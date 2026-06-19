Η πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας γίνεται πιο απλή μέσα από το 1566, τη νέα ενιαία γραμμή ενημέρωσης και εξυπηρέτησης των πολιτών. Ανάμεσα στις υπηρεσίες για τις οποίες παρέχει καθοδήγηση περιλαμβάνονται και τα Φάρμακα Υψηλού Κόστους.

Σημαντική υποστήριξη στους πολίτες που λαμβάνουν Φάρμακα Υψηλού Κόστους (Φ.Υ.Κ.) προσφέρει η τηλεφωνική γραμμή 1566, παρέχοντας έγκυρη ενημέρωση και καθοδήγηση για όλες τις διαθέσιμες επιλογές παραλαβής των φαρμάκων.

Τα Φάρμακα Υψηλού Κόστους αποτελούν ειδική κατηγορία σκευασμάτων που χορηγούνται δωρεάν σε ασθενείς με σοβαρές ή χρόνιες παθήσεις. Εξαιτίας της υψηλής τους αξίας αλλά και των ιδιαίτερων συνθηκών διακίνησης και αποθήκευσης που συχνά απαιτούνται, η διάθεσή τους πραγματοποιείται μέσω συγκεκριμένων και ελεγχόμενων καναλιών του ΕΟΠΥΥ.

Οι ασφαλισμένοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα φάρμακά τους από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ, να επιλέγουν την αποστολή τους κατ’ οίκον ή να τα παραλαμβάνουν από ιδιωτικό φαρμακείο της επιλογής τους μέσω της ειδικής πλατφόρμας Φ.Υ.Κ. του ΕΟΠΥΥ.

Σε αυτό το πλαίσιο, το 1566 λειτουργεί ως βασικό σημείο ενημέρωσης και εξυπηρέτησης των πολιτών. Μέσω της γραμμής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν αναλυτικές πληροφορίες για τη διαδικασία υποβολής αιτήματος, τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τα βήματα που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Παράλληλα, οι εκπρόσωποι του 1566 καθοδηγούν τους πολίτες σχετικά με τις διαθέσιμες επιλογές παραλαβής, βοηθώντας τους να επιλέξουν τη λύση που ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες τους, είτε πρόκειται για παραλαβή από φαρμακείο του ΕΟΠΥΥ, είτε για κατ’ οίκον παράδοση, είτε για εξυπηρέτηση μέσω ιδιωτικού φαρμακείου.

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Με τον τρόπο αυτό, το 1566 συμβάλλει στην απλοποίηση των διαδικασιών και στη διευκόλυνση της πρόσβασης των ασθενών στις υπηρεσίες που σχετίζονται με τα Φάρμακα Υψηλού Κόστους, προσφέροντας άμεση και αξιόπιστη ενημέρωση.