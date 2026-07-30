«Αυτό που είναι συγκλονιστικό είναι όταν συνειδητοποιείς πόσο βαθύ πρέπει να είναι το νερό για να το κάνει αυτό το παγόβουνο, τόσο κοντά στην ακτή. Η Γροιλανδία δεν είναι για λαπάδες» έγραψε ένας χρήστης κάτω από το βίντεο.

Η στιγμή που ένα τεράστιο παγόβουνο αναποδογυρίζει στην κυριολεξία λίγα μέτρα από τις ακτές της Γροιλανδίας κοντά στην πόλη Ilulissat, απαθανάτισε αυτόπτης μάρτυρας σε βίντεο.

Η Μόνα Χάνσεν κατάφερε να κρατήσει την ψυχραιμία της και στο βίντεο που ανάρτησε φαίνεται η στιγμή που ένα τεράστιο παγόβουνο αναποδογυρίζει πίσω από τα σπίτι στις ακτές της Γροιλανδίας, δημιουργώντας απειλητικά κύματα στην παραλιακή πόλη, στα δυτικά του νησιού.

Στο Ilulissat βρίσκεται ο ομώνυμος παγετώνας και το φιόρδ που βρίσκονται στη λίστα της Unesco.

{https://www.youtube.com/watch?v=FHTU1acwcd0}

Η εντυπωσιακή αλλά και ταυτόχρονα τρομακτική κίνηση του παγόβουνου έγινε στις 25 Ιουλίου αλλά μόλις σήμερα κυκλοφόρησε το βίντεο. Από το περιστατικό δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί. Οι αντιδράσεις ωστόσο των χρηστών των social media ήταν η αναμενόμενη: δέος.

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«Αυτό που είναι συγκλονιστικό είναι όταν συνειδητοποιείς πόσο βαθύ πρέπει να είναι το νερό για να το κάνει αυτό το παγόβουνο, τόσο κοντά στην ακτή. Η Γροιλανδία δεν είναι για λαπάδες» έγραψε ένας χρήστης.

«Ένα τεράστιο παγόβουνο ανατρέπεται σε λίγα δευτερόλεπτα. Αυτό που φαίνεται πιο συμπαγές μπορεί να καταρρεύσει χωρίς προειδοποίηση. Η φύση δεν χρειάζεται λόγια, μας υπενθυμίζει σιωπηλά να μην θεωρούμε ποτέ δεδομένη την ευθραυστότητα των πάντων» σημείωσε κάποιος άλλος.