Ο 20χρονος δέχτηκε τα αστυνομικά πυρά και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση - Χειροπέδες στους δύο αστυνομικούς, 13 κάλυκες βρέθηκαν στο σημείο.

Τραγική εξέλιξη είχε η υπόθεση της καταδίωξης που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης (8/7) στο Άργος, καθώς ο 20χρονος που τραυματίστηκε από πυρά αστυνομικών και νοσηλεύεται διασωληνωμένος στο Θριάσιο είναι εγκεφαλικά νεκρός. Ο νεαρός είχε μεταφερθεί αρχικά στο νοσοκομείο Άργους και στη συνέχεια στο Θριάσιο, όπου διακομίστηκε διασωληνωμένος με σοβαρό τραύμα στο κεφάλι από πυροβολισμό. Οι γιατροί προχώρησαν άμεσα σε χειρουργική επέμβαση, ωστόσο η κατάσταση της υγείας του παρέμεινε εξαιρετικά κρίσιμη.

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Όπως αναφέρει το νοσοκομείο Θριάσιο όπου και μεταφέρθηκε ο νεαρός μετά την καταδίωξη, «σήμερα, γύρω στις 6:30, έφτασε στα ΤΕΠ του Θριασιου από τα ΤΕΠ νοσοκομείου Αργούς, νεαρός περίπου 25, αγνώστων στοιχείων, διασωληνωμένος με μυδρίαση κ τραύμα στο κεφάλι από πυροβολισμό. Μπήκε αμέσως χειρουργείο κ παραμένει στη νευροχειρουργική κλινική. Είναι εγκεφαλικά νεκρός».

Το χρονικό της καταδίωξης

Το περιστατικό ξεκίνησε όταν ο 20χρονος, που κινούνταν με αυτοκίνητο στην περιοχή της Πυργέλας, δεν σταμάτησε σε αστυνομικό έλεγχο. Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα και επιχείρησε να διαφύγει, ενώ κατά την προσπάθειά του φέρεται να κινήθηκε επικίνδυνα, ακόμη και στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, που διήρκεσε περίπου μισή ώρα, το όχημα του νεαρού φέρεται να εμβόλισε δύο περιπολικά, στην προσπάθειά του να συνεχίσει την πορεία του. Η καταδίωξη ολοκληρώθηκε όταν το αυτοκίνητο κατέληξε σε χώρο στάθμευσης σούπερ μάρκετ. Ο 20χρονος εγκατέλειψε το όχημα και προσπάθησε να διαφύγει πεζός, περνώντας από μεταλλικό κιγκλίδωμα προς παρακείμενο οικόπεδο, όπου υπήρχε εγκαταλελειμμένο κτίριο. Ακολούθησαν πυροβολισμοί, με τους αστυνομικούς να υποστηρίζουν ότι ο τραυματισμός του 20χρονου προκλήθηκε από εξοστρακισμό σφαίρας.

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Σύμφωνα με ιατρικές πηγές, ο 20χρονος φέρεται να έχει τραυματιστεί στο κεφάλι από θραύσματα βολίδων, ενώ οι αστυνομικοί υποστηρίζουν ότι σε σημεία όπου δεν υπήρχε οπτική επαφή με τον καταδιωκόμενο προχώρησαν σε προειδοποιητικούς πυροβολισμούς, προκειμένου να τον ακινητοποιήσουν.

13 κάλυκες στο μικροσκόπιο των Αρχών

Τουλάχιστον 13 κάλυκες έχουν εντοπιστεί στο σημείο όπου ολοκληρώθηκε η αιματηρή καταδίωξη. Η βαλλιστική εξέταση καλείται να δείξει τον αριθμό των πυροβολισμών, την προέλευση των βολίδων και αν οι πυροβολισμοί που σημειώθηκαν ήταν προειδοποιητικοί ή ευθείες βολές. Παράλληλα, οι Αρχές εξετάζουν τις οπές από βολίδες που εντοπίστηκαν στον τοίχο του εγκαταλελειμμένου κτιρίου, στο οποίο προσπάθησε να ανέβει ο 20χρονος κατά τη διάρκεια της καταδίωξης.

Συνελήφθησαν οι δύο αστυνομικοί

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στη συνέχεια αναρριχήθηκε σε τσιμεντένια ράμπα του κτιρίου και έπεσε στο έδαφος. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο φέρεται αρχικά να θεώρησαν ότι τα τραύματά του προέρχονταν από την πτώση. Ο νεαρός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ η εισαγγελική αρχή ενημερώθηκε άμεσα για το περιστατικό. Στο πλαίσιο της έρευνας για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε ο πυροβολισμός, δύο αστυνομικοί συνελήφθησαν και αναμένεται να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για τη διερεύνηση της υπόθεσης. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα στοιχεία του περιστατικού, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες που οδήγησαν στον σοβαρό τραυματισμό του 20χρονου.

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Η ανακοίνωση της αστυνομίας

Πρώτες πρωινές ώρες, σήμερα, 8 Ιουλίου 2026, αστυνομικοί της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος (ΟΠΚΕ) Αργολίδας επιχείρησαν να διενεργήσουν έλεγχο σε οδηγό οχήματος σε περιοχή του Άργους. Ο οδηγός δεν συμμορφώθηκε στα σήματα στάσης των αστυνομικών, ανέπτυξε ταχύτητα, προκειμένου να αποφύγει τον έλεγχο, ενώ επιχείρησε να εμβολίσει αστυνομικούς που βρίσκονταν εκτός υπηρεσιακών οχημάτων, καθώς και υπηρεσιακά οχήματα κατά τη διάρκεια της διαφυγής του. Ακολούθησε καταδίωξη, κατά την οποία κινήθηκε με ιδιαίτερα επικίνδυνο τρόπο. Τελικώς, το όχημα εγκλωβίστηκε από περιπολικά, τα οποία εμβόλισε και στη συνέχεια ο οδηγός εγκατέλειψε το όχημα πεζός επιχειρώντας να διαφύγει αναρριχώμενος σε μαντρότοιχο. Δύο αστυνομικοί έκαναν χρήση του υπηρεσιακού τους οπλισμού, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του άνδρα.Στο σημείο κλήθηκε άμεσα ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β., το οποίο τον μετέφερε σε νοσοκομείο, ενώ στη συνέχεια διακομίστηκε σε νοσοκομείο της Αττικής, όπου νοσηλεύεται.

Στη διαδρομή διαφυγής του, πλησίον του σημείου που έγινε το αρχικό σήμα στάσης από τους αστυνομικούς, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε αεροβόλο πιστόλι, το οποίο θα αποσταλεί στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακή εξέταση. Για το περιστατικό ενημερώθηκε άμεσα ο αρμόδιος Εισαγγελέας, ενώ στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας συνελήφθησαν οι δύο εμπλεκόμενοι αστυνομικοί, σε βάρος των οποίων σχηματίζεται δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και βαριά σωματική βλάβη. Παράλληλα έχει ξεκινήσει η προβλεπόμενη πειθαρχική διαδικασία για τη διερεύνηση των ακριβών συνθηκών υπό τις οποίες έλαβε χώρα το περιστατικό.Την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου με τη συνδρομή της Δ.Α.Ο.Ε.