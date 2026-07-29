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Τεράστιες διαστάσεις έχει πάρει το μέτωπο της φωτιάς στην Πάρο. Απανωτά «112».

Εκτός ελέγχου η φωτιά στην Πάρο, με τις καιρικές συνθήκες να μην βοηθούν στην κατάσβεση των μετώπων και οι κάτοικοι να ζουν πραγματικά δραματικές ώρες.

Μάλιστα τα ξημερώματα της Τετάρτης ήχησαν νέα «112» για τις περιοχές Τρυπητή, Άσπρο Χωριό, Γλυφά, Πυργάκι και Αγκαιριά.

Δείτε τα «112»

{https://x.com/112Greece/status/2082243884076113995}

{https://x.com/112Greece/status/2082235454926057549}

Σύμφωνα με τα «112» ο κόσμος κλήθηκε να μετακινηθεί προς το Δρυό και την παραλία Αλυκής.

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