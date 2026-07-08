Για τους εξής δύο λόγους...

Η αγαπημένη σταρ του «Law & Order: SVU», Μαρίσκα Χάργκιτεϊ, θα είναι η οικοδέσποινα της 78ης τελετής απονομής των Βραβείων Emmy, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 14 Σεπτεμβρίου, στο θέατρο Peacock του Λος Άντζελες και η γνωστή ηθοποιός αναμένεται να γράψει ιστορία με δύο τρόπους πριν από την τελετή του Σεπτεμβρίου.

Συγκεκριμένα, η Χάργκιτεϊ ετοιμάζεται να γράψει ιστορία ως η πρώτη γυναίκα παρουσιάστρια της τηλεοπτικής τελετής απονομής βραβείων τα τελευταία 15 χρόνια, από τότε που η Τζέιν Λιντς είχε αναλάβει την παρουσίαση τους το 2011. Θα είναι επίσης η πρώτη ηθοποιός, μετά την Άντζελα Λάνσμπερι το 1993, που δεν είναι κωμικός ή παρουσιάστρια τηλεοπτικών εκπομπών και ριάλιτι, σηματοδοτώντας έτσι ένα ακόμη ορόσημο στην καριέρα της.



Η εκδήλωση θα μεταδοθεί ζωντανά από το NBC, το οποίο θα γιορτάσει επίσης την 100ή επέτειό του, καθώς και μέσω streaming στην πλατφόρμα Peacock.



«Είναι μεγάλη τιμή για μένα να παρουσιάσω την 78η τελετή απονομής των βραβείων Emmy — την χρονιά που το αγαπημένο μου NBC γιορτάζει τα 100ά του γενέθλια — και να τιμήσω αυτή την εξαιρετική κοινότητα των δημιουργών ιστοριών», δήλωσε η ηθοποιός του Law & Order.

Η ηθοποιός συμμετέχει στη σειρά «Law & Order» από την πρεμιέρα της το 1999 και υποδύεται τον ρόλο της αρχιφύλακα Ολίβια Μπένσον. Ο ρόλος αυτός της χάρισε ένα βραβείο Primetime Emmy για την Καλύτερη Πρωταγωνίστρια σε Δραματική Σειρά, μεταξύ άλλων υποψηφιοτήτων. Εμφανίστηκε επίσης ως αρχιφύλακας Μπένσον στα special επεισόδια των σειρών «Chicago P.D.» και «Chicago Fire».

Οι υποψηφιότητες για τα βραβεία Emmy 2026 θα ανακοινωθούν σήμερα, Τετάρτη 8 Ιουλίου.