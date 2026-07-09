Έκρηξη σε επιχείρηση στον Ασπρόπυργο - Τρεις διασωληνωμένοι, συνολικά 11 τραυματίες

Έκρηξη σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα στην περιοχή του Ασπροπύργου. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εντοπίζεται στη συμβολή των οδών Μεγαρίδος και Χίου, σε κατάστημα ανταλλακτικών ή χώρο σκραπ.
Σύμφωνα με πληροφορίες τουλάχιστον 6 άτομα είναι τραυματισμένοι. Υπάρχουν πληροφορίες και για διακομιδή και άλλων ατόμων στο Αττικόν. Συνολικά είναι 11 τραυματίες, εκ των οποίων οι 3 διασωληνωμένοι και σε πολύ κρίσιμη κατάσταση. Μεγάλη ανησυχία υπάρχει στην Πυροσβεστική καθώς εντός της επιχείρησης βρίσκεται δεξαμενή προπανίου σε φορτηγό.
Στο σημείο μεγάλη δύναμη της Πυροσβεστικής με 75 πυροσβέστες, 20 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.
Η φωτιά είναι μεγάλη και για τον λόγο αυτό το 112 έστειλε μήνυμα το οποίο αναφέρει «Αν βρίσκεστε στην οδό Μεγαρίδος Ασπροπύργου προς Ασπρόπυργο μέσω οδού Αγίου Γεωργίου».
{https://exchange.glomex.com/video/v-djttbm7mp2wp?integrationId=40599y14juihe6ly}
{https://www.facebook.com/panos.dais/videos/2504029470113419/?idorvanity=541254253071885}
{https://x.com/pyrosvestiki/status/2075084961481175095/history}
{https://exchange.glomex.com/video/v-djtsjuh2jr7l?integrationId=40599y14juihe6ly}
LIVE
-
11 τραυματίες, 3 διασωληνωμένοι10:48:52
Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής από την πυρκαγιά στον Ασπρόπυργο έχουν μεταφερθεί μέχρι στιγμής:
6 άτομα στο «Θριάσιο» Νοσοκομείο, εκ των οποίων 2 έχουν διασωληνωθεί, 3 νοσηλεύονται με ελαφρά εγκαύματα και ένα πήρε εξιτήριο
5 άτομα στο «Αττικόν» Νοσοκομείο, εκ των οποίων ένα είναι διασωληνωμένο και μεταφέρεται στο ΚΑΤ και άλλα 4, που προσήλθαν μόνα τους, με αναπνευστικά προβλήματα.
-
Νέες φωτογραφίες από το σημείο10:40:40
-
Τρεις διασωληνωμένοι10:39:48
Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, από τους πέντε τραυματίες που νοσηλεύονται στο Θριάσιο, οι τρεις είναι διασωληνωμένοι με εκτεταμένα εγκαύματα, ενώ οι υπόλοιποι τρεις φέρουν εγκαύματα. Ένας από αυτούς έχει παρουσιάσει συμπτώματα από εισπνοή καπνού, ωστόσο η κατάστασή του χαρακτηρίζεται ελαφριά και εκτιμάται ότι πιθανότατα δεν θα χρειαστεί νοσηλεία.
-
Φωτογραφίες από το σημείο10:15:15
-
Δύο διασωληνωμένοι, άλλοι 4 τραυματίες09:52:53
Στο Θριάσιο Νοσοκομείο έχουν μεταφερθεί συνολικά έξι άτομα. Από αυτά, δύο εγκαυματίες νοσηλεύονται διασωληνωμένοι, ενώ τρεις ακόμη έχουν μεταφερθεί με εγκαύματα χωρίς να έχουν διασωληνωθεί.
Ο ένας από τους τρεις φέρει ελαφρά εγκαύματα και, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, εκτιμάται ότι πιθανότατα δεν θα χρειαστεί νοσηλεία. Άλλο ένα άτομο νοσηλεύεται στο Αττικόν.
-
Μεγάλες διαστάσεις έχει πάρει η φωτιά στον Ασπρόπυργο09:45:26
{https://exchange.glomex.com/video/v-djttaijv16eh?integrationId=40599y14juihe6ly}
-
Αυξάνεται ο αριθμός των τραυματίων09:42:16
Σύμφωνα με πληροφορίες, 6 συνολικά είναι οι τραυματίες από την έκρηξη σε επιχείρηση στον Ασπρόπυργο.
-
Ένας διασωλημωμένος, τραυματίες στο Θριάσιο09:39:49
Παράλληλα, ασθενοφόρα έχουν ήδη μεταφέρει δύο άτομα στο Θριάσιο. Το ένα εξ αυτών με εγκαύματα. Υπάρχουν πληροφορίες και για διακομιδή και άλλων ατόμων στο Αττικόν. Ένας εξ αυτών είναι διασωληνωμένος και σε κρίσιμη κατάσταση.
-
Δεξαμενή προπανίου εντός της επιχείρησης09:38:09
Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η ΕΡΤ, στο εσωτερικό της επιχείρησης υπάρχει μεγάλη δεξαμενή με προπόνιο γεγονός που αυξάνει την ανησυχία για το ενδεχόμενο έκρηξης. Η φωτιά ξέσπασε νωρίς το πρωί από άγνωστη αιτία ενώ αυτή την στιγμή έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις.