Τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 6,1% σε ετήσια βάση στην Eurobank.

Βελτιωμένες επιδόσεις κατέγραψε η Eurobank στο πρώτο εξάμηνο του 2026, με τα συνολικά καθαρά κέρδη να ανέρχονται σε 738 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 6,8% σε ετήσια βάση, και τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη να διαμορφώνονται στα 776 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 9,2%.

Η πορεία των μεγεθών οδήγησε τη διοίκηση της τράπεζας σε αναβάθμιση των εκτιμήσεων για το σύνολο του έτους.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 6,1% σε ετήσια βάση και έφτασαν τα 1,348 δισ. ευρώ, ενώ το καθαρό περιθώριο επιτοκίου υποχώρησε κατά 5 μονάδες βάσης, στο 2,46%, αντανακλώντας κυρίως τα χαμηλότερα επιτόκια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες ενισχύθηκαν κατά 13,5%, στα 414 εκατ. ευρώ, με την αύξηση να προέρχεται κυρίως από τις χορηγήσεις δανείων, τη διαχείριση περιουσίας και τις ασφαλιστικές δραστηριότητες. Τα οργανικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 7,8%, στα 1,762 δισ. ευρώ, ενώ τα συνολικά έσοδα ενισχύθηκαν κατά 9%, στα 1,810 δισ. ευρώ.

Οι λειτουργικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά 7,8%, στα 662 εκατ. ευρώ, με τον δείκτη κόστους προς συνολικά έσοδα να διαμορφώνεται στο 36,6%. Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξήθηκαν κατά 7,7%, στο 1,1 δισ. ευρώ, ενώ τα συνολικά κέρδη προ προβλέψεων σημείωσαν άνοδο 9,6%, στα 1,148 δισ. ευρώ.

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Οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις περιορίστηκαν κατά 4,9%, στα 148 εκατ. ευρώ, ενώ τα οργανικά λειτουργικά κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 10%, στα 952 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν στα 0,20 ευρώ και η απόδοση των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων στο 16,6%.

Στις δραστηριότητες εκτός Ελλάδας, τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 361 εκατ. ευρώ και αντιστοιχούσαν στο 46,5% της συνολικής κερδοφορίας του ομίλου. Στην Κύπρο τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 231 εκατ. ευρώ και στη Βουλγαρία σε 119 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) διαμορφώθηκε στο 2,5%, με την κάλυψή τους από σωρευτικές προβλέψεις στο 82,4%. Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας ανήλθε στο 20,3% και ο δείκτης CET1 στο 15,4%, ενώ τα ενσώματα ίδια κεφάλαια ανά μετοχή αυξήθηκαν κατά 8% σε ετήσια βάση, στα 2,57 ευρώ.

Το συνολικό ενεργητικό της Eurobank διαμορφώθηκε στα 112,9 δισ. ευρώ στο τέλος Ιουνίου. Τα δάνεια ενισχύθηκαν οργανικά κατά 2,7 δισ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο, εκ των οποίων 1,4 δισ. ευρώ στην Ελλάδα και 1,3 δισ. ευρώ στις δραστηριότητες εκτός Ελλάδας. Τα συνολικά υπόλοιπα χορηγήσεων προ προβλέψεων ανήλθαν στα 58,1 δισ. ευρώ.

Οι καταθέσεις πελατών έφτασαν τα 86,4 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 2,9 δισ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο. Τα υπό διαχείριση κεφάλαια πελατών αυξήθηκαν κατά 29,2% σε ετήσια βάση, στα 11 δισ. ευρώ, ενώ το ενεργητικό και παθητικό των πελατών private banking ενισχύθηκε κατά 10,2%, στα 14,9 δισ. ευρώ.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank, Φωκίων Καραβίας, δήλωσε: «Παρά την συνεχιζόμενη γεωπολιτική αβεβαιότητα και την αναζωπύρωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, οι οικονομίες των βασικών μας αγορών παρέμειναν σε τροχιά σταθερής ανάπτυξης. Η Ελληνική οικονομία έχει αποδειχθεί μέχρι στιγμής ανθεκτική, κυρίως λόγω της ισχυρής επενδυτικής δραστηριότητας, του τουρισμού και της συνεχιζόμενης πιστωτικής επέκτασης, λόγω της ισχυρής ζήτησης για επιχειρηματικά δάνεια. Παράλληλα, η συνετή δημοσιονομική διαχείριση ενισχύει την εμπιστοσύνη των επενδυτών και δημιουργεί χώρο για στοχευμένα μέτρα μετριασμού των επιπτώσεων του πληθωρισμού στα πιο ευάλωτα νοικοκυριά. Το οικονομικό κλίμα και η ανάπτυξη στην Κύπρο και τη Βουλγαρία παραμένουν επίσης σε ισχυρά επίπεδα.

Σε αυτό το περιβάλλον, η Eurobank συνέχισε να στηρίζει την οικονομική ανάπτυξη και να επιτυγχάνει ισχυρά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα. Το δανειακό μας χαρτοφυλάκιο αυξήθηκε κατά 10% ετησίως κατά το πρώτο εξάμηνο και κατά 1,6 δισ. ευρώ το δεύτερο τρίμηνο, ενώ τα υπό διαχείριση κεφάλαια, βασικός πυλώνα της στρατηγικής μας, ενισχύθηκαν κατά 2,5 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση.

Συνολικά, τα αποτελέσματα του δευτέρου τριμήνου επιβεβαιώνουν την ισχυρή οργανική ανάπτυξη με ακόμη ταχύτερο ρυθμό από ό,τι προηγουμένως, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην ευρύτερη περιοχή. Παρά τους συνεχιζόμενους γεωπολιτικούς κινδύνους και την οικονομική αβεβαιότητα, η ισχύς των αποτελεσμάτων μας μάς δίνει τη βεβαιότητα ότι θα υπερβούμε τους στόχους μας για το σύνολο του έτους.

Ως εκ τούτου, αναμένουμε ότι η αύξηση των κερδών ανά μετοχή (EPS) για το 2026 θα διαμορφωθεί αρκετά πάνω από το 10%, οδηγώντας σε απόδοση επί των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoTBV) κοντά στο 17%, σε σύγκριση με την προηγούμενη εκτίμηση για 16%».