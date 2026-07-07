Ξεκίνησαν οι διακοπές για τον Γιάννη Στάνκογλου.

Τις διακοπές του φαίνεται να απολαμβάνει αυτές τις ημέρες ο Γιάννης Στάνκογλου, ο οποίος λίγες ημέρες μετά από την ολοκλήρωση της φετινής τηλεοπτικής σεζόν, έκλεισε τις βαλίτσες του και βρέθηκε στο χωριό του.

Από εκεί, μοιράστηκε ορισμένες φωτογραφίες με τους διαδικτυακούς του φίλους, ωστόσο μία προκαλεί αίσθηση, καθώς ο ηθοποιός μέσω αυτής, δείχνει την αγάπη του για τη φύση και τα ζώα.

Συγκεκριμένα, στην ανάρτηση που έκανε το βράδυ της Δευτέρας, απεικονίζεται μέσα σε ένα λιβάδι, να κρατά στα χέρια του δύο φυτά «ήλιους» και να ποζάρει μπροστά στην κάμερα.

«Ελεύθερος χρόνος», έγραψε στο συνοδευτικό κείμενο, ενώ στα hashtags πρόσθεσε τις λέξεις «χωριό, ευτυχία, διακοπές».

{https://www.instagram.com/p/DadeOF8t_FY/?hl=el}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Παράλληλα, μέσω Instagram story, ανήρτησε ένα στιγμιότυπο στο οποίο απεικονίζεται αγκαλιά με ένα κατσικάκι, ενώ από πίσω του υπάρχουν και άλλα ζώα.

Ο ηθοποιός έχει αποδείξει και στο παρελθόν την αγάπη του για τη φύση και τη δράση, καθώς το Μάρτιο, μέσω ανάρτησής του, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους την εμπειρία του από τον Βοϊδομάτη. Στη σχετική ανάρτηση, απεικονίζεται να βουτά στα παγωμένα νερά του ποταμού, με το βίντεο να συγκεντρώνει χιλιάδες σχόλια και likes.

{https://www.instagram.com/p/DWRCSD2jVML/?hl=el}

Ο Γιάννης Στάνκογλου στα πλαίσια της φετινής τηλεοπτικής χρονιάς, συμμετείχε στη σειρά του ΑΝΤ1 «Grand Hotel», υποδυόμενος τον «αδίστακτο» Γεράσιμο Χατζημήτρο.