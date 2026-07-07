Ο πρόεδρος των ΗΠΑ πηγαίνει στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ για να στηρίξει τον Ερντογάν και το μεγάλο παζάρι είναι σε εξέλιξη. Από την πλευρά της η Αθήνα είναι σε στάση αναμονής και περιμένει την απόφαση του Κογκρέσου.

Τα δώρα του περιμένει σήμερα ο Ερντογάν από τον Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και από τον Γάλλο πρόεδρο Εμ. Μακρόν, καθώς η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, εξελίσσεται με την Άγκυρα στο επίκεντρο.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ πηγαίνει στη Σύνοδο του ΝΑΤΟγια να στηρίξει τον Ερντογάν και το μεγάλο παζάρι είναι σε εξέλιξη. Από την πλευρά της η Αθήνα είναι σε στάση αναμονής και περιμένει την απόφαση του Κογκρέσου.

Ο Ερντογάν περιμένει από τον Ντόναλντ Τραμπ τα F35 ή κινητήρες για τα δικά της αεροσκάφη, ενώ η Άγκυρα ενδιαφέρεται και για το SAMP/T, το σύστημα αεράμυνας Γαλλίας - Ιταλίας. Μάλιστα ο Εμ. Μακρόν φαίνεται να είναι υποστηρικτικός προς την Τουρκία.

Ο Τραμπ είναι ξεκάθαρος ότι πηγαίνει στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ για τον Ερντογάν και υποστήριξε ότι η Τουρκία βοήθησε τη Συμμαχία απέναντι στο Ιράν.

Μετά τη συνάντηση που θα έχει σήμερα με τον Τούρκο πρόεδρο, αναμένεται να εκφράσει την πρόθεση του να μπει ξανά η Άγκυρα στο πρόγραμμα των F35, αλλά και να προμηθευτεί αμερικανικούς κινητήρες για το μαχητικό αεροσκάφος KAAN. Πάντως ο Νετανιάχου έχει εκφράσει την αντίθεση του υποστηρίζοντας ότι τα F35 θα αλλάξουν τις ισορροπίες στη Μέση Ανατολή.

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Ο Μητσοτάκης δεν θα δει Τραμπ - Ερντογάν

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν έχει πάντως προγραμματίσει στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ συναντήσεις ούτε με τον Τραμπ ούτε με τον Ερντογάν.

Οπως σχολιάζουν κυβερνητικές πηγές, «η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των χωρών της Συμμαχίας, έχοντας ήδη υπερβεί τη δέσμευση που συμφωνήθηκε το 2025». Οπως σημειώνουν οι ίδιες πηγές, η χώρα μας συγκαταλέγεται στην πρώτη πεντάδα των κρατών-μελών του ΝΑΤΟ που έχουν επιτύχει ήδη, από το 2026, τον στόχο του 3,5% του ΑΕΠ για τις αμιγώς αμυντικές δαπάνες, καθώς και τον επιπλέον στόχο του 1,5% για ευρύτερες επενδύσεις στην ασφάλεια και την ανθεκτικότητα.

Συγκεκριμένα, οι αμιγώς αμυντικές δαπάνες της Ελλάδας για το 2026 εκτιμώνται σε 3,6% του ΑΕΠ, παρουσιάζοντας σταθερή άνοδο σε σχέση με το 2,75% το 2025 και το 2,74% το 2024. «Με τον τρόπο αυτό, η Αθήνα ενισχύει συστηματικά τη θέση της στον σκληρό πυρήνα του ΝΑΤΟ μέσω του δωδεκαετούς προγράμματος εκσυγχρονισμού των Ενόπλων Δυνάμεων, ύψους 25 δισ. ευρώ», σημειώνουν οι ίδιες πηγές.

Οι άλλες τέσσερις χώρες που έχουν πιάσει τον σχετικό στόχο της Χάγης είναι η Πολωνία, η Εσθονία, η Λετονία και η Λιθουανία.

Από το Μέγαρο Μαξίμου σημειώνεται ότι «η Ελλάδα αποτελεί διαχρονικό παράδειγμα συνέπειας, καθώς ακόμη και κατά τη διάρκεια της πολυετούς δημοσιονομικής κρίσης συνέχιζε να υπερβαίνει τον παλαιότερο στόχο του 2%, την ώρα που άλλες σύμμαχοι χώρες υπολείπονταν των δεσμεύσεών τους».

Στο πλαίσιο αυτό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να επαναφέρει στο τραπέζι των συζητήσεων την ανάγκη για έναν ισχυρότερο ευρωπαϊκό πυλώνα εντός του ΝΑΤΟ.

Σύμφωνα με κυβερνητικούς κύκλους, «ο πρωθυπουργός ήταν από τους πρώτους ηγέτες που ανέδειξαν την ανάγκη η Ευρώπη να επενδύσει περισσότερο και αποτελεσματικότερα στη συλλογική της άμυνα, να ενισχύσει την ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανική βάση και να στηρίξει αυτή την προσπάθεια μέσω νέων ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων, συμπεριλαμβανομένου του κοινού δανεισμού».