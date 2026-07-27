Περισσότεροι από 80 νεκροί σε εργατικά δυστυχήματα το πρώτο εξάμηνο του 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΟΣΕΤΕΕ.

Τρίκαλα, Ασπρόπυργος, Εξαμίλια… Η σημερινή φονική έκρηξη στο εργοστάσιο στην Κορινθία, έρχεται να προστεθεί στην ολοένα αυξανόμενη μακάβρια λίστα των εργατικών δυστυχημάτων, με ανθρώπινες ζωές που χάνονται την ώρα της δουλειάς.

Το μεσημέρι της Δευτέρας, ένας 67χρονος εργαζόμενος έχασε τη ζωή του στην έκρηξη που σημειώθηκε σε εργοστάσιο ξιδιού στα Εξαμίλια Κορινθίας. Από την έκρηξη και τη φωτιά που ακολούθησε υπέστη ελαφρά εγκαύματα και ένας 37χρονος, ενώ συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφώρου ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο επιβλέπων λειτουργίας του εργοστασίου.

Αυτή είναι η τρίτη έκρηξη σε εργοστάσιο, που κόστισε ζωές εργαζομένων, από τις αρχές του χρόνου. Στις 26 Ιανουαρίου, πέντε εργαζόμενες ανασύρθηκαν νεκρές από το εργοστάσιο της «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, έπειτα από έκρηξη. Οι έρευνες μετά την τραγωδία αποκάλυψαν «κρυφές» δεξαμενές, ανεπαρκή πυρασφάλεια και μη πιστοποιημένες εγκαταστάσεις. «Καταπέλτης» ήταν και το πόρισμα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, που κατέγραψε σοβαρές παραλείψεις, παράνομες εκσκαφές και ανεπαρκή πυρασφάλεια.

Στις 9 Ιουλίου, σημειώθηκε μεγάλη έκρηξη και ακολούθησε φωτιά σε εργοστάσιο ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο. Συνολικά 11 άτομα τραυματίστηκαν, από τους οποίους οι τρεις διασωληνώθηκαν, λόγω σοβαρών εγκαυμάτων. Τρεις ημέρες αργότερα, ο ένας από τους σοβαρά εγκαυματίες υπέκυψε στα τραύματά του. Αυτή η τραγωδία επίσης αποτέλεσε αφορμή για σοβαρές καταγγελίες, σχετικά με ελλείψεις στα μέτρα ασφαλείας και την απουσία κρατικών ελέγχων, στη βιομηχανική περιοχή του Ασπροπύργου.

Εργατικά δυστυχήματα: Περισσότεροι από 80 νεκροί έως τις 30 Ιουνίου

Τα στοιχεία από τα εργατικά δυστυχήματα αποτυπώνουν τη φριχτή πραγματικότητα: μέχρι τις 30 Ιουνίου περισσότεροι από 80 άνθρωποι είχαν χάσει τη ζωή τους δουλεύοντας, σύμφωνα με την Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων Τεχνικών Επιχειρήσεων Ελλάδος. Δηλαδή, περισσότεροι από 13 νεκροί εργαζόμενοι τον μήνα. Ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει λόγο για περισσότερους από 90 νεκρούς μέχρι σήμερα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Αριθμός τρομακτικός αν συγκριθεί με τα επίσημα στοιχεία για την περσινή χρονιά, τα οποία όμως σύμφωνα με πολλούς ειδικούς δεν αποτυπώνουν την πραγματική εικόνα. Τα επίσημα στοιχεία της Επιθεώρησης Εργασίας για το 2025 αναφέρουν πως την περασμένη χρονιά καταγράφηκαν 47 θάνατοι εργαζομένων, έναντι 48 το 2024.

Όμως, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΟΣΕΤΕΕ, 201 εργαζόμενοι έχασαν τη ζωή τους δουλεύοντας το 2025 και 332 τραυματίστηκαν πολύ σοβαρά. Εξάλλου, όπως σημείωνε ο Σύλλογος Εργαζομένων στην Επιθεώρηση Εργασίας τον Ιανουάριο, στον απόηχο της τραγωδίας στο εργοστάσιο της «Βιολάντα», σύμφωνα με την Eurostat στην Ελλάδα καταγράφεται μόλις το 30%-40% των εργατικών ατυχημάτων.

Η διαφοροποίηση στα στοιχεία για τα θύματα των εργατικών δυστυχημάτων έγκειται μεταξύ άλλων στα κριτήρια- για παράδειγμα κάποιοι θάνατοι καταχωρούνται από τις κρατικές υπηρεσίες ως «από παθολογικά αίτια»- ενώ δεν πρέπει να παραβλεφθεί το γεγονός ότι οι περιπτώσεις αδήλωτης εργασίας, όπως συχνά συμβαίνει με μετανάστες, δεν συμπεριλαμβάνονται σε αυτές τις μακάβριες λίστες.

Η έκρηξη στο εργοστάσιο στα Εξαμίλια.

«Εντατικοποίηση εργασίας και έλλειψη μέτρων είναι το φιτίλι που σκάει»

«Τους τελευταίους μήνες είχαμε τη “Βιολάντα”, τον Ασπρόπυργο, τα Εξαμίλια. Πλέον γίνονται εκρήξεις σε εν λειτουργία εργοστάσια. Δεν θυμάμαι παλαιότερα να συμβαίνει κάτι τέτοιο», δηλώνει στο Dnews ο Νίκος Μαυροκέφαλος, μέλος της γραμματείας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ και της εκτελεστικής επιτροπής της ΓΣΕΕ.

Αυτό συμβαίνει για πολλούς λόγους, εξηγεί: «Οι εργοστασιακές υποδομές είναι παλιές, δεν τις συντηρούν, ενώ υπάρχουν ελλιπή μέτρα υγείας και ασφάλειας». Μάλιστα, επισημαίνει πως στη Δυτική Αττική, υπάρχουν μόλις οχτώ επιθεωρητές εργασίας προκειμένου να καλύψουν χιλιάδες επιχειρήσεις και μάλιστα βαριάς βιομηχανίας: ναυπηγείων, αμυντικής βιομηχανίας, διυλιστηρίων και ενέργειας εν γένει, μεγάλων αποθηκών και logistics.

«Ο αριθμός των νεκρών θα μεγαλώνει και λόγω της εντατικοποίησης της εργασίας και του εργάσιμου χρόνου, δεν τηρούνται δηλαδή αργίες και ωράρια», προειδοποιεί. «Η εντατικοποίηση της εργασίας, σε συνδυασμό με την έλλειψη μέτρων είναι το φιτίλι που σκάει», αναφέρει χαρακτηριστικά και τονίζει: «Είναι πολύ σοβαρές οι ευθύνες της κυβέρνησης, την ώρα μάλιστα που μεταφέρει αρμοδιότητες ελέγχου σε ιδιώτες».

Η έκρηξη στο εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο.

«Ακήρυχτος πόλεμος»: Προς το τέλος της βάρδιας τα περισσότερα εργατικά δυστυχήματα

«Πρόκειται για ακήρυχτο πόλεμο», ανέφερε χαρακτηριστικά σε πρόσφατη ομιλία του ο Νίκος Μαυροκέφαλος, στην οποία παρέθεσε ιδιαίτερα ανησυχητικά στοιχεία για τα εργατικά ατυχήματα και δυστυχήματα.

Σύμφωνα με αυτά, αυξάνεται διαρκώς ο αριθμός των εργαζομένων άνω των 65 ετών που χάνουν τη ζωή τους στη δουλειά. Τα στοιχεία της ΟΣΕΤΕΕ δείχνουν ότι υπήρξε άνοδος κατά 60,5% σε αυτή την ηλικιακή κατηγορία πέρυσι, σε σύγκριση με το 2024. «Άλλωστε, και από τα μαγειρεμένα στατιστικά στοιχεία της κυβέρνησης προκύπτει ότι το 50% περίπου των καταγεγραμμένων εργατικών δυστυχημάτων αφορά τους άνω των 55 ετών», είχε επισημάνει.

Επιπλέον, είχε υπογραμμίσει πως τα περισσότερα εργατικά δυστυχήματα συμβαίνουν προς το τέλος της βάρδιας. Κάτι που επιβεβαιώνεται από εκθέσεις του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγείας και Ασφάλειας, ότι μετά τις 8 ώρες δουλειάς ο κίνδυνος έκθεσης σε εργατικά «ατυχήματα» αυξάνεται δραματικά. Εξάλλου, ο κ. Μαυροκέφαλος είχε επισημάνει πως ορισμένες διεθνείς μελέτες αποκαλύπτουν ότι ο κίνδυνος έκθεσης σε εργατικό ατύχημα αυξάνεται κατά 28% την 9η ώρα δουλειάς, κατά 45% τη 10η και εκτοξεύεται στο 116% τη 12η ώρα εργασίας.

Ιδιαίτερα αποκαλυπτικό ήταν όμως και άλλο ένα στοιχείο που είχε αναφέρει: Το 2022 διερευνήθηκε το 83% των εργατικών «ατυχημάτων» και το 2025 μόλις το 38,3%.

Η φονική έκρηξη στο εργοστάσιο της «Βιολάντα», στα Τρίκαλα.

ΚΚΕ: Δεν είναι μία ακόμα «κακή στιγμή» αλλά διαμορφωμένη εκρηκτική κατάσταση

Οι χώροι δουλειάς έχουν γίνει «αρένες θανάτου», στις οποίες η υγεία, η ζωή και η ασφάλεια των εργατών θυσιάζεται στον βωμό της κερδοφορίας, τονίζει το ΚΚΕ, μετά το νέο εργατικό δυστύχημα, στα Εξαμίλια.

Το σημερινό «νέο εργοδοτικό έγκλημα» επιβεβαιώνει ότι «δεν πρόκειται για μία ακόμη “κακή στιγμή”», αλλά για μια «διαμορφωμένη εκρηκτική κατάσταση», τονίζει ο Περισσός σε ανακοίνωση. Οι νεκροί και τραυματίες εργαζόμενοι είναι συνέπεια «των ανύπαρκτων μέτρων ασφαλείας στους χώρους δουλειάς», υπογραμμίζει.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΚΚΕ

«Το σημερινό, νέο εργοδοτικό έγκλημα με έναν νεκρό εργάτη, σε εργοστάσιο στην Κόρινθο, επιβεβαιώνει ότι δεν πρόκειται για μία ακόμη “κακή στιγμή”, αλλά για μια διαμορφωμένη εκρηκτική κατάσταση, με τους χώρους δουλειάς να έχουν γίνει “αρένες θανάτου” στις οποίες η υγεία, η ζωή και η ασφάλεια των εργατών θυσιάζεται στον βωμό της κερδοφορίας.

Τα εργοδοτικά εγκλήματα, με νεκρούς και τραυματίες εργαζόμενους, είναι συνέπεια των ανύπαρκτων μέτρων ασφαλείας στους χώρους δουλειάς, αφού αυτά “κοστολογούνται” και απορρίπτονται ως ασύμφορα από το κράτος και την εργοδοσία, των fast track διαδικασιών αδειοδότησης που έχουν νομοθετήσει όλες οι κυβερνήσεις, της αδυναμίας των ελεγκτικών μηχανισμών εξαιτίας της υποστελέχωσής τους, σε τελική ανάλυση της ίδιας της καπιταλιστικής ανάπτυξης, που μπροστά στα κέρδη δεν υπολογίζει τίποτα.

Τα Τέμπη, η Βιολάντα, ο Ασπρόπυργος, η Κόρινθος κ.ο.κ. είναι “κρίκοι” της ίδιας “αλυσίδας”, δηλαδή της πολιτικής που θυσιάζει τις ζωές και τις ανάγκες των πολλών για τα κέρδη των λίγων και αυτή η αλυσίδα είναι που πρέπει να σπάσει με την οργανωμένη πάλη του λαού, στην οποία το ΚΚΕ καταθέτει όλες του τις δυνάμεις.

Το ΚΚΕ εκφράζει τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια του νεκρού εργάτη.

Ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση στον τραυματία και απαιτούμε άμεσα, με ευθύνη του κράτους, να διερευνηθούν τα αίτια της έκρηξης».

ΕΛΑΣ: Δεν γίνεται το 2026 οι εργαζόμενοι να παίζουν τη ζωή τους κορώνα- γράμματα

Για κατάρριψη κάθε αρνητικού ρεκόρ, με έναν νεκρό εργαζόμενο κάθε δεύτερη ημέρα περίπου κάνει λόγο η ΕΛΑΣ, που καταγγέλλει τα ελλιπή μέτρα ασφαλείας και την παντελή απουσία ελέγχων, ειδικά στις βιομηχανικές ζώνες.

«Δεν γίνεται το 2026 οι εργαζόμενοι να φεύγουν από το σπίτι τους για να αναλάβουν βάρδια και να παίζουν την ζωή τους κορώνα- γράμματα για το αν θα γυρίσουν το βράδυ. Δεν γίνεται να συνηθίσουμε ως δήθεν “κακιά στιγμή” ή “τραγική ώρα” τον θάνατο κανενός ανθρώπου που πάει να βγάλει το μεροκάματό του», υπογραμμίζει η ΕΛΑΣ που ζητά να επικαιροποιηθεί το πλαίσιο για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων και να στελεχωθεί με μόνιμο προσωπικό η Επιθεώρηση Εργασίας.

Η ανακοίνωση του τομέα Εργασίας της ΕΛΑΣ

«Δεν πρόλαβε καν να στεγνώσει το μελάνι από την τραγική είδηση του θανάτου και των τραυματισμών των εργαζομένων στον Ασπρόπυργο και σήμερα θρηνούμε ακόμη έναν νεκρό, αυτή την φορά στα Εξαμίλια Κορινθίας.

Για μια ακόμη φορά τα ελλιπή μέτρα ασφαλείας, η παντελής απουσία ελέγχων ειδικά στις βιομηχανικές ζώνες και η μη τήρηση μέτρων προστασίας για τους εργαζόμενους, οδηγούν σε σειρά εργατικών ατυχημάτων και δυστυχημάτων, που για την χώρα μας αυτός ο αριθμός έχει σπάσει κάθε αρνητικό ρεκόρ, με έναν νεκρό εργαζόμενο κάθε δεύτερη μέρα περίπου.

Δεν γίνεται το 2026 οι εργαζόμενοι να φεύγουν από το σπίτι τους για να αναλάβουν βάρδια και να παίζουν την ζωή τους κορώνα- γράμματα για το αν θα γυρίσουν το βράδυ.

Δεν γίνεται να συνηθίσουμε ως δήθεν “κακιά στιγμή” ή “τραγική ώρα” τον θάνατο κανενός ανθρώπου που πάει να βγάλει το μεροκάματό του.

Επικαιροποίηση τώρα του πλαισίου για την Υγεία και την Ασφάλεια των Εργαζομένων, στελέχωση με μόνιμο προσωπικό της Επιθεώρησης Εργασίας, η οποία πρέπει να επιτρέψει οργανικά υπό την ευθύνη του Υπουργείου Εργασίας, ενίσχυση της διαδικασίας των επιτόπιων και αιφνίδιων ελέγχων, επαναλειτουργία του Συμβουλίου για την Υγεία και την Ασφάλεια.

Καμία οικογένεια δεν πρέπει να αμφιβάλει αν ο άνθρωπός της θα γυρίσει σώος και σώα από την δουλειά. Κανένας δεν πρέπει να θρηνεί τον οικείο του, όταν δεν έκανε τίποτα λάθος παρά να παρουσιαστεί στην βάρδιά του. Χρέος μιας Κυβέρνησης που σέβεται τον κόσμο της Εργασίας είναι η διασφάλιση του συνολικού θεσμικού εκείνου πλαισίου και των μέσων που να εγγυώνται και να προστατεύουν τη ζωή και την ασφάλεια των εργαζομένων».

ΣΥΡΙΖΑ: Η πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη έχει μετατρέψει τους χώρους δουλειάς σε ζούγκλα

Ο θάνατος του εργαζομένου στο εργοστάσιο στα Εξαμίλια δεν αποτελεί μεμονωμένο γεγονός, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, που κάνει λόγο για περισσότερους από 90 νεκρούς σε εργατικά δυστυχήματα από τις αρχές του 2026.

«Η πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη έχει μετατρέψει τους χώρους δουλειάς σε ζούγκλα», υπογραμμίζει η Κουμουνδούρου, τονίζοντας την ανάγκη να ληφθούν μέτρα, αλλά και να κατανοήσει η κυβέρνηση πως θα πρέπει επιτέλους να παρέμβει ουσιαστικά στην υπεράσπιση της ανθρώπινης ζωής στους χώρους εργασίας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ:



«Ο θάνατος του εργάτη, στο εργοστάσιο οξοποιίας στα Εξαμίλια Κορινθίας, μας συγκλονίζει. Μετράμε νεκρούς από εργατικά δυστυχήματα, που δυστυχώς έχουν ξεπεράσει τους 90, από την αρχή του έτους μέχρι και σήμερα.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια, τους οικείους και τους συναδέλφους του, που καλούνται να διαχειριστούν μια απώλεια που δεν θα έπρεπε ποτέ να είχε συμβεί.

Το τραγικό αυτό γεγονός, φέρνει για μια ακόμη φορά στην επιφάνεια την ανάγκη λήψης μέτρων ασφαλείας, αλλά και την ανάγκη να κατανοήσει η κυβέρνηση πως θα πρέπει επιτέλους να παρέμβει ουσιαστικά στην υπεράσπιση της ανθρώπινης ζωής στους χώρους εργασίας.

Ο σημερινός θάνατος δεν αποτελεί μεμονωμένο γεγονός. Η πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη έχει μετατρέψει τους χώρους δουλειάς σε ζούγκλα. Αποτελεί ύψιστο καθήκον για την Αριστερά να βάλει τέλος στον εργασιακό μεσαίωνα».

Φωτ.: EUROKINISSI/ ΒΑΣΙΛΗΣ ΨΩΜΑΣ, ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΛΛΙΑΡΑΣ