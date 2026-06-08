Σχεδόν οι μισοί θάνατοι εργαζομένων το 2025 σημειώθηκαν σε εργοτάξια και τεχνικές εργασίες.

Ανησυχητικές διαστάσεις λαμβάνει η αύξηση των εργατικών ατυχημάτων στην Ελλάδα, με τα επίσημα στοιχεία της Επιθεώρησης Εργασίας για το 2025 να αποτυπώνουν μια διαρκή επιδείνωση των συνθηκών ασφάλειας στους χώρους δουλειάς. Τα αναγγελθέντα εργατικά ατυχήματα ανήλθαν το 2025 σε 20.498, έναντι 17.359 το 2024, 14.920 το 2023, 14.388 το 2022 και 11.957 το 2021. Μέσα σε μία τετραετία, δηλαδή, τα εργατικά ατυχήματα αυξήθηκαν κατά περισσότερο από 70%, προκαλώντας έντονο προβληματισμό για την κατάσταση στην αγορά εργασίας.

Παρά την αύξηση των ελέγχων από την Επιθεώρηση Εργασίας, η εικόνα παραμένει ιδιαίτερα ανησυχητική. Το 2025 πραγματοποιήθηκαν 29.178 έλεγχοι από τις Υπηρεσίες Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, ενώ επιβλήθηκαν 3.981 κυρώσεις και πρόστιμα που ξεπέρασαν τα 5,2 εκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο, τα στοιχεία δείχνουν ότι οι παραβάσεις στους χώρους εργασίας παραμένουν εκτεταμένες και οι εργαζόμενοι συνεχίζουν να εκτίθενται καθημερινά σε σοβαρούς κινδύνους.

Τα περισσότερα εργατικά ατυχήματα καταγράφηκαν σε κλάδους μαζικής απασχόλησης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Επιθεώρησης Εργασίας, το 20% των διερευνηθέντων ατυχημάτων σημειώθηκε στο λιανικό εμπόριο, ενώ ακολουθούν τα καταλύματα και ο τουρισμός με 8,9%, η Δημόσια Διοίκηση και η Άμυνα με 8,7%, οι κατασκευές με 7,5%, η βιομηχανία τροφίμων με 7% και το χονδρικό εμπόριο με 6,3%. Σημαντικό ποσοστό ατυχημάτων καταγράφεται επίσης στον τομέα της υγείας, όπου συγκεντρώνεται το 4,7% των περιστατικών.

Η εικόνα αυτή αποτυπώνει ότι το πρόβλημα δεν περιορίζεται πλέον μόνο στους παραδοσιακά επικίνδυνους κλάδους, όπως οι οικοδομές και η βιομηχανία, αλλά επεκτείνεται σε ολόκληρη την αγορά εργασίας. Η εντατικοποίηση της εργασίας, οι ελλείψεις προσωπικού, τα εξαντλητικά ωράρια και οι πιέσεις για μεγαλύτερη παραγωγικότητα δημιουργούν ένα ασφυκτικό περιβάλλον για χιλιάδες εργαζόμενους.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ιδιαίτερα ανησυχητικά είναι τα στοιχεία για τα θανατηφόρα εργατικά δυστυχήματα. Το 2025 καταγράφηκαν 47 θάνατοι εργαζομένων, αριθμός σχεδόν αμετάβλητος σε σχέση με το 2024, όταν είχαν σημειωθεί 48 θάνατοι. Το 2023 είχαν καταγραφεί επίσης 47 θανατηφόρα ατυχήματα, ενώ το 2022 και το 2021 ο αριθμός ήταν 46. Παρά το γεγονός ότι οι αριθμοί παραμένουν σταθεροί τα τελευταία χρόνια, η συχνότητα των θανατηφόρων περιστατικών εξακολουθεί να προκαλεί σοκ.

Οι κατασκευές εξακολουθούν να αποτελούν τον πιο επικίνδυνο κλάδο της ελληνικής οικονομίας. Σχεδόν οι μισοί θάνατοι εργαζομένων το 2025 σημειώθηκαν σε εργοτάξια και τεχνικές εργασίες. Συγκεκριμένα, από τα 47 θανατηφόρα εργατικά δυστυχήματα, τα 23 συνέβησαν στον κλάδο των κατασκευών. Το 2024 είχαν καταγραφεί 18 θάνατοι στις οικοδομές, το 2023 ήταν 24, το 2022 ήταν 19 και το 2021 ήταν 17.

Η πλειονότητα των θανατηφόρων δυστυχημάτων σχετίζεται με πτώσεις από ύψος. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Επιθεώρησης Εργασίας, 23 θανατηφόρα περιστατικά προκλήθηκαν από πτώση εργαζομένων, είτε λόγω έλλειψης προστατευτικών μέτρων είτε λόγω κατάρρευσης επιφανειών εργασίας. Ακολουθούν τα δυστυχήματα από πλήγμα ή πτώση από όχημα με 7 περιστατικά, τα ατυχήματα σε εργασίες συντήρησης με 6 περιστατικά και εκείνα που σχετίζονται με διακίνηση και διαχείριση φορτίων με 5 περιστατικά.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί και το υψηλό ποσοστό αλλοδαπών εργαζομένων μεταξύ των θυμάτων. Οι αλλοδαποί θανόντες ανήλθαν σε 15, αντιστοιχώντας σχεδόν στο ένα τρίτο των συνολικών θανάτων εργαζομένων το 2025. Από αυτούς, οι 12 εργάζονταν σε τεχνικά έργα και οικοδομές. Μάλιστα, το 60% των θανατηφόρων ατυχημάτων στις τεχνικές εργασίες αφορούσε αλλοδαπούς εργαζόμενους.

Τα στοιχεία της Επιθεώρησης Εργασίας αναδεικνύουν με τον πιο σκληρό τρόπο ότι η ασφάλεια στην εργασία παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα κοινωνικά ζητήματα στη χώρα. Πίσω από τους αριθμούς βρίσκονται εργαζόμενοι που τραυματίστηκαν ή έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να εξασφαλίσουν το μεροκάματο. Και όσο τα εργατικά ατυχήματα αυξάνονται χρόνο με τον χρόνο, η ανάγκη για ουσιαστικά μέτρα προστασίας και αυστηρότερους ελέγχους γίνεται πιο επιτακτική από ποτέ.