Η ηθοποιός συνεχίζει να απολαμβάνει τις θάλασσες τις Σκιάθου. Οι βόλτες με το σκάφος και οι νέες πόζες.

Η Κέιτ Χάντσον δεν σταματάει να δείχνει την αγάπη της προς την Ελλάδα και τις ελληνικές θάλασσες, καθώς συνεχίζει να απολαμβάνει τις βουτιές της στα νερά της Σκιάθου, παρέα με την οικογένειά της.

Η Χολιγουντιανή ηθοποιός τις τελευταίες ημέρες, φαίνεται να απολαμβάνει στιγμές απόλυτης ηρεμίας και διασκέδασης κάτω από τον ήλιο, και ανά διαστήματα μοιράζεται εικόνες και φωτογραφίες με τους διαδικτυακούς της φίλους.

Πριν από δύο μέρες, μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στα social media, μοιράστηκε στιγμιότυπα από τις βουτιές της και το φαγητό με θέα τη θάλασσα, ενώ σήμερα, Τετάρτη 8 Ιουλίου, επέστρεψε με μία νέα ανάρτηση.

Σε αυτή, πρόσθεσε φωτογραφίες και βίντεο από την βόλτα της με το σκάφος, πόζαρε με μπικίνι, και απόλαυσε οικογενειακές στιγμές με τον σύντροφό της και τα παιδιά της.

{https://www.instagram.com/p/DaiMAj9Dvyb/?hl=el&img_index=1}

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Χθες μάλιστα, δημοσίευσε ένα σύντομο βίντεο στο οποίο εμφανιζόταν η ίδια να τραγουδά ένα αυτοσχέδιο κομμάτι και να παίζει κιθάρα, θέλοντας να περιγράψει με αυτόν τον τρόπο την καθημερινότητά της και την αγάπη της προς την Σκιάθο.

Οι στίχοι του τραγουδιού, έχουν άμεση σχέση με το ελληνικό καλοκαίρι: «Υπάρχει τόσο φαγητό στις ταβέρνες. Ασχολούμαι με το φαγητό κάθε βράδυ και κάθε μέρα. Ίσως πιω λίγο ροζέ κρασί, και φάω λίγη φέτα και θα πάω βόλτα με το σκάφος σήμερα».

Οι πληροφορίες μάλιστα αναφέρουν ότι η μητέρα της ηθοποιού διατηρεί σπίτι στην περιοχή της Αχλαδιάς.