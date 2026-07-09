Έκρηξη σε επιχείρηση στον Ασπρόπυργο - Τρεις διασωληνωμένοι, συνολικά 11 τραυματίες

Έκρηξη σημειώθηκε λίγο πριν τις 8 πμ σε επιχείρηση στον Ασπρόπυργο. Στο σημείο ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Πάνω από την περιοχή έχει υψωθεί τοξικό νέφος, δυσχεραίνοντας τις προσπάθειες των πυροσβεστών. Εστάλη μήνυμα από το 112.

Έκρηξη σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα στην περιοχή του Ασπροπύργου. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εντοπίζεται στη συμβολή των οδών Μεγαρίδος και Χίου, σε κατάστημα ανταλλακτικών ή χώρο σκραπ.

Σύμφωνα με πληροφορίες τουλάχιστον 6 άτομα είναι τραυματισμένοι. Υπάρχουν πληροφορίες και για διακομιδή και άλλων ατόμων στο Αττικόν. Συνολικά είναι 11 τραυματίες, εκ των οποίων οι 3 διασωληνωμένοι και σε πολύ κρίσιμη κατάσταση. Μεγάλη ανησυχία υπάρχει στην Πυροσβεστική καθώς εντός της επιχείρησης βρίσκεται δεξαμενή προπανίου σε φορτηγό.

Στο σημείο μεγάλη δύναμη της Πυροσβεστικής με 75 πυροσβέστες, 20 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

Η φωτιά είναι μεγάλη και για τον λόγο αυτό το 112 έστειλε μήνυμα το οποίο αναφέρει «Αν βρίσκεστε στην οδό Μεγαρίδος Ασπροπύργου προς Ασπρόπυργο μέσω οδού Αγίου Γεωργίου».

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