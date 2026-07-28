Ο ράπερ συνελήφθη κατά τις διαδηλώσεις του Ιανουαρίου στο Ιράν.

Σε θανατική ποινή καταδικάστηκε από δικαστήριο στο Ιράν ένας ράπερ για συμμετοχή του στις διαδηλώσεις του Ιανουαρίου.

Ο 22χρονος Mahnam Navab Safavi, συνελήφθη κατά τις διαδηλώσεις του Ιανουαρίου. Η ποινή εκδόθηκε από το 5ο Τμήμα του Επαναστατικού Δικαστηρίου του Ισφαχάν, υπό την προεδρία του δικαστή Χεμματινετζάντ, σύμφωνα με πληροφορίες του iran International.

Ο ράπερ καταδικάστηκε με την κατηγορία της «διεξαγωγής πολέμου κατά του Θεού μέσω συμμετοχής στην καταστροφή δημόσιας περιουσίας», καθώς και της «προπαγάνδας κατά του κατεστημένου» και της «συνάθροισης και συμπαιγνίας», σύμφωνα με την πηγή.

Ο 22χρονος ράπερ, σύμφωνα με την πηγή που επικαλείται το Μέσο είχε δύο δικηγόρους. Ωστόσο, σε κανέναν από τους δύο δεν δόθηκε πρόσβαση στον φάκελο της υπόθεσης ούτε η ευκαιρία να τον υπερασπιστεί. Η δίκη του διεξήχθη επίσης ερήμην.

Ο ράπερ προς το παρόν κρατείται στις φυλακές Ντάστγκερντ στην πόλη και παραμένει άγνωστο πότε θα εκτελεστεί η ποινή του.

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