Οι αλλαγές που εξετάζονται σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews αφορούν κυρίως το επίδομα παιδιού Α21 και τα εισοδηματικά κριτήρια.

Στο μικροσκόπιο της κυβέρνησης βρίσκεται το σύστημα υπολογισμού και καταβολής των κοινωνικών επιδομάτων, και κυρίως το επίδομα παιδιού Α21 του ΟΠΕΚΑ, με στόχο να δοθεί οριστικό τέλος στις ετήσιες ανατροπές, τους επανυπολογισμούς και τις επιστροφές χρημάτων που ταλαιπωρούν εκατοντάδες χιλιάδες δικαιούχους. Οι αλλαγές που εξετάζονται σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews αφορούν κυρίως το επίδομα παιδιού Α21, αλλά και το σύνολο σχεδόν των προνοιακών παροχών που χορηγούνται με εισοδηματικά κριτήρια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, σε εξέλιξη βρίσκονται διαβουλεύσεις μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, προκειμένου να αναμορφωθεί το ισχύον πλαίσιο. Στόχος είναι να αντιμετωπιστεί ένα χρόνιο πρόβλημα που προκαλεί κάθε χρόνο σύγχυση τόσο στους δικαιούχους όσο και στις αρμόδιες υπηρεσίες.

Πού εντοπίζεται το πρόβλημα

Το βασικό ζήτημα αφορά τον χρόνο υποβολής των φορολογικών δηλώσεων σε σχέση με τον χρόνο καταβολής των επιδομάτων. Η πρώτη δόση του επιδόματος παιδιού καταβάλλεται συνήθως στα τέλη Μαρτίου, όταν όμως οι φορολογικές δηλώσεις για το προηγούμενο έτος δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί. Για τον λόγο αυτό, ο υπολογισμός γίνεται με βάση τα εισοδήματα του προπροηγούμενου έτους.

Όταν αργότερα οι δικαιούχοι υποβάλουν τις φορολογικές τους δηλώσεις, ο ΟΠΕΚΑ προχωρά σε νέο έλεγχο των στοιχείων και επανυπολογίζει το δικαιούμενο ποσό. Εάν προκύψει ότι το πραγματικό εισόδημα είναι υψηλότερο και υπερβαίνει τα προβλεπόμενα όρια, τότε το επίδομα μειώνεται ή διακόπτεται, ενώ μέρος των ποσών που έχουν ήδη καταβληθεί θεωρείται αχρεωστήτως καταβληθέν.

Στην περίπτωση αυτή, τα ποσά είτε συμψηφίζονται με επόμενες πληρωμές είτε αναζητούνται από τους δικαιούχους. Αντίθετα, όταν προκύπτει χαμηλότερο εισόδημα, οι δικαιούχοι λαμβάνουν αναδρομικά τη διαφορά που τους αναλογεί.

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Το σενάριο που εξετάζεται

Για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα, εξετάζεται η δυνατότητα η πρώτη δόση κάθε έτους να συνεχίσει να υπολογίζεται αποκλειστικά με βάση το φορολογητέο εισόδημα του προπροηγούμενου έτους, χωρίς να ακολουθεί μεταγενέστερος επανυπολογισμός.

Με τον τρόπο αυτό θα σταματήσουν οι χρονοβόρες διαδικασίες συμψηφισμών, επιστροφών και διορθώσεων που επιβαρύνουν τόσο τις υπηρεσίες όσο και τους πολίτες. Παράλληλα, οι δικαιούχοι θα γνωρίζουν εκ των προτέρων το ύψος της παροχής που θα λάβουν, χωρίς τον φόβο ότι μήνες αργότερα θα κληθούν να επιστρέψουν χρήματα.

Η προτεινόμενη λύση θεωρείται ότι μπορεί να προσφέρει μεγαλύτερη σταθερότητα στο σύστημα, περιορίζοντας σημαντικά τη γραφειοκρατία και τις καθυστερήσεις.

Το θέμα δεν περιορίζεται μόνο στο επίδομα παιδιού. Οι ίδιες δυσκολίες εμφανίζονται σε μια σειρά κοινωνικών παροχών που συνδέονται με εισοδηματικά κριτήρια. Συνολικά, τα επιδόματα που επηρεάζονται αντιστοιχούν σε ετήσια κρατική δαπάνη άνω των 3,2 δισ. ευρώ.

340χιλιάδες δικαιούχοι για το Επίδομα Παιδιού

Ενδεικτικά, μόνο το επίδομα παιδιού χορηγείται σε περισσότερους από 340.000 δικαιούχους, με το συνολικό κόστος να ξεπερνά τα 576 εκατ. ευρώ ετησίως. Σε συνδυασμό με άλλες κοινωνικές παροχές, ο αριθμός των ωφελουμένων υπερβαίνει τις 800.000 οικογένειες και νοικοκυριά.

Στο μεταξύ για το Επίδομα Παιδιού η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι την 10η Ιουλίου 2026 και ώρα 18:00.

Οι δικαιούχοι του Επιδόματος Παιδιού μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους στην πλατφόρμα https://www.idika.gr/epidomapaidiou/ ή https://opeka.gr/oikogeneia/epidoma-paidiou-a21/ilektronikes-ypiresies/ με την χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης στο Taxisnet.

Το δικαιούμενο ποσό θα υπολογιστεί βάσει των εξαρτώμενων τέκνων που θα δηλωθούν στην αίτηση Α21 έτους 2026 και του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος που οι δικαιούχοι είχαν το φορολογικό έτος 2024.

Επισημαίνεται ότι μεταξύ των προϋποθέσεων που θα ελέγχονται για τη χορήγηση του επιδόματος παιδιού είναι: η φοίτηση των εξαρτώμενων τέκνων στην υποχρεωτική εκπαίδευση – από το προνήπιο έως και το Γυμνάσιο – καθώς και η επάρκεια φοίτησης.

Στην αίτηση Α21 πρέπει να καταχωρηθούν απαραιτήτως στα σχετικά πεδία:

-τα στοιχεία της Σχολικής Μονάδας,

-η τάξη και ο Αριθμός Μητρώου του τέκνου που φοιτά στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

Εάν διασταυρωθούν όλα τα στοιχεία του/της μαθητή/τριας, η αίτηση μπορεί να προχωρήσει κανονικά. Εάν δεν διασταυρωθούν εμφανίζεται σχετική επισήμανση και ο αιτών καλείται να επισυνάψει στην ηλεκτρονική αίτηση Α21 το απαραίτητο δικαιολογητικό.

Για να ολοκληρωθεί η αίτηση πρέπει να υποβληθεί οριστικά. Αίτηση που έχει αποθηκευτεί προσωρινά θεωρείται μη υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη.