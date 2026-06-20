Διατηρείται και αναβαθμίζεται η χρήση της άυλης ψηφιακής κάρτας ως αποκλειστικού μέσου αξιοποίησης του ποσού επιδότησης, με πλήρη αξιοποίηση των σύγχρονων ψηφιακών υποδομών του κράτους μέσω των πλατφορμών gov.gr και vouchers.gov.gr.

Με μεγάλη καθυστέρηση ξεκινάει το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026 με το καλοκαίρι να είναι χαμένο. Όπως φαίνεται οι αιτήσεις θα ξεκινήσουν τον Αύγουστο.

Το νέο πρόγραμμα σχεδιάζεται να υλοποιηθεί σε δύο διακριτές φάσεις. Η α’ φάση θα ξεκινήσει το προσεχές διάστημα και θα ολοκληρωθεί στις 30 Ιουνίου 2027, ενώ η β’ φάση θα ξεκινήσει αρχές του 2027 και θα ολοκληρωθεί στις 31 Δεκεμβρίου 2027.

Δεν προβλέπεται ενδιάμεση κλήρωση, καθώς οι δικαιούχοι της β’ φάσης θα αντληθούν από τους πίνακες μη κληρωθέντων της κλήρωσης της α΄φάσης, καθώς στόχος είναι η συνεχής ροή του προγράμματος και η κάλυψη της χειμερινής περιόδου τόσο του 2026 όσο και του 2027, στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής για την ενίσχυση του ορεινού τουρισμού. Η νέα δομή παρέχει αυξημένη ευελιξία, βελτιωμένη απορρόφηση πόρων και τη δυνατότητα ευρύτερης συμμετοχής των πολιτών.

Επιπρόσθετα, το πρόγραμμα διευρύνει σημαντικά τα εισοδηματικά κριτήρια. Συγκεκριμένα, τα όρια αυξάνονται, μεταξύ άλλων, από 19.000 ευρώ σε 21.000 ευρώ για άγαμους χωρίς τέκνα και από 31.000 ευρώ σε 33.000 ευρώ για έγγαμους χωρίς τέκνα, ενώ για οικογένειες με περισσότερα παιδιά τα ανώτατα όρια επεκτείνονται σημαντικά, φθάνοντας έως και τα 58.000 euro, διευρύνοντας ουσιαστικά το εύρος των δυνητικών δικαιούχων.

Για πρώτη φορά στο πλαίσιο του προγράμματος δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής σε άτομα με αναπηρία (≥67%) και σε οικογένειες με τέκνα – άτομα με αναπηρία ανεξαρτήτως εισοδηματικών κριτηρίων, ενισχύοντας την ισότιμη πρόσβαση στις διακοπές και τον κοινωνικό χαρακτήρα της πολιτικής τουρισμού.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Παράλληλα, διατηρείται και αναβαθμίζεται η χρήση της άυλης ψηφιακής κάρτας ως αποκλειστικού μέσου αξιοποίησης του ποσού επιδότησης, με πλήρη αξιοποίηση των σύγχρονων ψηφιακών υποδομών του κράτους μέσω των πλατφορμών gov.gr και vouchers.gov.gr. Επιπρόσθετα, το πρόγραμμα ενισχύει την προσβασιμότητα των πολιτών με τη δυνατότητα υποβολής αιτήσεων και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), καθώς και με την υποστήριξη οργανωμένου μηχανισμού εξυπηρέτησης (help desk), διευκολύνοντας ακόμη περισσότερο τη συμμετοχή.

Τα βασικά χαρακτηριστικά ενίσχυσης παραμένουν ισχυρά, με ποσά επιδότησης που κυμαίνονται από 200 ευρώ έως και 600 ευρώ ανάλογα με την περίοδο και την κατηγορία δικαιούχων, και με τη διαδικασία επιλογής να πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης, διασφαλίζοντας διαφάνεια και ίσες ευκαιρίες συμμετοχής.

Η υποβολή της αίτησης για το Τουρισμός 2026

Η υποβολή αίτησης θεωρείται επιτυχής μόνο εφόσον οι ενδιαφερόμενοι πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής και τα εισοδηματικά κριτήρια που προβλέπονται από το πρόγραμμα. Ο έλεγχος πραγματοποιείται με βάση τις φορολογικές δηλώσεις 2025.

Σε περίπτωση που δεν πληρούνται ή δεν αποδεικνύονται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις, η αίτηση απορρίπτεται αυτόματα από το πληροφοριακό σύστημα.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, οι υποψήφιοι κατατάσσονται σε δύο προσωρινούς πίνακες, ανάλογα με την περίοδο που έχουν επιλέξει κατά την αίτησή τους: υψηλή ή χαμηλή τουριστική περίοδο.

Στους πίνακες αναγράφονται ο κωδικός αριθμός αίτησης και τα τέσσερα τελευταία ψηφία του ΑΦΜ κάθε υποψηφίου, ενώ η ταξινόμηση γίνεται με βάση τα τελευταία αυτά ψηφία.

Μία ενιαία ηλεκτρονική κλήρωση

Η τελική επιλογή των δικαιούχων θα γίνει μέσω μίας ενιαίας ηλεκτρονικής κλήρωσης. Όλες οι αιτήσεις που περιλαμβάνονται στους προσωρινούς πίνακες συμμετέχουν στη διαδικασία, κατά την οποία αποδίδεται σε καθεμία ένας μοναδικός αριθμός κλήρωσης.

Στη συνέχεια, οι πίνακες ταξινομούνται με βάση τον αριθμό αυτό σε αύξουσα σειρά και από τη σειρά κατάταξης προκύπτουν οι οριστικοί δικαιούχοι, ανάλογα με τον διαθέσιμο προϋπολογισμό.