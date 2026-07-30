Σχολιάζοντας την αλλαγή, ο CEO της Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης, στάθηκε στη διεθνή εμπειρία του νέου Chief of Wholesale Banking και στη γνώση του γύρω από σύνθετες συναλλαγές και τις διεθνείς αγορές.

Σε αναδιάταξη της Εκτελεστικής της Επιτροπής προχωρά η Alpha Bank, με τον Ιωσήφ Κιουρούκογλου να αναλαμβάνει τη θέση του Chief of Wholesale Banking από τις 15 Σεπτεμβρίου 2026, διαδεχόμενος τον Γιάννη Εμίρη, ο οποίος ολοκληρώνει τη μακρόχρονη παρουσία του στον Όμιλο.

Ο Ιωσήφ Κιουρούκογλου θα ενταχθεί παράλληλα στην Εκτελεστική Επιτροπή της τράπεζας και θα αναφέρεται απευθείας στον CEO του Ομίλου, Βασίλη Ψάλτη. Η αλλαγή εντάσσεται στην ευρύτερη αναδιάταξη του διοικητικού σχήματος της Alpha Bank, σε μια περίοδο κατά την οποία η τράπεζα διευρύνει τις δραστηριότητές της τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Η νέα οργανωτική δομή έρχεται μετά από μια σειρά κινήσεων που έχουν μεταβάλει σημαντικά το αποτύπωμα του Ομίλου. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η στρατηγική συνεργασία με τη UniCredit, η επέκταση στην Κύπρο μέσω της εξαγοράς της AstroBank, η ενίσχυση του Investment Banking με την AXIA Ventures Group και η ανάπτυξη του Wealth Management μετά την εξαγορά της Alpha Trust.

Ο Κιουρούκογλου διαθέτει περισσότερα από 20 χρόνια διεθνούς εμπειρίας στην επενδυτική και εταιρική τραπεζική και επιστρέφει στην Ελλάδα έπειτα από μακρά καριέρα στο εξωτερικό. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1978 και είναι Μηχανολόγος Μηχανικός, απόφοιτος του City University με First Class Honours, ενώ διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο στο Advanced Mechanical Engineering από το Imperial College.

Ξεκίνησε την επαγγελματική του πορεία στην Credit Suisse και το 2006 μετακινήθηκε στη Merrill Lynch, η οποία στη συνέχεια εντάχθηκε στην Bank of America. Εκεί παρέμεινε μέχρι πρόσφατα ως Managing Director και Country Executive για την Ελλάδα, έχοντας παράλληλα τη θέση του Head of European Transportation Infrastructure.

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Κατά τη διάρκεια της καριέρας του έχει συμμετάσχει συμβουλευτικά σε περισσότερες από 100 διεθνείς συναλλαγές, συνολικής αξίας άνω των 200 δισ. ευρώ. Σε αυτές περιλαμβάνονται εξαγορές και συγχωνεύσεις, αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου και σύνθετες χρηματοδοτικές συναλλαγές για τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο, το Δημόσιο, καθώς και μεγάλες ελληνικές και διεθνείς επιχειρήσεις και επενδυτές.

Ιδιαίτερα ισχυρή είναι και η παρουσία του στον τομέα των υποδομών και των μεταφορών, καθώς έχει εμπλακεί σε σημαντικές συναλλαγές που αφορούν αεροδρόμια, λιμάνια και αυτοκινητοδρόμους με διόδια, εκπροσωπώντας διεθνείς ομίλους υποδομών, επενδυτικά κεφάλαια και κρατικές οντότητες.

Η ανάληψη των νέων καθηκόντων του συμπίπτει με την ολοκλήρωση της θητείας του Γιάννη Εμίρη ως Chief of Wholesale Banking, θέση την οποία κατείχε από το 2019. Ο Εμίρης ολοκληρώνει μια πορεία άνω των 35 ετών στον Όμιλο, εκ των οποίων περισσότερα από 20 χρόνια στην Alpha Bank, έχοντας διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη των σχέσεων της τράπεζας με την ελληνική και τη διεθνή επιχειρηματική κοινότητα.

CEO Alpha Bank για την επιστροφή του Κιουρούκογλου στην Ελλάδα

Σχολιάζοντας την αλλαγή, ο CEO της Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης, στάθηκε στη διεθνή εμπειρία του νέου Chief of Wholesale Banking και στη γνώση του γύρω από σύνθετες συναλλαγές και τις διεθνείς αγορές. Όπως ανέφερε, η επιστροφή του Κιουρούκογλου στην Ελλάδα έπειτα από μια μακρά διεθνή καριέρα αποτελεί παράλληλα ένδειξη εμπιστοσύνης στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και του τραπεζικού συστήματος.

Την ίδια στιγμή, αλλαγές πραγματοποιούνται και στη θέση του Wealth Management μέσα στην οργανωτική δομή. Ο Chief Wealth Management Officer, Γιώργος Μιχαλόπουλος, θα αναφέρεται πλέον απευθείας στον CEO του Ομίλου, εξέλιξη που συνδέεται με την αυξημένη βαρύτητα που αποκτά η συγκεκριμένη δραστηριότητα μετά και την εξαγορά της Alpha Trust.

Με τις αλλαγές που τίθενται σε ισχύ στις 15 Σεπτεμβρίου, η Alpha Bank επιχειρεί να προσαρμόσει την ηγετική και οργανωτική της δομή στη νέα περίοδο ανάπτυξης του Ομίλου, δίνοντας μεγαλύτερο βάρος στο Wholesale Banking, το Investment Banking και το Wealth Management, καθώς και στη διασυνοριακή εξυπηρέτηση των επιχειρηματικών πελατών της.





