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Η Ζενεβιέβ Μαζαρί επιστρέφει με τα νέα επεισόδια του «First Dates».

Το «First Dates», το απόλυτο dating show του Star επιστρέφει τη νέα τηλεοπτική σεζόν με οικοδέσποινα τη Zενεβιέβ Μαζαρί.

Η εκπομπή διαδραματίζεται σε ένα τηλεοπτικό εστιατόριο και η Ζενεβιέβ είναι εκεί για να καλωσορίσει τα νέα ζευγάρια και να «σπάσει» τον πάγο μεταξύ τους.

Με το χιούμορ της και τον εύστοχο σχολιασμό της προσφέρει μία διαφορετική χροιά σε κάθε νέο ραντεβού, προσπαθώντας παράλληλα να ανακαλύψει την προσωπικότητα του κάθε επισκέπτη.

Στις προηγούμενες τηλεοπτικές σεζόν πολλά ζευγάρια έφτασαν στο επόμενο ραντεβού και άλλα δεν ταίριαξαν τελικά, ωστόσο δεν έλειψαν οι στιγμές γέλιου και τα… ευτράπελα.

Με τη νέα σεζόν, το απόλυτο dating show επιστρέφει και τα πρώτα teaser είναι ήδη στον «αέρα» χαρίζοντας στους τηλεθεατές μία μικρή γεύση από όσα επρόκειτο να ακολουθήσουν.

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Στα σύντομα βίντεο που έχουν κυκλοφορήσει, η Ζενεβιέβ εκφράζει ελεύθερα τις απορίες της, καθώς, όπως φαίνεται, έχει αρκετές απορίες σε σχέση με τις εκφράσεις που χρησιμοποιούν οι καλεσμένοι της.

Τι είναι το «ρεσπεκτάρω» και τι σημαίνει «λιπασιά»;

{https://exchange.glomex.com/video/v-dkau1490pto1?integrationId=40599y14juihe6ly}

{https://exchange.glomex.com/video/v-dkatyefdorr5?integrationId=40599y14juihe6ly}

Το απόλυτο dating show του «First Dates» επιστρέφει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί.