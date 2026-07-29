Εκτός ελέγχου η φωτιά στην Πάρο, με τις καιρικές συνθήκες να μην βοηθούν στην κατάσβεση των μετώπων και οι κάτοικοι να ζουν πραγματικά δραματικές ώρες.
Μάλιστα τα ξημερώματα της Τετάρτης ήχησαν νέα «112» για τις περιοχές Τρυπητή, Άσπρο Χωριό, Γλυφά, Πυργάκι και Αγκαιριά.
Δείτε τα «112»
{https://x.com/112Greece/status/2082243884076113995}
{https://x.com/112Greece/status/2082235454926057549}
Σύμφωνα με τα «112» ο κόσμος κλήθηκε να μετακινηθεί προς το Δρυό και την παραλία Αλυκής.
Συγκλονιστικά βίντεο και φωτογραφίες
{https://www.facebook.com/100002403872014/videos/1034121472860937/}
Πηγή: Ηχώ Fm 102.1 - Echo Fm Paros
{https://www.facebook.com/reel/889172350508851/}
Βίντεο: Thodoris Manolis
{https://www.facebook.com/reel/1533565264364709/}
Βίντεο: Giorgos Rigopoulos
Βίντεο από την Αντίπαρο (Βίντεο: Billy Therapy)
{https://exchange.glomex.com/video/v-dkak7edn1bj5?integrationId=40599y14juihe6ly}