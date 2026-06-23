Οι φορολογικές αρχές εντείνουν τους ελέγχους σε κοινoύς τραπεζικούς λογαριασμούς και χρηματικές μεταβιβάσεις μεταξύ συγγενών, με αρκετούς φορολογουμένους να βρίσκονται αντιμέτωποι με φόρους και πρόστιμα λόγω λανθασμένων χειρισμών.

Στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ μπαίνουν τώρα οι μεταφορές χρημάτων που γίνονται μεταξύ γονιών και παιδιών, αλλά και οι κοινοί τραπεζικοί λογαριασμοί. Πλέον η εφορία ξεκινάει ελέγχους για να εισπράξει φόρους από γονείς που μεταφέρουν χρήματα στα παιδιά τους και δεν τα δηλώνουν στην πλατφόρμα ως δωρεές. Σημειώνεται ότι για να ισχύει το αφορολόγητο των 800.000 ευρώ πρέπει να γίνεται δήλωση.

Οι φορολογικές αρχές εντείνουν τους ελέγχους σε κοινoύς τραπεζικούς λογαριασμούς και χρηματικές μεταβιβάσεις μεταξύ συγγενών, με αρκετούς φορολογουμένους να βρίσκονται αντιμέτωποι με φόρους και πρόστιμα λόγω λανθασμένων χειρισμών.

Σύμφωνα με φοροτεχνικούς, τα συνηθέστερα λάθη που μπορεί να οδηγήσουν σε χαρακτηρισμό μιας συναλλαγής ως δωρεάς είναι η μεταφορά χρημάτων από κοινό λογαριασμό σε ατομικό λογαριασμό συνδικαιούχου χωρίς να αποδεικνύεται ότι τα χρήματα προέρχονται από δικές του καταθέσεις.

Προβλήματα δημιουργούνται επίσης όταν ένας συνδικαιούχος αναλαμβάνει μεγάλα ποσά από κοινό λογαριασμό και τα χρησιμοποιεί αποκλειστικά για προσωπικούς σκοπούς, χωρίς να μπορεί να τεκμηριώσει τη συμμετοχή του στη δημιουργία του υπολοίπου. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η Εφορία μπορεί να θεωρήσει ότι έλαβε άτυπη δωρεά από τους υπόλοιπους συνδικαιούχους.

Προσοχή στις μεταφορές χρημάτων

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και στις μεταφορές χρημάτων από κοινούς οικογενειακούς λογαριασμούς σε νέους λογαριασμούς όπου δεν συμμετέχουν οι αρχικοί καταθέτες. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι φορολογικές αρχές εξετάζουν ποιος πραγματικά κατέθεσε τα χρήματα και ποιος τελικά αποκτά τον έλεγχό τους.

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Φοροτεχνικοί επισημαίνουν ότι η έλλειψη αποδεικτικών στοιχείων για την προέλευση των κεφαλαίων αποτελεί τον βασικότερο λόγο φορολογικών επιβαρύνσεων, με τους συντελεστές φόρου δωρεάς να μπορούν, ανάλογα με τη συγγενική σχέση των εμπλεκομένων, να φθάσουν ακόμη και το 40%.

Οι κοινοί λογαριασμοί χρησιμοποιούνται ευρέως από οικογένειες για τη διαχείριση των οικονομικών τους, όμως η συμμετοχή ως συνδικαιούχος δεν σημαίνει αυτόματα ότι είναι ιδιοκτήτης όλων των χρημάτων που βρίσκονται στον λογαριασμό.

Τι ψάχνει η εφορία

Οι ελεγκτικές αρχές ερευνούν ποιος κατέθεσε τα χρήματα, ποια είναι η προέλευσή τους, ποιος είχε την πραγματική οικονομική κυριότητα των ποσών και ποιος τελικά ωφελήθηκε από τη μεταφορά ή την ανάληψη.

Το αφορολόγητο των 800.000 ευρώ ισχύει για χρηματικές γονικές παροχές και δωρεές προς συγγενείς πρώτης κατηγορίας, όπως γονείς, παιδιά, σύζυγοι, παππούδες, γιαγιάδες και εγγόνια, υπό την προϋπόθεση ότι η μεταφορά γίνεται μέσω τραπεζικού συστήματος και υποβάλλεται η σχετική δήλωση στην πλατφόρμα myProperty.