Το 69% πιστεύει ότι ο Τραμπ δεν έχει εξηγήσει τους στόχους του πολέμου στο Ιράν.

Μόλις ένας στους τρεις Αμερικανούς υποστηρίζουν τον πόλεμο στο Ιράν, το πιο χαμηλό ποσοστό σε δημοσκόπηση των Reuters/ Ipsos από την έναρξη της σύγκρουσης, ενώ οι περισσότεροι λένε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ απέτυχε να εξηγήσει τους στόχους τους.

Από την άλλη, η δημοσκόπηση έδειξε ότι η δημοτικότητα του Αμερικανού προέδρου ανέβηκε στο 37%, τρεις ποσοστιαίες μονάδες ψηλότερα από τον προηγούμενο μήνα, όταν είχαν φτάσει στο χαμηλότερο επίπεδο.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, το 33% των ερωτηθέντων συμφωνούν με τον πόλεμο στο Ιράν. Στους Ρεπουμπλικάνους, το αντίστοιχο ποσοστό ανεβαίνει στο 71%, ενώ η συντριπτική πλειονότητα των Δημοκρατικών (93%) δεν τον εγκρίνουν. Στους ανεξάρτητους, μόνο το 25% είναι υπέρ της σύγκρουσης. Την ημέρα που ο Τραμπ ξεκίνησε τον πόλεμο κατά του Ιράν, το 27% ενέκρινε τη σύγκρουση στη δημοσκόπηση των Reuters/ Ipsos, ενώ το 29% δήλωνε ότι δεν ήταν σίγουρο. Στα μέσα Μαρτίου, το 37% υποστήριζε τον πόλεμο.

Από την έναρξη του πολέμου, ο Τραμπ έχει αναφερθεί σε διάφορους στόχους, από το να βοηθηθούν οι Ιρανοί να ανατρέψουν το καθεστώς, μέχρι να εξαλειφθούν οι πυραυλικές δυνατότητες της Τεχεράνης και να μην της επιτραπεί να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Στη δημοσκόπηση, το 69% πιστεύει ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έχει εξηγήσει με σαφήνεια τους στόχους της στρατιωτικής εμπλοκής των ΗΠΑ στο Ιράν. Μάλιστα, την ίδια άποψη έχουν 4 στους 10 Ρεπουμπλικάνους.