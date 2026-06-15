Σήμερα από την Κοκκινιά, «ανοίγει» τη δική του, μακρά προεκλογική περίοδο- Τρίτη και Τετάρτη στη Λευκωσία.

Σε κινήσεις και δημόσιες δηλώσεις που δείχνουν ότι η ΕΛΑΣ δεν δημιουργήθηκε απλά και μόνο για να είναι «πρώτη στο χωριό», δηλαδή στον προοδευτικό χώρο, αλλά «πρώτη στην πόλη», κερδίζοντας στις επόμενες εκλογές τη Νέα Δημοκρατία, προχωράει ο Αλέξης Τσίπρας, που σήμερα από την Κοκκινιά, «ανοίγει» τη δική του, μακρά προεκλογική περίοδο.

Η φιλοδοξία της νίκης στις επόμενες κάλπες μοιάζει στην παρούσα φάση ιδιαιτέρως δύσκολη, όμως δείχνει πλήρως το σκεπτικό που επικρατεί στο «στρατηγείο» του πρώην πρωθυπουργού, στη λεωφόρο Αμαλίας.

«Ο Μητσοτάκης στη δεύτερη κάλπη θα χάσει»

Ο Αλέξης Τσίπρας δεν «πετάει» στα σύννεφα βλέποντας την ΕΛΑΣ να έχει σταθεροποιηθεί στη δεύτερη θέση των δημοσκοπήσεων. Σε καμία περίπτωση. Αντίθετα, οι συνεργάτες του λένε ότι πατάει γερά τα πόδια του στη γη.

Ωστόσο, μια αποστροφή του, την Παρασκευή, κατά τη διάρκεια της συζήτησης που είχε στο Φόρουμ του «Οικονομικού Ταχυδρόμου», προκάλεσε πολλές απορίες. «Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξέρει ότι στη δεύτερη κάλπη θα χάσει», σημείωσε ο πρώην πρωθυπουργός, συμπληρώνοντας πως είναι έτοιμος να δώσει τη μάχη προκειμένου «να χάσει και στην πρώτη».

Με δεδομένη την πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας, εύλογα προκύπτει το ερώτημα από που πηγάζει αυτή η αισιοδοξία του κ.Τσίπρα. Φαίνεται, λοιπόν, πως στην Αμαλίας εκτιμούν ότι το κυβερνών κόμμα, στις επόμενες εκλογές, δύσκολα θα μπορέσει να πλησιάσει στις επόμενες εκλογές ακόμα και το 28% των ευρωεκλογών.

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Επομένως, θα χρειαστεί και νέα εκλογική αναμέτρηση, ακόμα και για τον σχηματισμό κυβέρνησης συνεργασίας. Από εκεί και πέρα, το μεγάλο ζητούμενο είναι να μπορέσει η Συμπαράταξη να φτάσει όσο το δυνατόν ψηλότερα. Για την ακρίβεια, να έχει ένα τέτοιο ποσοστό που θα καθιστά πιθανή την ανατροπή στη νέα αναμέτρηση.

Στην Αμαλίας πιστεύουν ότι ένα τέτοιο σενάριο, με μια διαφορά που θα είναι σχετικά μικρή, θα μπορέσουν αφενός να δώσουν στους πολίτες την αίσθηση ότι το σύστημα Μητσοτάκη έχει υποστεί μια στρατηγική ήττα από την πρώτη κάλπη. Και στη συνέχεια, θα μπορέσουν να συσπειρώσουν γύρω τους τους προοδευτικούς και αριστερούς πολίτες.

Σε Νίκαια και Κύπρο

Από εκεί και πέρα, ο Αλέξης Τσίπρας ξεκινάει αυτή τη βδομάδα να «πυκνώνει» τις δημόσιες παρεμβάσεις του. Σήμερα, στην πλατεία 17ης Αυγούστου (Οσίας Ξένης) στη Νίκαια, στις 19:30, θα πραγματοποιηθεί η πρώτη δημόσια εκδήλωση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, με τον επικεφαλής της να συζητάει με πολίτες.

Την Τρίτη, θα πετάξει για την Κύπρο, όπου θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Γενικό Γραμματέα του ΑΚΕΛ, Στέφανο Στεφάνου. Την Τετάρτη, στη Λευκωσία, θα πραγματοποιηθεί η 3η Διεθνής Διάσκεψη του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Ερευνών «Προμηθέας».