υπό κανονικές συνθήκες, ωστόσο, οι αποστολές δεν ξεπερνούν τους έξι μήνες, καθώς επιβαρύονται αρκετά τόσο το πλοίο όσο και το πλήρωμα.

«Και τα πλοία κουράζονται, και φθείρονται κατά τη διάρκεια μακρών αποστολών», δήλωσε ο υποναύαρχος Τζον Φ. Κίρμπι, απόστρατος αξιωματικός του ναυτικού που υπηρέτησε ως εκπρόσωπος Τύπου του Πενταγώνου και εκπρόσωπος εθνικής ασφάλειας στην κυβέρνηση Τζο Μπάιντεν. «Δεν μπορείς να λειτουργείς ένα πλοίο τόσο καιρό και με τόσο ένταση και να περιμένεις ότι το ίδιο και το πλήρωμά του θα αποδίδουν στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους».

Αξίζει να σημειωθεί πως ένας στρατιωτικός αξιωματούχος ανέφερε ότι το Πεντάγωνο γνωρίζει πως το αεροπλανοφόρο πλησιάζει τα όρια αντοχής της αποστολής του. Πρόσθεσε μάλιστα ότι το U.S.S. George H.W. Bush προετοιμάζεται να αναπτυχθεί στη Μέση Ανατολή και πιθανότατα θα αντικαταστήσει το Ford.

