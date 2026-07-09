Σύμφωνα με τη MRB, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα καταγράφει την καλύτερη εικόνα μεταξύ των κομμάτων της αντιπολίτευσης.

Τις τάσεις του πολιτικού σκηνικού αποτυπώνει η MRB. Η έρευνα, που εξετάζει εννέα διαφορετικές θεματικές ενότητες, καταγράφει τόσο τις εκλογικές ισορροπίες όσο και τις απόψεις των πολιτών για την καθημερινότητα, την κυβέρνηση και τα κόμματα, αποτυπώνοντας τις νέες πολιτικές ισορροπίες που διαμορφώνονται ενόψει των επόμενων βουλευτικών εκλογών.

Πρόθεση ψήφου

Προβάδισμα διατηρεί η Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου, συγκεντρώνοντας 23,8% στη νέα δημοσκόπηση της MRB. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η ΕΛΑΣ με 14,4%, ενώ ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ με 9,1%, η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» με 7,2%, η Ελληνική Λύση με 7,1% και το ΚΚΕ με 6%. Η Πλεύση Ελευθερίας καταγράφεται στο 4,1%, η Φωνή Λογικής στο 2,7%, το ΜέΡΑ25 στο 2,5%, οι Δημοκράτες του Στέφανου Κασσελάκη στο 1,7%, ο ΣΥΡΙΖΑ στο 1,2% και η Νέα Αριστερά στο 0,9%, ενώ άλλο κόμμα επιλέγει το 1,3% των ερωτηθέντων.

Η διαφορά μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και της ΕΛΑΣ διαμορφώνεται στις 9,4 ποσοστιαίες μονάδες, παραμένοντας για ακόμη μία μέτρηση κάτω από το ψυχολογικό όριο των δέκα μονάδων. Παράλληλα, η αδιευκρίνιστη ψήφος ανέρχεται στο 12,7%, ενώ επιπλέον 5,3% δηλώνει ότι θα επιλέξει λευκό, άκυρο ή αποχή, στοιχείο που δείχνει ότι ένα σημαντικό τμήμα του εκλογικού σώματος δεν έχει ακόμη οριστικοποιήσει την επιλογή του.

Στην αναγωγή η ΝΔ στο 29% – Στο 17,6% η ΕΛΑΣ

Στην αναγωγή επί των έγκυρων ψηφοδελτίων, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 29%, διατηρώντας σημαντικό προβάδισμα έναντι των υπόλοιπων κομμάτων, χωρίς ωστόσο να προσεγγίζει το όριο της αυτοδυναμίας. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η ΕΛΑΣ με 17,6%, ενώ τρίτο κόμμα παραμένει το ΠΑΣΟΚ με 11,1%. Ακολουθούν η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» με 8,8%, η Ελληνική Λύση με 8,7%, το ΚΚΕ με 7,3% και η Πλεύση Ελευθερίας με 5%. Η Φωνή Λογικής καταγράφεται στο 3,3%, το ΜέΡΑ25 στο 3%, οι Δημοκράτες του Στέφανου Κασσελάκη στο 2,1%, ο ΣΥΡΙΖΑ στο 1,5% και η Νέα Αριστερά στο 1,1%.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Η αναγωγή επιβεβαιώνει ότι η ΕΛΑΣ διατηρεί πλέον σαφές προβάδισμα έναντι του ΠΑΣΟΚ στη μάχη για τη δεύτερη θέση, με τη μεταξύ τους διαφορά να φτάνει τις 6,5 ποσοστιαίες μονάδες. Την ίδια ώρα, η μάχη για την τέταρτη θέση παραμένει ανοιχτή, καθώς η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», η Ελληνική Λύση και το ΚΚΕ κινούνται σε μικρή μεταξύ τους απόσταση.

Οι πολίτες «βλέπουν» τη ΝΔ στο 28,3%

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η εκτίμηση των πολιτών για το ποσοστό που θα συγκεντρώσει η Νέα Δημοκρατία στις επόμενες βουλευτικές εκλογές. Ο μέσος όρος των απαντήσεων διαμορφώνεται στο 28,3%, ποσοστό που βρίσκεται πολύ κοντά στην εκτίμηση ψήφου της ίδιας της δημοσκόπησης.

Ειδικότερα, το 21,5% των ερωτηθέντων εκτιμά ότι η ΝΔ θα κινηθεί έως το 20%, το 17,9% προβλέπει ότι θα συγκεντρώσει από 25% έως 29%, ενώ το 12,4% τοποθετεί το κυβερνών κόμμα στην περιοχή του 30%-33%. Την ίδια στιγμή, το 20,8% δηλώνει ότι δεν μπορεί ή δεν επιθυμεί να κάνει σχετική εκτίμηση.

Η εικόνα των κομμάτων

Η δημοσκοπική άνοδος της ΕΛΑΣ αποτυπώνεται πλέον και στους ποιοτικούς δείκτες της έρευνας. Σύμφωνα με τη MRB, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα καταγράφει την καλύτερη εικόνα μεταξύ των κομμάτων της αντιπολίτευσης, ενώ το ΠΑΣΟΚ υποχωρεί τόσο στη συνολική αξιολόγηση όσο και στους δείκτες καταλληλότητας για τη διαχείριση των βασικών προβλημάτων της χώρας.

Η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να προηγείται στην εικόνα διακυβέρνησης, συγκεντρώνοντας 27,8% θετικές και 68,8% αρνητικές γνώμες. Ωστόσο, οι θετικές αξιολογήσεις της παραμένουν αισθητά χαμηλότερες από τα επίπεδα που είχε καταγράψει αμέσως μετά τις εκλογές του 2023.

Στην αντιπολίτευση, η ΕΛΑΣ συγκεντρώνει τις περισσότερες θετικές αξιολογήσεις (28,5%), αφήνοντας πίσω την Πλεύση Ελευθερίας (27,9%), την «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» (26,3%), το ΚΚΕ (23,7%), την Ελληνική Λύση (23,1%) και το ΠΑΣΟΚ (21,2%), το οποίο καταγράφει παράλληλα και το υψηλότερο ποσοστό αρνητικών γνωμών μεταξύ των μεγάλων κομμάτων της αντιπολίτευσης (73,3%).

Ανάλογη είναι η εικόνα και στον δείκτη καταλληλότητας για την αντιμετώπιση των σημαντικότερων προβλημάτων της χώρας. Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί την πρώτη θέση στις περισσότερες θεματικές ενότητες, όμως η ΕΛΑΣ καταγράφεται σταθερά δεύτερη, αφήνοντας πίσω το ΠΑΣΟΚ σχεδόν σε όλους τους επιμέρους τομείς. Στον μέσο όρο των 24 θεματικών πεδίων η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 20,8%, η ΕΛΑΣ 12,4%, το ΠΑΣΟΚ 8,8% και η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» 6,4%.

Παράλληλα, ιδιαίτερα υψηλό παραμένει το ποσοστό όσων θεωρούν ότι «κανένα κόμμα» δεν μπορεί να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τα προβλήματα της χώρας. Στον συνολικό δείκτη μέσης ικανότητας το «κανένα κόμμα» συγκεντρώνει 17,3%, επίδοση που το κατατάσσει δεύτερο μετά τη Νέα Δημοκρατία και αναδεικνύει τη διατήρηση της δυσπιστίας ενός σημαντικού τμήματος της κοινής γνώμης απέναντι στο πολιτικό σύστημα συνολικά.

Η συνολική εικόνα της έρευνας δείχνει ότι η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να διατηρεί το προβάδισμα, όμως η ΕΛΑΣ ενισχύει τη θέση της ως ο βασικός πόλος της αντιπολίτευσης, καθώς προηγείται με σαφή διαφορά του ΠΑΣΟΚ τόσο στην πρόθεση ψήφου όσο και στους βασικούς ποιοτικούς δείκτες της δημοσκόπησης.

Συνεργασία ή αυτοδυναμία;

Σχεδόν μοιρασμένες εμφανίζονται οι προτιμήσεις των πολιτών ως προς το μοντέλο διακυβέρνησης μετά τις επόμενες βουλευτικές εκλογές. Το 45,1% τάσσεται υπέρ μιας αυτοδύναμης κυβέρνησης, ενώ το 43,7% προτιμά κυβέρνηση συνεργασίας. Σε σχέση με τη μέτρηση του Δεκεμβρίου 2025, η προτίμηση προς την αυτοδυναμία ενισχύεται κατά σχεδόν πέντε ποσοστιαίες μονάδες, ενώ η στήριξη στις κυβερνήσεις συνεργασίας υποχωρεί κατά τρεις μονάδες.

Μεταξύ όσων επιθυμούν αυτοδύναμη κυβέρνηση, το 42,2% θεωρεί ότι αυτή θα πρέπει να σχηματιστεί από τη Νέα Δημοκρατία, ενώ ακολουθούν με μεγάλη διαφορά η ΕΛΑΣ (12,4%), το ΠΑΣΟΚ (9,4%), η Ελληνική Λύση (7,1%) και η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» (6,9%).

Αντίθετα, μεταξύ όσων προκρίνουν κυβέρνηση συνεργασίας, η ΕΛΑΣ αποτελεί την πρώτη επιλογή για την ηγεσία ενός τέτοιου σχήματος, συγκεντρώνοντας 19,1%, έναντι 11,1% του ΠΑΣΟΚ και 10,5% της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία». Η Νέα Δημοκρατία ακολουθεί με 9,5%, ενώ χαμηλότερα καταγράφονται η Ελληνική Λύση (8,8%), το ΚΚΕ (6,6%) και η Πλεύση Ελευθερίας (6,1%).

Ως προς τις πιθανές συνεργασίες, οι ψηφοφόροι που επιλέγουν κυβέρνηση με κορμό την ΕΛΑΣ προκρίνουν κυρίως σύμπραξη με τον ΣΥΡΙΖΑ (39,7%), την «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» (33,9%) και το ΠΑΣΟΚ (33,4%). Αντίστοιχα, όσοι επιθυμούν κυβέρνηση με κορμό το ΠΑΣΟΚ εμφανίζονται να προτιμούν συνεργασία με την ΕΛΑΣ (32,6%) και τον ΣΥΡΙΖΑ (31,2%), ενώ στην περίπτωση κυβέρνησης με κορμό την «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» οι περισσότερες προτιμήσεις συγκεντρώνονται στην Πλεύση Ελευθερίας (26,3%), με το ΠΑΣΟΚ και την ΕΛΑΣ να ακολουθούν ισόπαλες με 14,8%.

Οι επτά στους δέκα ζητούν αλλαγή

Ιδιαίτερα αρνητική παραμένει η αξιολόγηση της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού. Μόλις το 28,8% αξιολογεί θετικά τους χειρισμούς του Κυριάκου Μητσοτάκη, έναντι 67,4% που εκφράζει αρνητική άποψη.

Παράλληλα, σχεδόν επτά στους δέκα πολίτες (69,5%) εκτιμούν ότι η Νέα Δημοκρατία δεν αξίζει τρίτη συνεχόμενη κυβερνητική θητεία και ότι πρέπει να υπάρξει κυβερνητική αλλαγή, ενώ μόλις το 25,8% θεωρεί ότι η κυβέρνηση αξίζει να ανανεώσει την εντολή της.

Την ίδια ώρα, ούτε το επιχείρημα ότι «δεν υπάρχει ισχυρή εναλλακτική πρόταση και τελικά η ΝΔ θα ανακάμψει» φαίνεται να πείθει την πλειοψηφία. Το 51,3% διαφωνεί με αυτή την άποψη, έναντι 38,6% που συμφωνεί.

Καταλληλότερος πρωθυπουργός

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξακολουθεί να προηγείται στην παράσταση καταλληλότερου πρωθυπουργού, συγκεντρώνοντας 25,1%, ωστόσο ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας με 15,1%, διευρύνοντας την απόστασή του από τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος περιορίζεται στο 8,6%. Στη συνέχεια καταγράφονται η Μαρία Καρυστιανού με 7,3% και ο Κυριάκος Βελόπουλος με 6,8%, ενώ το 16% των ερωτηθέντων απαντά ότι δεν θεωρεί κανέναν κατάλληλο για τη θέση του πρωθυπουργού.

Η εικόνα των αρχηγών της αντιπολίτευσης

Στην αξιολόγηση των πολιτικών αρχηγών, ο Αλέξης Τσίπρας συγκεντρώνει τις περισσότερες θετικές γνώμες μεταξύ των επικεφαλής της αντιπολίτευσης, καθώς το 25,4% αξιολογεί θετικά τη στάση του ως αρχηγού της ΕΛΑΣ, έναντι 67,2% αρνητικών απόψεων. Ο Νίκος Ανδρουλάκης ακολουθεί με μόλις 19,5% θετικές και 74,6% αρνητικές αξιολογήσεις, ενώ η Μαρία Καρυστιανού καταγράφει το υψηλότερο ποσοστό θετικών γνωμών (33,6%), αλλά και έντονα αρνητική αξιολόγηση από το 56,3% των ερωτηθέντων.

Δείτε αναλυτικά τις θεματικές:

01. Δείκτες κοινωνικού, οικονομικού πολιτικού περιβάλλοντος

02. Εικόνα κομμάτων

03. Δείκτες εικόνας προσώπων

04. Αξιολόγηση αρχηγών σε τομείς - Αξιολόγηση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης

05. Νέα κόμματα - Αντώνης Σαμαράς - Εκλογικές συνεργασίες

06. Οι αντοχές του πολίτη - Ακρίβεια

07. Εξωτερική Πολιτική - Τραμπ - Μέση Ανατολή

08. Εκλογική συμπεριφορά - Πρόθεση Ψήφου

09. Εμπιστοσύνη σε θεσμούς - Οργανισμούς