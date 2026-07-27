Οι φωτιές στη Γαλλία έχουν ήδη κάψει 1.160.000 στρέμματα από τις αρχές του έτους.

Η φωτιά που ξέσπασε την Πέμπτη κοντά στην Μπισκαρός του νομού Λαντ, στη νοτιοδυτική Γαλλία, έχει πλέον τεθεί υπό έλεγχο, ανακοίνωσε σήμερα ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.

Όπως πρόσθεσε ο Γάλλος πρόεδρος «θα πρέπει να ξαναφυτέψουμε και να φτιάξουμε ένα διαφορετικό δάσος» και συνέχισε: «Θα πρέπει, το γνωρίζουμε, να ξαναφυτέψουμε και να ανοικοδομήσουμε ένα διαφορετικό δάσος», διότι «πρέπει να προσαρμοστούμε στις συνθήκες της κλιματικής αλλαγής» καθώς και «στις πιέσεις από την οικιστική ανάπτυξη και τον τουρισμό» που αυξάνεται τις τελευταίες δεκαετίες, είπε ο Μακρόν μιλώντας από την αίθουσα κρίσεων όπου συνεδριάζει το επιχειρησιακό κέντρο πυρόσβεσης και διάσωσης (CODIS) του Μπορντό.