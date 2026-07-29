Οχτώ συλλήψεις για φωτιές, οι τέσσερις στην Πάρο.

Τέσσερα άτομα συνελήφθησαν στην Πάρο, ανάμεσά τους ο δήμαρχος του νησιού, για τη φωτιά που ξέσπασε την Τρίτη στον ΧΥΤΑ και πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις.

Συνολικά οχτώ άτομα συνελήφθησαν στην Πάρο, το Ηράκλειο, την Εύβοια και τη Λακωνία, από τους οποίους οι δύο για απόπειρα εμπρησμού από πρόθεση και οι έξι για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια.

Οι συλλήψεις για τη φωτιά στην Πάρο

Στην Πάρο, από τη φωτιά που εκδηλώθηκε την Τρίτη στον ΧΥΤΑ στο Καμπί και πήρε γρήγορα διαστάσεις, κάηκαν καλλιέργειες, αποθήκες, ζώα και τουλάχιστον δύο σπίτια, ενώ εκκενώθηκαν περιοχές, μέσω απανωτών μηνυμάτων από το 112. Στο πλαίσιο του αυτοφώρου, σήμερα συνελήφθησαν τέσσερα άτομα και τους επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο συνολικού ύψους 8.437,50 ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, για τη φωτιά στο Καμπί συνελήφθη ο δήμαρχος Πάρου, Κωνσταντίνος Μπιζάς, ο αντιδήμαρχος καθαριότητας, ο εργολάβος του φορέα διαχείρισης απορριμμάτων και ένας οδηγός απορριμματοφόρου. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα.

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Άλλες 4 συλλήψεις για φωτιές

Στο Ηράκλειο, έπειτα από καταγγελία πολίτη για απόπειρα εμπρησμού σε δασική έκταση πλησίον του οικισμού Λαράνι του δήμου Γόρτυνας, το βράδυ της Τρίτης, συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφώρου ένας 24χρονος και ένας 26χρονος, για απόπειρα εμπρησμού σε δάσος κατά συναυτουργία.

Στην Ερέτρια της Εύβοιας, όπου εκδηλώθηκε φωτιά το πρωί της Τετάρτης, συνελήφθη 77χρονος που φέρεται να προκάλεσε την πυρκαγιά από αμέλεια, κατά τη διάρκεια εργασιών με τροχό στο σπίτι του. Στον 77χρονο επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.625 ευρώ.

Τέλος, στον Αγερανό Γυθείου συνελήφθη ένας 47χρονος, για πρόκληση της φωτιάς που εκδηλώθηκε σήμερα, από αμέλεια, εκτελώντας εργασίες με τροχό.