«Απαιτούμε τώρα την πλήρη δικαστική και υπηρεσιακή διερεύνηση της υπόθεσης για να αποδοθούν ευθύνες όπου υπάρχουν», αναφέρει μεταξύ άλλων ο Μαρίνος Σκανδάμης.

Την έντονη αντίδραση του Τομεάρχη Προστασίας του Πολίτη της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Μαρίνου Σκανδάμη, προκάλεσε ο βαρύς τραυματισμός 20χρονου από πυρά αστυνομικών της ΟΠΚΕ στην Αργολίδα.

Σύμφωνα με τον κ. Σκανδάμη, η προστασία της ανθρώπινης ζωής αποτελεί αδιαπραγμάτευτη υποχρέωση του κράτους δικαίου. Σχολιάζοντας την πολιτική που ακολουθεί το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, άσκησε κριτική για τη διαχείριση ζητημάτων αστυνομικής βίας και λογοδοσίας.

Όπως ανέφερε στη δήλωσή του, η επιλογή της καταστολής και η απουσία επαρκών μηχανισμών ελέγχου δημιουργούν ένα περιβάλλον που ενδέχεται να ενισχύει μια κουλτούρα χρήσης όπλων εκτός αυστηρού θεσμικού πλαισίου.

Παράλληλα, έκανε λόγο για υποχώρηση του επαγγελματισμού και της υπηρεσιακής ευθύνης ορισμένων αστυνομικών, εκφράζοντας την άποψη ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής δεν αντιμετωπίζεται με την απαιτούμενη προτεραιότητα από την κυβέρνηση.

Η δήλωση του Μαρίνου Σκανδάμη

«Ο βαρύτατος τραυματισμός του 20χρονου στην Αργολίδα συγκλονίζει. Η προστασία της ανθρώπινης ζωής αποτελεί αδιαπραγμάτευτη υποχρέωση του κράτους δικαίου. Δυστυχώς όμως φαίνεται πως η πολιτική της καταστολής και της μη λογοδοσίας που ακολουθεί το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη εκκολάπτει μια κουλτούρα χρήσης όπλων που δεν υπάγεται στο πλαίσιο κανόνων, αφού ο επαγγελματισμός και η υπηρεσιακή υποχρέωση κάποιων αστυνομικών βρίσκονται πια σε ελεύθερη πτώση, ενώ η ανθρώπινη ζωή εμφανίζεται να μην έχει αξία για την κυβέρνηση.

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Απαιτούμε τώρα την πλήρη δικαστική και υπηρεσιακή διερεύνηση της υπόθεσης για να αποδοθούν ευθύνες όπου υπάρχουν».