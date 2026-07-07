Στον δρόμο προς τις κάλπες, η ΕΛΑΣ θα επιδιώξει να τοποθέτηση στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης το δικό της δίλημμα, με στόχο να «απονευρώσει» το «Μητσοτάκης ή χάος» που προβάλει στον αντίποδα, η Νέα Δημοκρατία.

Ως μια κίνηση η οποία δείχνει ξεκάθαρα πως η ΕΛΑΣ σκοπεύει να συγκρουστεί «μετωπικά» με την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, σε ολόκληρο το εύρος της πολιτικής που έχει ασκήσει καθόλη τη διάρκεια της επταετίας που βρίσκεται στην εξουσία, παρουσιάζουν τα κορυφαία στελέχη της Αμαλίας, την πρωτοβουλία για τη χθεσινή συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν.

«Η επταετία Μητσοτάκη», δεν ήταν απλά μια καταγραφή της πραγματικότητας - έτσι κι αλλιώς οι πολίτες τη βιώνουν καθημερινά, συμπληρώνουν τα ίδια πρόσωπα. Είναι η ανάγκη ανάδειξης ενός διαφορετικού μοντέλου διακυβέρνησης, το οποίο θα στηρίζεται στην ικανότητα, τη διαφάνεια και την εντιμότητα.

«Ποτέ ξανά τόσα σκάνδαλα»

Ο προσεκτικός στις δημόσιες τοποθετήσεις του, Διονύσης Τεμπονέρας, έκλεισε τη χθεσινή του τοποθέτηση στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε η ΕΛΑΣ, υποστηρίζοντας πως «η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι εδώ για να δώσει την ευκαιρία στους πολίτες να διαλέξουν και να απαντήσουν σε ένα συγκεκριμένο πολιτικό δίλημμα: Διαφθορά και στασιμότητα ή εντιμότητα και πρόοδος».

Ο νεαρός νομικός και τομεάρχης της Συμπαράταξης, είχε άλλωστε έναν δύσκολο ρόλο. Να καταγράψει και να παρουσιάσει, συνοπτικά, τα δεκάδες σκάνδαλα που θεωρεί ότι έχουν υπάρξει την τελευταία επταετία. Ωστόσο, με αυτή την κατακλείδα, ήθελε να αναδείξει κάτι άλλο. Την εντελώς διαφορετική προσέγγιση που λένε ότι έχουν στην ΕΛΑΣ, από την κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Ακόμα πιο αναλυτικά, ως σκεπτικό, το έθεσε η Θεώνη Κουφονικολάκου. «Το όραμά μας συνδέεται με μια κοινωνία που έχει πρόσβαση σε κάθε πτυχή της πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής πραγματικότητας, που καλλιεργεί και αξιοποιεί την κριτική της σκέψη. Που εξασφαλίζει από τα πολιτικά πρόσωπα, που υποχρεούνται να την υπηρετούν, την απαραίτητη λογοδοσία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Είναι δεδομένο πως στον δρόμο προς τις κάλπες, η ΕΛΑΣ θα επιδιώξει να τοποθέτηση στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης το δικό της δίλημμα, με στόχο να «απονευρώσει» το «Μητσοτάκης ή χάος» που προβάλει στον αντίποδα, η Νέα Δημοκρατία. Άλλωστε, θεωρούν δεδομένο ότι οι πολίτες θα πρέπει να δώσουν οι ίδιοι απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα.

Οικονομία και ποιότητα ζωής

Τεράστιο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η τεκμηρίωση του τομεάρχη Οικονομικών της ΕΛΑΣ, Φραγκίσκου Κουτεντάκη, μέσω της οποίας προσπάθησε να αποδομήσει το κυβερνητικό «success story» στην οικονομία, που προβάλει η κυβέρνηση.

Με απλά λόγια, επιχείρησε να δείξει ότι τα νούμερα που προβάλει το Μέγαρο Μαξίμου, μπορεί όντως να «ψεύδονται». Και αυτό γιατί έχει σημασία ποιους δείκτες και ποια νούμερα χρησιμοποιείς για να αποδείξεις ότι έχεις καταφέρει να πετύχεις στον τομέα της οικονομίας - έστω και στα μακροοικονομικά στοιχεία.

«Ας ξεκινήσω για παράδειγμα με το δημόσιο χρέος. Αναφέρουν ότι το δημόσιο χρέος ήταν 209,4% του ΑΕΠ και είναι 146 % του ΑΕΠ. Μειώθηκε 67 μονάδες. Μεγάλη επιτυχία! Να ξεκινήσουμε πρώτα απ’ όλα. 209% ήταν το 2020 το χρέος, όχι το 2019. Επιλέγουμε τη χρονιά που μας βολεύει για να φανεί μεγαλύτερη μείωση για να το ανακηρύξουμε ως κατόρθωμα», ήταν ένα από τα παραδείγματα που χρησιμοποίησε, ο κ.Κουτεντάκης.

Βέβαια, στο κομμάτι της καθημερινότητας, λένε από την ΕΛΑΣ, το κυβερνητικό ψέμα δεν μπορεί να σταθεί με κανέναν τρόπο. Και το αποδεικνύει, συμπληρώνουν, τα στοιχεία από την έρευνα της Prorata, για την Εφημερίδα των Συντακτών.

Εκεί που οι πολίτες απαντούν σε ποσοστό 34%, ότι στον τομέα της ακρίβειας -που είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες- υποστηρίζουν ότι η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα τα είχε καταφέρει πολύ καλύτερα, σε σχέση με το 23% που απαντάει ότι τα έχει καταφέρει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ακολουθεί το PDF με τη «Χαμένη επταετία»