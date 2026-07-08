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Ξεκίνησαν οι διακοπές για την Σταματίνα Τσιμτσιλή.

Λίγες ημέρες μετά την ολοκλήρωση της φετινής τηλεοπτικής σεζόν, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, ετοίμασε τις βαλίτσες της και ξεκίνησε τις διακοπές της παρέα με την οικογένειά της.

Η παρουσιάστρια του Alpha βρέθηκε για μία ακόμη χρονιά στο τιμόνι της παρουσίας για την εκπομπή «Happy Day», και σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στο κλείσιμο, η παρέα θα επιστρέψει ανανεωμένη με τη νέα σεζόν.

Πριν ωστόσο η Σταμτίνα Τσιμτσιλή επιστρέψει στο στούντιο, δείχνει να απολαμβάνει μερικές στιγμές χαλάρωσης και ηρεμίας μακριά από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.

Το βράδυ της Τρίτης, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους ορισμένα στιγμιότυπα από την καλοκαιρινή της καθημερινότητα και όπως όλα δείχνουν απολαμβάνει τις θάλασσες της Πάρου.

Στα στιγμιότυπα απεικονίζεται χαμογελαστή και ήρεμη να ποζάρει στο φακό, ενώ μοιράζεται εικόνες από τη θέα που απολαμβάνει.

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«Μια γεύση από καλοκαιράκι… Να περνάτε υπέροχα με τους ανθρώπους που αγαπάτε!», έγραψε η παρουσιάστρια στο συνοδευτικό κείμενο της ανάρτησής της.

{https://www.instagram.com/p/DagIw85jJoP/?hl=el&img_index=1}

Με την ολοκλήρωση της φετινής τηλεοπτικής σεζόν, η παρουσιάστρια προχώρησε σε μία συγκινητική ανάρτηση λίγες ώρες μετά το φινάλε, θέλοντας να ευχαριστήσει την ομάδα και τους συνεργάτες της:

«Και κάπως έτσι ήπιαμε το τελευταίο πρωινό μας καφεδάκι για φέτος @alphatv.

Ήταν μια σεζόν γεμάτη όμορφες στιγμές, γέλια και πολλή αγάπη. Είχε και τις δυσκολίες της αλλά αφού τις ξεπεράσαμε επιλέγω να τις αφήσω πίσω.

Ευχαριστώ την υπέροχη ομάδα μου κυρίως όμως όλους εσάς για την καθημερινή παρέα.

Καλό καλοκαίρι», έγραψε στη σχετική λεζάντα.

{https://www.instagram.com/p/DaV9XdzjOnP/?hl=el&img_index=1}